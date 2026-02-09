ETV Bharat / entertainment

'ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 4' शोमध्ये एपी ढिल्लननं सांगितला कठिण काळातील किस्सा...

'ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 4' शोमध्ये एपी ढिल्लन आणि अनुभव बस्सी हे कलाकार पाहुणे म्हणून आले. आता यावेळी गायकानं आपल्या संघर्षाच्या दिवसांची आठवण काढली.

The Great Indian Kapil Show 4
'ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 4' (पोस्टर)
मुंबई - 'ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 4' हा खूप गाजत आहे. या शोमध्ये अनेक स्टार्स पाहुणे म्हणून आले आहेत. आता यावेळी या शोमध्ये जागतिक स्टार एपी ढिल्लन आणि अनुभव बस्सी पाहुणे म्हणून आले. कार्यक्रमात एपीनं आपल्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल आणि कॅनडामध्ये त्याला आलेल्या कठीण प्रसंगाबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या. त्याच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ कोणता होता असा प्रश्न होस्ट कपिल शर्मानं केला. यावेळी एपीनं म्हटलं, "सर्वात कठीण काळ होता, जेव्हा मी पहिल्यांदा कॅनडाला गेलो होतो. माझ्याकडे राहण्यासाठी जागा नव्हती. माझ्या वडिलांनी मला काही पैसे दिले, मात्र मी श्रीमंत कुटुंबात जन्मलो नव्हतो. त्यामुळं माझ्याकडे क्रेडिट कार्डही नव्हते. मी हॉटेलमध्ये गेलो आणि म्हणालो, माझ्याकडे इतके पैसे आहेत, मी राहू शकतो का? त्यांनी माझे क्रेडिट कार्ड मागितले आणि मी विचारले की ते काय आहे. त्यांनी मला रुम देण्यास नकार दिला. मग मी हॉटेलसमोर झोपलो. माझ्या फ्लाइट एजंटनंं पाच स्टॉपसह फ्लाइट बुक केली होती."

भारतीय जोडप्यानं केली मदत : एपी ढिल्लननं पुढं सांगितलं की, "पहिली रात्र गेली, पण दुसऱ्या रात्री मी अजूनही रस्त्यावर होतो. मग एक भारतीय मुलगी आली आणि मला तिनं विचारले की, मी बाहेर का बसलो आहे. यानंतर मी म्हणालो की ,माझ्याकडे क्रेडिट कार्ड नाही आणि मला हॉटेल रुम देत ​​नाही. मग तिनं तिच्या बॉयफ्रेंडला त्याचे क्रेडिट कार्ड देण्यास सांगितले." तो आला आणि मला म्हणाला की, भाऊ, काहीही चोरी करू नकोस किंवा तोडफोड करू नकोस, नाहीतर माझ्यावर शुल्क आकारले जाईल. मी म्हणालो, काही हरकत नाही, भाऊ." एपीनं त्याची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी अनेक नोकऱ्या देखील केल्या. त्यानं इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले. कॉलेज सुरू केल्यानंतर क्रेडिट कार्ड त्यानं घेतले. त्यानं गॅस स्टेशन, कॉन्वीनियंस स्टोर आणि शेवटीची नोकरी बेस्ट बायमध्ये केली.

एपी ढिल्लनचा कठिण काळ : तो कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी आणि भाडे, जेवण आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी दिवसाचे 10-12 तास काम करत होता. त्यानं त्याच्या भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये एक छोटाशी एक जागा तयार केली होती, जेथे तो त्याच्या संगीतावर काम करत होता. त्यानं पुढं सांगितलं की, "मी ज्या घरात राहत होतो, तिथे एक छोटे गॅरेज होते, ते फक्त कार पुसण्यासाठी होते. मी ती खोली भाड्यानं घेतली. यात मी काही पैसे वाचवले. यानंतर मी एका होम डेपोमध्ये गेलो, यानंतर मी प्लायवुडपासून एक छोटी १०x६ खोली बांधली. यानंतर मी संगीत शिकण्यास सुरुवात केली. या दरम्यान मी कधीही हार मानली नाही." दरम्यान सुरुवातीच्या काळात या गायकाला खूप अडचणी आल्या. मात्र त्यानं तरीही आपले काम सुरू ठेवले. आता एपी ढिल्लन हा एक यशस्वी गायक आहे.

