सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि कियारा अडवाणी यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून त्यांच्या दुसऱ्यांदा गरोदरपणाची केली घोषणा
सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि कियारा अडवाणी यांनी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी गरोदरपणाची घोषणा केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतून पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी समोर आली आहे. स्टार जोडपे सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि कियारा अडवाणी यांनी त्यांच्या दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याची घोषणा केली आहे. सिद्धार्थ आणि कियारानं एका फोटोसह संयुक्त सोशल मीडिया पोस्टद्वारे चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी देऊन खुश केलं आहे. त्यांनी पोस्टला एका गोड संदेशासह कॅप्शनही दिलंय. आता हे जोडपे दुसऱ्या बाळाची अपेक्षा करत आहे. चाहते आणि सेलिब्रिटी जोडप्याचं अभिनंदन करत आहेत. या जोडप्यानं 2023मध्ये लग्न केलं आणि 2025मध्ये त्यांच्या पहिल्या बाळाचे स्वागत केलं. आता ते त्यांच्या दुसऱ्या बाळाच्या स्वागताची तयारी करत आहेत.
सिद्धार्थ आणि कियारा पुन्हा एकदा पालक होईल : सिद्धार्थ आणि कियारानं 7 ऑक्टोबरच्या सकाळी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली. या जोडप्यानं त्यांच्या पोस्टला कॅप्शन दिलं, 'पुन्हा एकदा सर्वात मोठ्या भेटीनं धन्य झालो, आमची मनं प्रेम आणि कृतज्ञतेनं भरली आहेत.' सिद्धार्थ आणि कियारानं त्यांची मुलगी, सरायाह मल्होत्राचा एक फोटो शेअर केला, ज्यात तिनं आपल्या आई-वडिलांबरोबरोबर पांढरे मोजे पकडले आहेत.
जोडप्यांवर झाला अभिनंदानांचा वर्षाव : या जोडप्याच्या पोस्टवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. चाहते आणि सेलिब्रिटींनी कमेंट्स सेक्शन लाल हार्ट इमोजी शेअर करत आहे. दुसरीकडे, चित्रपट निर्माता करण जोहरनं, 'लव्ह, लव्ह यू' असे लिहून जोडप्याचे मनापासून अभिनंदन केलंय. तसेच त्यानं एक लाल हार्ट इमोजी शेअर केला आहे. अभिनंदन करणाऱ्यांमध्ये फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा, अभिनेत्री भूमी पेडणेकर, मसाबा गुप्ता, रिया कपूर, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा आणि इतर अनेक कलाकारांनी या जोडप्यांवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. दरम्यान सिद्धार्थ मल्होत्रा सध्या त्याच्या 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' या नवीन चित्रपटात दिसत आहे. कियारा अडवाणी शेवटची साऊथ सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटात दिसली होती, जो बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला.
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