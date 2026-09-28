सुशांत सिंग राजपूतच्या शवविच्छेदन अहवालात त्यांचा पाय मोडल्याचे आणि डोळ्यांना दुखापत झाल्याची माहिती अभिनेत्याच्या बहिणीनं दिली...
सुशांत सिंग राजपूतच्या बहिणीनं एक मोठा दावा केला की, तिच्या भावाच्या शवविच्छेदन अहवालात त्यांचा पाय मोडल्याचं आणि डोळ्यांना दुखापत झाल्याची माहिती तिला मिळाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 10:47 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची बहीण श्वेता सिंग कीर्तीनं तिच्या भावाचे शवविच्छेदन करणाऱ्या व्यक्तीकडून नुकत्याच मिळालेल्या माहितीबद्दल भाष्य केलं आहे. तिनं दावा केला की, यात बंदुकीचा वापर झाला होता, त्याचा पाय मोडला होता. अभिनेत्याला मारण्यासाठी प्रचंड ताकत लावण्यात आल्याचं देखील उघड झालंय. एका व्हिडिओ संदेशात श्वेतानं म्हटलं, "आम्हाला नुकतेच समजले की, ज्या व्यक्तीनं 'भाई'चं शवविच्छेदन केलं, त्यानं सांगितलं की त्यात बंदुकीचा वापर झाला होता, त्याचा पाय मोडला होता आणि त्याच्यावर खूप बळाचा वापर करण्यात आला होता. त्याच्या डोळ्यांनाही दुखापत झाली होती."
सुशांत सिंग राजपूतची बहिणीनं केला दावा : भावनिक प्रतिक्रियांबद्दल बोलताना श्वेता म्हणाली, "शेकडो लोक मला भेटायला येत होते, मला मीठी मारत होते आणि रडत होते - 'भाई'साठी रडत होते. तुम्हा सर्वांना असे वाटले की 'भाई'सोबत जे घडले ते चुकीचे होते. आपल्या प्रिय व्यक्तीसोबत असे काही घडण्याचा विचार करणेही कसे वाटते, हे मला माहित आहे. जेव्हा स्वतःसोबत असे काही घडते, तेव्हा कदाचित तुम्ही ते माफ करू शकता. यानंतर तिनं म्हटलं, "पण जेव्हा तुमच्या स्वतःच्या प्रिय व्यक्तीसोबत असे घडते, तेव्हा त्यांना माफ करण्यासाठी खूप जास्त धैर्याची गरज असते. पण बघा, मला द्वेष, सूड किंवा नाराजीच्या भावनेत अडकून राहायचे नाही. मला वाटते की प्रेम, श्रद्धा, चांगुलपणा आणि ईश्वराच्या बाजूने उभे राहणे हाच माझ्या आयुष्याचा उद्देश आहे."
सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू : पुढं श्वेतानं म्हटलं, "आणि मला असे वाटत नाही की, तुम्ही लोकांनी ईश्वर किंवा चांगुलपणावरील विश्वास गमावावा. कृपया, ईश्वरावरील विश्वास गमावू नका. जगात अन्याय आहे, हे मी मान्य करते. आणि कदाचित चांगल्या लोकांना खूप वेदनांतून जावे लागते. पण वेदना हाच तुमच्या परिवर्तनाचा मार्ग असतो. त्यामुळं तुमचे मन नकारात्मकतेनं भरून जाऊ देऊ नका. आणि प्रेम हेच सांत्वन व उभारी देते. मी प्रेमाची बाजू घेते. आणि मला आशा आहे की प्रेम, ईश्वर आणि चांगुलपणासाठी तुम्हीही माझ्यासोबत उभे राहाल." दरम्यान 14 जून 2020 रोजी मुंबईतील आपल्या निवासस्थानी सुशांतचे निधन झाले होते. त्यानं कथितरीत्या आत्महत्या केल्याचं देखील सांगण्यात आलं होतं.