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'ऑरा वर्ल्ड टूर'पूर्वी दिलजीत दोसांझ गेला जपानला, फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल...

'ऑरा वर्ल्ड टूर'पूर्वी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझ जपानला गेला. आता त्यानं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.

Diljit Dosanjh
दिलजीत दोसांझ (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 11:31 AM IST

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हैदराबाद : सुपरस्टार आणि गायक दिलजीत दोसांझ हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचे सोशल मीडियावर फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, तो जपानच्या सौंदर्याची आणि स्वच्छतेची प्रशंसा करताना दिसला, त्यानंतर त्यानं या देशात फेरफटका मारला. तेथील स्थानिक खाद्यपदार्थांपासून ते शिपिंगपर्यंत, दिलजीत हा सर्व काही अनुभवताना दिसला. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'युरोप दौऱ्यापूर्वी जट्ट सुंदर जपानमधील नवीन गोष्टींचा शोध घेत आहे. लवकरच युरोप ऑरा वर्ल्ड टूर 2026 .'

दिलजीत दोसांझ जपानमधील टोकियोमध्ये फिरत आहे : याआधीही, दिलजीत जपानमधील टोकियो येथील आपल्या प्रवासाच्या आठवणींना उजाळा देताना दिसला होता. फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये, दिलजीत जपानी पदार्थांचा आस्वाद घेत टोकियोच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर फिरताना दिसला. त्यानं एका स्वादिष्ट आईस्क्रीमचा आस्वाद घेतला, त्यानंतर स्थानिक दुकानांमध्ये फिरून आपल्या या आनंददायी सफरीतील क्षण कॅमेऱ्यात कैद केले. दरम्यान, 20 जुलै रोजी सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील संसदेकडं निघालेल्या मोर्चादरम्यान हजारो विद्यार्थी आणि युवा कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचारानंतर विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिल्यामुळं दिलजीत दोसांझ अलीकडेच चर्चेत आला होता.

Diljit Dosanjh post
दिलजीत दोसांझची पोस्ट (Instagram)
Diljit Dosanjh post
दिलजीत दोसांझची पोस्ट (Instagram)
Diljit Dosanjh post
दिलजीत दोसांझची पोस्ट (Instagram)
Diljit Dosanjh post
दिलजीत दोसांझची पोस्ट (Instagram)
Diljit Dosanjh post
दिलजीत दोसांझची पोस्ट (Instagram)

राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आलं : तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळं आपल्याला 'राष्ट्रविरोधी' ठरवण्यात आलं होतं, तेव्हा झालेल्या टीकेची त्यानं आठवण देखील सांगितली होती. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'माझ्यावर आधीच 'राष्ट्रविरोधी' असल्याचा शिक्का बसला होता... मला पुन्हा राष्ट्रविरोधी म्हटलं जाईल. किसान आंदोलनानंतर.. मला खूप टीकेला सामोरे जावे लागले आणि... कायदेशीर अडचणी ज्यावर मी चर्चाही करू शकत नाही.. बाकी सर्व देव पाहात आहे, बाबा सर्वांचे भले करो.' दरम्यान दिलजीत दोसांझच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर त्याचा 'सतलुज' हा चित्रपट खूप चर्चेत होता. या चित्रपटाबद्दल वाद निर्माण झाला होता. याला ओटीटीवरून काढून टाकण्याचं देखील आदेश देण्यात आले होते. यानंतर त्याचा चित्रपट ओटीटीवरून काढून टाकण्यात आला होता. आता पुढं गायक हा 'रन्ना च धन्ना' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे.

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दिलजीत दोसांझ
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