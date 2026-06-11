दिल्लीतील वेस्ट विहारमधील गुरु रंधावाच्या जिमवर हल्ला, वाचा सविस्तर...
दिल्लीतील वेस्ट विहारमधील गुरु रंधावाच्या जिमवर गुरुवारी हल्ला झाल्याची बातमी समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद : दिल्लीबाहेरील उच्चभ्रू परिसर असलेल्या वेस्ट विहारमधील गुरु रंधावाच्या जिमवर गुरुवारी सकाळी अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या. या घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात घबराटीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असलेल्या अनिल पंडितनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे, त्यामुळं या प्रकरणाचा संबंध खंडणीशी असू शकतो असा संशय व्यक्त केला जात आहे. ही घटना पश्चिम विहार पूर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पुष्कर एन्क्लेव्हमधील 24 एचएस फिटनेस जिमच्या बाहेर पहाटेच्या वेळी घडली. लोक व्यायाम करत असताना, मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी जिमवर हल्ला केला. चेहऱ्यावर कापड गुंडाळलेल्या हल्लेखोरांनी जिमच्या काचेच्या भागावर अनेक गोळ्या झाडल्या आणि घटनास्थळावरून पळून गेले. सुदैवानं, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. मात्र, या घटनेमुळं दहशत पसरली आणि चेंगराचेंगरी झाली.
पोलीस विभागात तपास सुरू : जिममधील गोळीबाराची माहिती मिळताच, दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. पोलिसांनी परिसर सील केला असून, गुन्हे आणि न्यायवैद्यक पथकांनी घटनास्थळावरून पुरावे आणि वापरलेली काडतुसे गोळा केली आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, जिम मालकाला यापूर्वी खंडणी किंवा धमकीचे फोन आले होते का, हे जाणून घेण्यासाठी त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत : डीसीपी आउटर हरेश्वर स्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम विहार पूर्व पोलीस ठाण्याला पुष्कर एन्क्लेव्हमधील 24 एचएस फिटनेस जिमच्या बाहेर गोळीबार झाल्याचा पीसीआर कॉल आला. या घटनेत, दोन मुखवटाधारी बाईकस्वारांनी जिमच्या काचेवर अनेक गोळ्या झाडल्या होत्या. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. योग्य कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आरोपींना ओळखण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी जिल्हाभरात अनेक पथके तयार करण्यात आली आहेत. हल्लेखोरांना ओळखण्यासाठी पोलीस जिम आणि आजूबाजूच्या रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत.