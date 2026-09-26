सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत चित्रपट 'द व्हान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'नं पहिल्या दिवशी केली 'इतकी' कमाई, जाणून घ्या आकडा...
सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया स्टारर 'द व्हान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'नं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 12:34 PM IST
हैदराबाद : सिद्धार्थ मल्होत्राच्या 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' या चित्रपटानं शुक्रवारी बॉक्स ऑफिसवर संथ सुरुवात करूनही, पहिल्याच दिवशी 'परम सुंदरी' आणि 'मरजावां' या चित्रपटांना मागे टाकले. मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या चित्रपटानं सुरुवातीला म्हणजेच सकाळी संथ गतीनं बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली केली, मात्र दिवसभरात चित्रपटानं वेग पकडला आणि रात्रीच्या शोमध्ये, सर्वाधिक प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यासाठी आले. चित्रपटाची मुंबईत पहिल्या दिवशी सर्वोत्तम कमाई झाली, तर इतर ठिकाणी चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे.
'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : हा चित्रपट मल्होत्राच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम ओपनिंग-डे कामगिरी करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक आहे, तरीही तो त्याच्या काही मोठ्या ओपनिंग चित्रपटांच्या तुलनेत मागे आहे. चित्रपटाला समीक्षकांकडून याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. दीपक कुमार दिग्दर्शित हा चित्रपट एक शहरी माणसावर केंद्रित आहे, जो आपल्या मूळ गावातील निषिद्ध जंगलाला आव्हान देतो आणि एका दिव्य देवीला जागृत करतो. यामुळं त्याला एका शक्तींचा सामना करावा लागतो. यानंतर तो एक समाजसेवक बनतो.
किती झाली कमाई : 'द फॉरेस्ट: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'नं आपल्या पहिल्याच दिवशी 6,746 शोजमधून 8 कोटींची नेट कमाई केली. त्याची एकूण ग्रॉस कमाई 9.60 कोटी झाली आहे. हिंदी 2डी आवृत्तीनं शुक्रवारी चित्रपटगृहांमध्ये 28.25 टक्के प्रेक्षक उपस्थिती नोंदवली. चित्रपटानं सकाळच्या शोमध्ये 12.23 टक्के प्रेक्षक उपस्थितीसह सुरुवात केली. ही उपस्थिती दुपारी 24.00 टक्के आणि संध्याकाळी 26.08 टक्क्यांपर्यंत वाढली. रात्रीच्या शोमध्ये सर्वाधिक 41.46 टक्के प्रेक्षक उपस्थिती होती, जी दिवसाच्या शेवटी जोरदार स्पॉट बुकिंग दर्शवते.
चित्रपटाला मुंबईत पहिल्याच दिवशी सर्वोत्तम प्रतिसाद मिळाला, जिथे 491 शोमध्ये एकूण 33.8 टक्के प्रेक्षक उपस्थिती होती. शहरातील रात्रीच्या शोमध्ये उपस्थिती 43 टक्क्यांवर पोहोचली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर), जिथे सर्वाधिक 783 शो होते, तिथे एकूण उपस्थिती 28.3 टक्के होती, जी सकाळच्या 16 टक्क्यांवरून संध्याकाळपर्यंत 40 टक्क्यांपर्यंत वाढली. अहमदाबादमध्ये, 331 शोमध्ये एकूण उपस्थिती 14 टक्के होती, दिवसाच्या सुरुवातीला प्रेक्षकसंख्या एकेरी अंकात होती आणि रात्रीच्या शोमध्ये ती 28 टक्के होती.
सिद्धार्थ मल्होत्राचे सर्वोत्तम ओपनिंग : हा सिद्धार्थ मल्होत्राच्या कारकिर्दीतील चौथा-सर्वाधिक ओपनिंग डे कलेक्शन करणारा चित्रपट ठरला. या चित्रपटानं 'स्टुडंट ऑफ द इयर' (7.48 कोटी रुपये), 'परम सुंदरी' (7.37 कोटी रुपये) आणि 'मरजावां' (7.03 कोटी रुपये) यांच्यापेक्षा चांगली सुरुवात बॉक्स
ऑफिसवर केली आहे.