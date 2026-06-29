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गायक-संगीतकार अमाल मलिकनं केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी दिली प्रतिक्रिया...

गायक-संगीतकार अमाल मलिकनं केतन अग्रवालच्या हत्येनंतर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं महिलांना एक सल्ला दिला आहे.

Amaal Mallik's reaction to Ketan Agarwal's murder
अमाल मलिकची केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी प्रतिक्रिया (ANI - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 10:38 AM IST

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हैदराबाद : गायक-संगीतकार अमाल मलिकनं केतन अग्रवालच्या अलीकडील धक्कादायक हत्या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यानं म्हटलं आहे की, जरी भारतात महिलांच्या संरक्षणासाठी अधिक कडक कायदे असले, तरी त्या कायद्यांचा गैरवापर करून व्यवस्थेची दिशाभूल केली जाऊ नये. 'एक्स'वर अमालनं महिलांना उद्देशून एक सविस्तर पोस्ट लिहिली. यात त्यांनी लिंगभाव, जबाबदारी आणि देशभरात संतापाची लाट निर्माण करणाऱ्या या हत्या प्रकरणाबाबत आपले विचार मांडले आहेत. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'प्रिय महिलांनो! पिढ्यानपिढ्या आमच्यासारख्या पुरुषांमुळे तुम्हाला अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागले आहे. त्याबद्दल मी दिलगीर आहे. पुरुषांबद्दल तुमच्या मनात जो सामूहिक संताप आहे, त्याला माझा पाठिंबा आहे. हो, अन्यायाविरुद्ध स्वतःसाठी लढा देणे गरजेचे आहेच, पण कृपया हा लढा अशा नीच प्रवृत्तीच्या पुरुषांपुरताच मर्यादित ठेवा, जे तुम्हाला दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात, तुम्हाला आपली मालमत्ता समजतात, तुमच्याशी 'पाळीव प्राण्यांसारखी' वागणूक देतात... आणि तुम्हाला कसे दिसावं किंवा काय कपडे घालावेत, हे सांगतात!'

अमाल मलिकनं शेअर केली पोस्ट : यानंतर त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, 'प्रत्येक गोष्टीला 'टॉक्सिक' ठरवणं आणि स्वतःची जबाबदारी न स्वीकारणं, यामुळेच आपण अनेकदा धोक्याचे खरे संकेत ओळखण्यात अपयशी ठरतो. कोणत्याही बाजूनं होणारी शारीरिक हिंसा 'टॉक्सिक' असते, भावनांऐवजी पैशांमागे धावणे 'टॉक्सिक' असते, केवळ सोशल मीडियावर गाजेल अशा लग्नाच्या मागे धावणे 'टॉक्सिक' असते आणि एखाद्या व्यक्तीशी नातं पुढे नेण्याचा कोणताही हेतू नसताना त्या व्यक्तीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणं हे देखील 'टॉक्सिक' असतं." अमाल मलिकनं आपली ठाम भूमिका मांडताना त्यानं पुढं लिहिलं, 'तुम्हाला काय वाटतं, पुरुषांना शांततेव्यतिरिक्त दुसरे काही हवे असते का? प्रेमसंबंध तर सर्वत्र उपलब्ध आहे. तुमच्याकडे 'तुम्हाला काय हवे आहे' याची मोठी यादी असते, विशेषतः जेव्हा लग्नाच्या प्रस्तावाचा कार्यक्रम असतो. तुम्हाला 'इन्स्टाग्रामसाठी' केलेले लग्न हवे आहे की, खरोखरचे लग्न? तुम्ही लोणावळ्यातील साध्या-गोड हनीमूनवर समाधानी राहू शकता का, की तुम्हाला असे वाटते की 'जर तो माझ्यावर प्रेम करत असेल, तर त्यानं मला भारताबाहेर नेलेच पाहिजे'? हे ठीक आहे , आपल्या सर्वांनाच चांगले आयुष्य हवे असते. पण 'खरे प्रेम' हे मालदीव्हजमधील एखाद्या बेटावर गेल्यावर खरोखरच काही वेगळे वाटते का? हा माणूस या गोष्टीस पात्र नव्हता, त्याचे हास्य आणि त्याचे डोळे पाहा... तिच्याशी लग्न करताना तो किती आनंदी होता... केतन अग्रवाल खूप निर्मळ आणि प्रेमळ वाटत होता.'

Amaal Mallik post
अमाल मलिकची पोस्ट (Instagram)

भारतातील कायदे पुरुषांपेक्षा महिलांच्या बाजूनं : दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये अमालनं म्हटलं, 'त्याची हत्या करण्यासाठी तिनं जेवढे प्रयत्न केले, ते अकल्पनीय आहेत. त्यातील अगदी थोडासा प्रयत्न 'नाही' म्हणण्यासाठी पुरेसा होता , 'माझे मन दुसऱ्या कोणाचे आहे आणि मी दुसऱ्या एका पुरुषाच्या प्रेमात आहे, असे सांगणे पुरेसे ठरले असते. त्यानंतरही जर तो वेड्यासारखा वागला असता किंवा त्याला समजले नसते, तर तुम्ही कुटुंबाला सांगून त्यांनाही यात सामील करून घेऊ शकला असता. जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात, सुशिक्षित आणि स्वतः कमावणाऱ्या महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध काहीही करण्यास कोणीही भाग पाडू शकत नाही. भारतातील कायदे पुरुषांपेक्षा महिलांच्या बाजूने अधिक आहेत, पण मग व्यवस्थेचा गैरवापर आणि फेरफार का करावा? केवळ एखादा भित्रा किंवा कमकुवत मनाचा पुरुषच दुसऱ्या पुरुषाविरुद्ध असे नीच कृत्य करण्याचा कट रचू शकतो. एखाद्याचं मूल हिरावून घेतल्यानंतरही आपण आनंदी आयुष्य जगू शकतो, असा विचार करण्याची या दोघांची हिंमतच कशी झाली! एका व्यक्तीचा जीव गेला आहे. कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. हे राक्षस आहेत.'

Amaal Mallik post
अमाल मलिकची पोस्ट (Instagram)

26 वर्षीय केतन अग्रवालची हत्या : पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवालची हत्येचा तपास सुरू असतानाच अमाल मलिकनं ही प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान प्राथमिक माहितीनुसार पोलिसांचा आरोप आहे की, 26 वर्षीय केतनची हत्या लोहगड किल्ल्यावर सहलीला गेलेले असताना करण्यात आली. त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांच्यावर त्याच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे. सध्या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच सोशल मीडियावर याबद्दल मोठी चर्चा रंगली आहे. अमाल मलिकबद्दल सांगायचं झाल्यास, त्यानं 'कर गई चुल', 'बोल दो ना जरा', 'सूरज डूबा है', 'कौन तुझे', 'सब तेरा', 'जब तक' 'मैं रहूं या ना रहूं', आणि 'चले आना' यांसारख्या गाण्यासाठी काम केलंय. तसेच संगीत क्षेत्राव्यतिरिक्त तो 'बिग बॉस 19' या शोमध्येही दिसला आहे.

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