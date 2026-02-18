सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा यांचं निधन, पोस्ट शेअर करून अभिनेत्यानं वाहिली श्रद्धांजली...
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा यांचं निधन झालं आहे. सिद्धार्थने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा यांचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. अभिनेत्यानं सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्याच्या वडिलांच्या निधनाची पुष्टी केली असून तो त्याच्या वडिलांना अंतिम निरोप देण्यासाठी कुटुंबासह लगेच दिल्लीला रवाना झाला होता. सिद्धार्थचे वडील सुनील मल्होत्रा यांच्या पार्थिवावर दिल्लीत अंत्यसंस्कार दिल्लीत झाले. या कठीण काळात अभिनेता त्याच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी सध्या दिल्लीतच राहिला आहे. अभिनेत्यानं सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत, त्यानं वडिलांच्या निधनाची बातमी देऊन, आपल्या वडिलांसाठी एक संदेश शेअर केला आहे. सिद्धार्थनं त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'ते सत्य, प्रामाणिकपणा आणि चांगले व्यक्ती होते. ते कधीही तडजोड न करता त्याच्या मूल्यांनुसार जगले. ते शिस्तप्रिय होते, पण कडक नव्हते. त्यांच्यात ताकद होती, पण अहंकार नव्हता. आयुष्यात त्यांनी अनेक परीक्षांना तोंड दिलं, पण ते नेहमीच सकारात्मक राहिले. मर्चंट नेव्ही कॅप्टन म्हणून समुद्राचे नेतृत्व करण्यापासून ते शांत आणि धैर्यानं आजाराचा सामना करण्यापर्यंत, त्यांनी कधीही हार मानली नाही, कधीही आपला सन्मान गमावला नाही.'
सिद्धार्थ मल्होत्राची पोस्ट : सिद्धार्थने पुढं लिहिलं, 'बाबा, तुमचा प्रामाणिकपणा हा माझा वारसा आहे. तुमची ताकद मला दररोज मार्गदर्शन करते. तुमची सकारात्मकता अजूनही आमच्या कुटुंबाला एकत्र ठेवते. तुम्ही आम्हाला तुमच्या झोपेत शांतपणे सोडले, परंतु तुम्ही मागे सोडलेली पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. मी आज जो आहे, तो तुमच्यामुळे आहे. आणि मी तुमचे नाव, तुमची मूल्ये आणि तुमचा वारसा नेहमीच पुढं नेईन. तुमच्यावर प्रेम आहे, बाबा.' सिद्धार्थ मल्होत्राच्या वडिलांनी झोपेत असताना आपले प्राण सोडले. आता अभिनेत्याच्या या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. त्याला त्याचे चाहते आता या कठीण काळात धीर देत आहेत.
सिद्धार्थ मल्होत्राच्या वडिलांबद्दल : सिद्धार्थ मल्होत्रा हा नेहमीच आपल्या वडिलांबद्दल बोलताना दिसतो. त्यानं एका मुलाखतीत त्याच्या वडिलांबद्दल म्हटलं होत की, "माझे वडील माझे खरे हिरो आहेत, माझे सर्वात प्रिय हिरो आहेत." सिद्धार्थ त्याच्या वडिलांना आयुष्यातील सर्वात मोठा आधार मानतो. त्याचे वडील सुनील मल्होत्रा हे मर्चंट नेव्हीमध्ये माजी कॅप्टन होते. अभिनेत्याच्या मते, त्याच्या वडिलांनी त्याला शिस्त आणि कठोर परिश्रमाचं महत्त्व शिकवलं. सिद्धार्थच्या अभिनय प्रवासाबद्दल सांगायचं झालं तर त्यानं 2012मध्ये 'स्टुडंट ऑफ द इयर' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर आलिया भट्ट आणि वरुण धवन यांच्याही प्रमुख भूमिका होत्या. यानंतर त्यानं 'एक व्हिलन', 'मिशन मजनू' आणि 'शेरशाह' या चित्रपटांमध्ये त्यानं काम केलं. त्याचं या चित्रपटांमधील काम अनेकांना आवडलंय. 2023मध्ये, अभिनेत्यानं कियारा अडवाणीशी लग्न केलं आणि 2025मध्ये त्यांनी मुलीचं जगात स्वागत केलं.
