मिलेनियल्सचा लाडका स्टार अभिजीत सावंत आणि महानायक अमिताभ बच्चन यांची ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर खास भेट!
अभिजीत सावंतची महानायक अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर भेट झाल्यानंतर तो भावूक झाला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : मिलेनियल्सच्या मनावर आजही अधिराज्य गाजवणारा करिष्मा, सुरेल आवाज आणि चाहत्यांच्या मनात कायम असलेलं स्थान… ‘इंडियन आयडॉल’चा पहिला विजेता अभिजीत सावंत याची लोकप्रियता आजही तितकीच खास आहे. आपल्या गायकीच्या जोरावर घराघरांत पोहोचलेल्या अभिजीतला नुकतीच हिंदी चित्रपटसृष्टीचे महानायक अमिताभ बच्चन यांची भेट घेण्याची अनोखी संधी मिळाली. ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर घडलेली ही भेट त्याच्यासाठी केवळ एक क्षण नव्हता, तर वर्षानुवर्षे मनात जपलेल्या स्वप्नाची पूर्तता होती. अभिजीत सावंत भारावून म्हणाला, "बिग बींसमोर गाणं सादर करण्याचं स्वप्न अखेर साकार झालं."
अभिजीत सावंतनं घेतली अमिताभ बच्चन यांची भेट : सोनी टीव्हीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या सेटवर अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसानिमित्त एका खास भागाचं चित्रीकरण करण्यात आलं. या विशेष सोहळ्यात मनोरंजनविश्वातील अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली. अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि गायक अभिजीत सावंत यांच्या उपस्थितीनं या भागाची रंगत आणखी वाढली. यावेळी अभिजीतनं आपल्या सुरेल आवाजात अमिताभ बच्चन यांच्यासाठी खास गाणं सादर करत त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ‘इंडियन आयडॉल’च्या पहिल्या पर्वाचा विजेता ठरल्यापासून अभिजीतनं आपल्या आवाजाच्या जोरावर रसिकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केलं आहे. त्याच्या गाण्यांनी एका पिढीला मंत्रमुग्ध केलं, तर त्याच्या सहजसुंदर व्यक्तिमत्त्वानं चाहत्यांशी खास नातं जोडलं. अशा या लोकप्रिय गायकाला चित्रपटांच्या माध्यमातून लहानपणापासून प्रेरणा देणाऱ्या अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर गाणं सादर करण्याची संधी मिळणं, हा त्याच्यासाठी निश्चितच अविस्मरणीय अनुभव ठरला.
अभिजीत सावंतचा आगामी शो : या खास भेटीविषयी भावना व्यक्त करताना अभिजीत सावंत म्हणाला, “आपण ज्यांचे चित्रपट पाहत लहानाचे मोठे झालो, अशा दिग्गज अमिताभ बच्चन यांना प्रत्यक्ष भेटणं ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती. ‘कौन बनेगा करोडपती’सारख्या प्रतिष्ठित मंचावर त्यांना भेटण्याची आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित विशेष भागात गाणं सादर करण्याची संधी मिळणं, हे कोणत्याही कलाकारासाठी स्वप्नवत असतं. माझ्या बाबतीत हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलं, याचा मला मनापासून आनंद आहे. हा अनुभव माझ्यासाठी कायमच खास राहिल.” दरम्यान, आपल्या वेगळ्या संगीतशैलीनं आणि लोकप्रियतेनं रसिकांच्या मनावर छाप पाडणारा अभिजीत सावंत लवकरच एका नव्या शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘इंडियन आयडॉल’च्या पहिल्या पर्वापासून त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांसाठी हा आगामी शो एक खास पर्वणी ठरणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं अभिजीतच्या नव्या प्रोजेक्टबद्दल त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.