‘पाच फुटाचा बच्चन’मधून अनोखी कहाणी, श्रुती मधुदीप साकारणार मुख्य भूमिका!
‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये श्रुती मधुदीप मुख्य भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 2:54 PM IST
हैदराबाद : ‘बच्चन’ हे आडनाव भारतीय चित्रपटसृष्टीत स्वतःच एक मोठं आकर्षण आहे. या नावाचा उल्लेख होताच हिंदी सिनेसृष्टीतील महानायक अमिताभ बच्चन यांची प्रतिमा डोळ्यांसमोर येते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, आवाजाचा आणि अभिनयाचा प्रभाव भारतीय प्रेक्षकांच्या अनेक पिढ्यांवर आहे. त्यामुळं ‘पाच फुटाचा बच्चन’ हे शीर्षक ऐकतानाच या नावाच्या करिष्म्याशी जोडलेली उत्सुकता निर्माण होते. मात्र, या चित्रपटातील ‘बच्चन’ कोणताही परिचित चेहरा नसून एका वेगळ्या जगातून आलेली, स्वतःची ओळख निर्माण करणारी व्यक्तिरेखा आहे. ही भूमिका साकारणारी श्रुती मधुदीप प्रेक्षकांसमोर कोणता ‘बच्चन’ घेऊन येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
‘पाच फुटाचा बच्चन’ श्रुती मधुदीप साकारणार मुख्य भूमिका : नावातच एक वेगळी उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या ‘पाच फुटाचा बच्चन’ या आगामी मराठी चित्रपटातील ‘बच्चन’ कोण, याचा उलगडा अखेर झाला आहे. युवा अभिनेत्री श्रुती मधुदीप या चित्रपटातून ‘पाच फुटाचा बच्चन’ ही मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा साकारत रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करत आहे. विशेष म्हणजे, रंगमंचावर याच नावाच्या नाटकातही श्रुतीनं ही भूमिका साकारली होती. त्यामुळं रंगभूमीवर गाजलेली व्यक्तिरेखा आता मोठ्या पडद्यावरही तिच्याच अभिनयातून जिवंत होताना दिसणार आहे. हा चित्रपट 9 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे.
‘पाच फुटाचा बच्चन’ चित्रपटाबद्दल : रंगभूमीपासून अभिनयाची वाटचाल सुरू करणाऱ्या श्रुतीनं शॉर्टफिल्म्समध्येही आपली छाप उमटवली आहे. अभिनयासोबतच आठ वर्षे कथकचे प्रशिक्षण घेतलेल्या श्रुतीला लहानपणापासूनच कला क्षेत्राची ओढ होती. गाणे, नृत्य आणि अभिनय यांच्याशी असलेलं नातं पुढे नाट्यप्रवासात अधिक दृढ झालं. अभिनयाच्या माध्यमातून स्वतःला व्यक्त करताना मिळणारा आनंद लक्षात आल्यानंतर तिनं विविध नाट्यप्रयोग आणि शॉर्टफिल्म्समध्ये काम करत स्वतःची कलात्मक वाटचाल समृद्ध केली. या प्रवासात ज्येष्ठ दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे यांच्यासोबत सहाय्यक म्हणून काम करण्याची संधी श्रुतीला मिळाली. या काळात चित्रपट हे माध्यम जवळून समजून घेण्याबरोबरच कथा, आशय आणि व्यक्तिरेखा यांकडे पाहण्याची नवी दृष्टी तिला मिळाली. पुढं सुमित्रा भावे यांच्या ‘साखरेपेक्षा गोड’ या शॉर्टफिल्ममध्ये तिला प्रमुख भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली.
दरम्यान ‘पाच फुटाचा बच्चन’ या नाटकाचा प्रवास सुरू झाला. शहरी वातावरणात वाढलेल्या श्रुतीला या नाटकामुळे कोल्हापूरच्या मातीतली रांगडी, बिनधास्त मुलगी साकारण्याची संधी मिळाली. तिच्यासाठी ही व्यक्तिरेखा केवळ अभिनयाची संधी नव्हती, तर स्वतःच्या अभिनयातील वेगवेगळ्या पैलूंचा शोध घेण्याचा अनुभव होता. नाटकाला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर त्याच कथेचं सिनेमात रूपांतर होणे आणि त्यात पुन्हा श्रुतीच मध्यवर्ती भूमिका साकारणे, हा तिच्या कलाप्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
श्रुती मधुदीपनं व्यक्त केल्या भावना : आपल्या सिनेमातील पदार्पणाबद्दल श्रुती म्हणते, “लहानपणापासूनच कला क्षेत्राकडे माझी ओढ होती. गाणं, नृत्य आणि अभिनयाच्या संधी मला कायम आकर्षित करत होत्या. कथक शिकताना आणि नंतर नाटकात काम करताना अभिनय हेच आपल्याला सर्वाधिक आनंद देणारं माध्यम आहे, याची जाणीव झाली. त्यानंतर अनेक नाट्यप्रयोग आणि शॉर्टफिल्म्सच्या माध्यमातून स्वतःला आजमावलं. सुमित्रा भावे यांच्यासोबत काम करताना चित्रपटाकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक समृद्ध झाली. ‘साखरेपेक्षा गोड’मध्ये प्रमुख भूमिका करण्याची संधी मिळाली. त्याच काळात ‘पाच फुटाचा बच्चन’ नाटकाचा प्रवास सुरू झाला. माझ्यासारख्या शहरी मुलीला कोल्हापूरच्या रांगड्या मुलीची व्यक्तिरेखा साकारायला मिळणं म्हणजे माझ्यासाठी अभिनयाचा खजिनाच सापडल्यासारखं होतं. नाटकाला मिळालेला प्रतिसाद खूप आनंद देणारा होता. आता त्याच नाटकावर सिनेमा होणं आणि त्यात माझीच मध्यवर्ती भूमिका असणं, हे माझ्यासाठी स्वप्नवत आहे. मुख्य भूमिका असलेला हा माझा पहिलाच सिनेमा आहे आणि त्यामागचा संपूर्ण प्रवास माझ्यासाठी अत्यंत समृद्ध करणारा ठरला आहे.”
‘पाच फुटाचा बच्चन’ चित्रपट कधी होणार रिलीज : रंगभूमीवरील व्यक्तिरेखेला सिनेमाच्या पडद्यावर घेऊन जाण्याची दुर्मिळ संधी श्रुतीला मिळाली असून, तिच्या अभिनयप्रवासातील हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ‘बच्चन’ या नावाभोवती असलेल्या लोकप्रियतेच्या आणि करिष्म्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘पाच फुटाचा बच्चन’ कोणती नवी कथा सांगतो आणि श्रुती मधुदीप आपल्या पहिल्याच सिनेमात या आगळ्यावेगळ्या व्यक्तिरेखेला कशा प्रकारे आकार देते, याची उत्सुकता आता वाढली आहे. कौस्तुभ रमेश देशपांडे यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. राहुल कर्णिक आणि ऑर्फियस स्टुडिओज् यांच्या निर्मितीत साकारलेल्या या चित्रपटात गौरी नलावडे, शशांक शेंडे, चिन्मयी सुमित, क्षितिश दाते, किशोर कदम, आशय कुलकर्णी, पुष्कराज चिरपुटकर, ओमप्रकाश शिंदे, समीर पाटील आणि विनोद वणवे यांसारख्या कलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. ‘पाच फुटाचा बच्चन’ येत्या 9 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.