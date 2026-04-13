स्वरस्वामिनी आशा भोसले यांची मराठी भाषेतील टॉप 7 गाणी...
आशा भोसले आज आपल्यात नाही, मात्र त्यांची अशी काही मराठी भाषेतील सुंदर गाणी आहेत, जी सदाबहार ठरली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 1:37 PM IST
मुंबई : स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांची लोकप्रिय मराठी गाणी ही त्यांच्या सुमधुर आवाजाची आणि भावनिक सादरीकरणाची ओळख आहेत.'गोमू संगतीनं माझ्या', 'या रावजी बसा भाऊजी' आणि 'जांभूळ पिकल्या झाडाखाली' यांसारखी सदाबहार भावगीते आणि लावणी त्यांच्या आजही खूप लोकप्रिय आहेत. त्यांची गाणी यूट्यूब, जीओ सावन आणि स्पॉटिफाय सारख्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आवाजातील भावगीते, लावणी आणि भक्तिगीत असून या गाण्यांना लोक आजही खूप आवडीनं ऐकतात. ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92व्या वर्षी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दुःखद निधन झाल्यानंतर चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला. याशिवाय चाहत्यांना देखील त्यांच्या जाण्याचं दु:ख सहन करावं लागत आहे. आज आम्ही त्यांच्या काही लोकप्रिय मराठी गाण्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
आशा भोसले यांची मराठी लोकप्रिय गाणी
गाण्याचे बोल: 'गोमू संगतीनं माझ्या'
गायक: आशा भोसले आणि हेमंत कुमार
संगीतकार: पं. हृदयनाथ मंगेशकर
गीतकार: सुधीर मोघे
चित्रपट: हा खेळ सावल्यांचा (1975)
कलाकार: डॉ. काशिनाथ घाणेकर आणि आशा काळे
'गोमू संगतीनं माझ्या' : 'गोमू संगतीनं माझ्या' सदाबहार गाणं 1975 मधील 'हा खेळ सावल्यांचा' या मराठी चित्रपटातील आहे. हे गाणं आशा भोसले आणि हेमंत कुमार यांनी गायलं असून याला खूप लोकप्रिय मिळाली. पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्याचे बोल सुधीर मोघे यांनी लिहिले असून हे एक रोमँटिक शैलीतील आहे.
गायिका: आशा भोसले
संगीतकार : पंडित हृदयनाथ मंगेशकर
गीतकार: जगदीश खेबुडकर
चित्रपट: नांव मोठं लक्षण खोटं
प्रकार: लावणी
गाण्याचे बोल: 'या रावजी बसा भाऊजी'
'या रावजी बसा भाऊजी' : 'या रावजी बसा भाऊजी' हे आशा भोसले यांनी गायलेलं असून अनिल-अरुण यांनी संगीतबद्ध केलं आहे. ही एक अत्यंत लोकप्रिय मराठी लावणी गीत आहे. 'नांव मोठं लक्षण खोटं' या चित्रपटातील हे गाणं जगदीश खेबुडकर यांनी लिहिलंय. आशा भोसले यांनी या गाण्याला आपला सुंदर आवाज देऊन याला ठसकेबाज बनवलंय. आताही हे गाणं अनेक रसिकांच्या ओठावर असते. हे गाणं मराठी संस्कृतीतील सदाबहार गाण्यांपैकी एक मानलं जातं. तसेच अनेक नायिका या गाण्यासाठी नटून-थटून लावणी सादर करताना दिसतात.
गायक: आशा भोसले, रवींद्र साठे
संगीतकार: पंडित हृदयनाथ मंगेशकर
गीतकार: ना. धों. महानोर (नावजी)
चित्रपट: जैत रे जैत (१९७८)
गाण्याचे बोल: 'जांभूळ पिकल्या झाडाखाली'
'जांभूळ पिकल्या झाडाखाली' : 'जांभूळ पिकल्या झाडाखाली' हे 1978मधील 'जैत रे जैत' या अजरामर मराठी चित्रपटातील लोकप्रिय लोकगीत आहे. ना. धों. महानोर यांनी लिहिलेलं आणि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीतबद्ध केलेलं गाणं आशाताईंच्या आवाजामुळं अधिक फुलून आलं. या गाण्याला आशा भोसले आणि रवींद्र साठे यांनी आपल्या धमाकेदार अंदाजात गायलंय. या गाण्याला मराठी चित्रपटसृष्टीतील 'एव्हरग्रीन' गाणं म्हणून ओळखले जाते.
गायक: आशा भोसले
गीतकार: शांता शेळके
संगीतकार: आनंदघन (लता मंगेशकर)
कलाकार: जीवनकला
गाण्याचे बोल:'रेशमाच्या रेघांनी'
प्रकार: लावणी
'रेशमाच्या रेघांनी': 'रेशमाच्या रेघांनी' ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक दमदार लावणी आहे, आनंदघन (लता मंगेशकर) यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्याचे शब्द शांता शेळके यांनी लिहिले आहे. या गाण्याला आशा भोसले यांनी गायलं आहे. ही लावणी चुलबुली चालीसाठी आणि आशाताईंच्या ठसकेबाज अंदाजासाठी ओळखली जाते. दरम्यान लतादीदींनी ही लावणी स्वतः चाल लावून आशाताईंना ऐकवली होती, यानंतर गाण्याची जबाबदारी आशाताईंवर सोपवली होती.
गाणं : 'बुगडी माझी सांडली गं'
गायक: आशा भोसले
संगीतकार: वसंत पवार (सहाय्यक: राम कदम)
गीतकार: ग. दि. माडगूळकर
चित्रपट: सांगत्ये ऐका
कलाकार : जयश्री गडकर
'बुगडी माझी सांडली गं' : 'बुगडी माझी सांडली गं' हे गाणं 1959मधील 'सांगत्ये ऐका' या गाजलेल्या मराठी चित्रपटातील आशा भोसले यांनी गायलेलं आणि वसंत पवार यांनी संगीतबद्ध लावणीगीत आहे. ग. दि. माडगूळकर यांनी लिहिलेलं हे गाणं, आपल्या ठसकेबाज चालीमुळं लोकप्रिय झालं. आताही हे गाणं मराठी रसिक मोठ्या आवडीनं ऐकतात.
गाणं : 'फुलले रे क्षण माझे'
गायक: आशा भोसले
गीतकार: नितीन आखवे
संगीतकार: श्रीधर फडके
अल्बम: ऋतू हिरवा (1994)
'फुलले रे क्षण माझे' : 'फुलले रे क्षण माझे' हे 1994 मधील गाजलेल्या 'ऋतू हिरवा' या अल्बममधील आशा भोसले यांनी गायलेलं मराठी भावगीत आहे. संगीतकार श्रीधर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेल्या, या गीताचे बोल नितीन आखवे यांचे आहेत. हे गाणं रोमँटिक चालीसाठी आणि आशाताईंच्या आवाजासाठी ओळखले जाते. हे गाणं आजही अनेक कलाकार गातात.
गाणं : 'दिस जातील, दिस येतील'
चित्रपट: शापित (१९८२)
गायक: आशा भोसले, सुरेश वाडकर
संगीतकार: सुधीर फडके
गीतकार: सुधीर मोघे
कलाकार: मधु कांबिकर, यशवंत दत्त
'दिस जातील, दिस येतील' : 'दिस जातील, दिस येतील' हे 1982च्या 'शापित' चित्रपटातील आशा भोसले आणि सुरेश वाडकर यांनी गायलेलं एक सुंदर गीत आहे. दरम्यान सुधीर मोघे यांनी लिहिलेल्या या गीताला सुधीर फडके यांनी संगीतबद्ध केलंय. हे गाणं एक पती आणि पत्नीच्या आयुष्यावर चित्रित करण्यात आलंय.