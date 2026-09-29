गायक जुबिन नौटियाल आणि त्यांच्या पत्नीनं केलं चिमुकल्याचं स्वागत...
गायक जुबिन नौटियालनं उघड केलं आहे की, त्याला गणेश चतुर्थीच्या शुभ प्रसंगी मुलगा झाला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 4:11 PM IST
हैदराबाद : गायक जुबिन नौटियालच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गायक हा वडील झाल्याची बातमी समोर आली आहे. यावर्षी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्याच्या पत्नीनं एका मुलाला जन्म दिल्याचं त्यानं सांगितलं आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर चाहते सोशल मीडियावर त्याचं अभिनंदन करत आहेत. गायक जुबिन नौटियालसाठी ही गणेश चतुर्थी खूप विशेष राहिला आहे. त्याला बाप्पानं सर्वात मौल्यवान आशीर्वाद दिला आहे. गायक आणि त्याच्या पत्नीला पुत्ररत्न प्राप्त झाल्यानंतर त्यानं ही आनंदाची बातमी मीडियाला दिली. त्यानं म्हटलं "हो, मी आता वडील झालो आहे. आमच्या मुलाचा जन्म 14 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या शुभ दिवशी झाला. आई आणि बाळ घरी परतले आहेत आणि दोघेही सुखरूप आहेत."
जुबिन नौटियालच्या घरी आनंदाचं वातावरण : त्यानंतर त्याला आपल्या बाळाचे नाव ठेवण्याबद्दल विचारले असता, गायकानं उत्तर दिलं, "आम्ही अजून आमच्या मुलाचे नाव ठरवलेले नाही. आम्ही फक्त त्याच्याबरोबर घालवत असलेल्या सुंदर क्षणांचा आनंद घेत आहोत." गायकानं तो काळही आठवला, जेव्हा तो काही काळासाठी आपल्या मुलापासून दूर होता. त्यानं म्हटलं "जेव्हा कधी मला शहराबाहेर जावे लागते, तेव्हा ते अवघड असेल हे मला माहीत आहे. सध्या, मी प्रत्येक क्षण माझ्या बाळासोबत घालवत आहे. ही एक अद्भुत भावना आहे. सध्या, कुटुंब आपल्या बाळाच्या आगमनाचा आनंद साजरा करण्यात आणि त्याच्यासोबत घालवलेल्या क्षणांचा आनंद घेण्यात व्यस्त आहे."
बालपणीच्या मैत्रिणीशी केलं लग्न : दरम्यान जुबिननं एप्रिलच्या मध्यात एका खाजगी समारंभात उत्तराखंडमधील आपल्या बालपणीच्या मैत्रिणीशी लग्न केल्याची बातमी ही समोर आली होती. समारंभाचे फोटो समोर येईपर्यंत चाहत्यांना त्याच्या लग्नाबद्दल माहितीही नव्हती. जुबिननं आपल्या पत्नीबद्दल, तिचे नाव किंवा व्यवसाय यासह कोणतीही माहिती उघड केलेली नाही. हे सर्व पूर्णपणे खाजगी ठेवण्यामागील कारणही त्यानं स्पष्ट केलं. त्यानं आपल्या पत्नीच्या साधेपणाचे वर्णन करताना सांगितलं की, ती एक साधी व्यक्ती आहे आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करते. तो म्हणाला, "याचे कारण माझ्या पत्नीचा साधा स्वभाव आहे. ती साधेपणाने राहते आणि एका साध्या कुटुंबातून येते. ती डेहराडूनची एक साधी मुलगी आणि माझी बालपणीची मैत्रीण आहे, जिला आमचे कुटुंब आधीपासूनच ओळखते."