श्रिया पिळगावकरनं 2016मधील शाहरुख खानबरोबरचा फोटो केला शेअर, 'फॅन' चित्रपटातील पदार्पणाची केली आठवण...

थ्रोबॅक व्हायरल ट्रेंडमध्ये श्रिया पिळगावकरनं आता सहभाग घेऊन शाहरुख खानबरोबरचा फोटो चाहत्यांना दाखवून तिच्या पदार्पणाची आठवण केली आहे.

Shriya Pilgaonkar and shah rukh khan
श्रिया पिळगावकर आणि शाहरुख खान (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
मुंबई : अभिनेत्री श्रिया पिळगावकरला नॉस्टॅल्जिक वाटले, तेव्हा तिनं 2016च्या थ्रोबॅक व्हायरल ट्रेंडमध्ये भाग घेतला आणि त्या वर्षाच्या आठवणींना उजाळा दिला, ज्याचं वर्णन ती 'विश्वासाची उडी' असे करते, कारण शाहरुख खान अभिनीत 'फॅन' चित्रपटाद्वारे तिनं हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. इन्स्टाग्रामवर, श्रियानं 2016 हे वर्ष शाहरुख खान अभिनीत 'फॅन' चित्रपटाद्वारे तिच्या हिंदी चित्रपट पदार्पणाचे वर्ष म्हणून आठवले, जो एक महत्त्वाचा टप्पा होता. यानंतर तिच्या नवीन स्वप्नांची सुरुवात झाली होती. याशिवाय तिनं तिच्या प्रिय आजोबांना भूमध्य सागरी क्रूझवर घेऊन जाण्याच्या आणि रंगभूमीवर काम करण्यात वेळ घालवण्याच्या आठवणीही शेअर केल्या आहेत. तिनं शाहरुख खान, हर्षवर्धन राणे, ईशान खट्टर आणि दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्याबरोबरचे, तसेच तिचे वडील सचिन पिलगावकर यांच्यासोबतचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

श्रिया पिलगावकरची पोस्ट : श्रियानं तिच्या या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "2026 च्या थ्रोबॅक ट्रेंडमध्ये सामील होत आहे. इन्स्टाग्राम खरोखरच एका डिजिटल स्क्रॅपबुकसारखे वाटते." तिनं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, "काही खास आठवणी समोर आल्या...'फॅन' चित्रपटाद्वारे माझ्या हिंदी चित्रपट पदार्पणाचे वर्ष, माझ्या आजोबांना भूमध्य सागरी क्रूझवर घेऊन जाणे, खूप रंगभूमीवर काम केले आणि हळूच विश्वासाची उडी घेण्याचे धैर्य मिळवले, कारण स्वप्ने हळूहळू आकार घेऊ लागली होती. तेव्हाही मी एक शोधक होते आणि आजही आहे." मनीष शर्मा दिग्दर्शित 'फॅन' या अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपटाबद्दल बोलायचं झालं तर , या चित्रपटामध्ये शाहरुख खान दुहेरी भूमिकेत दिसला आहे. या चित्रपटात वालुशा डी सूझा, सयानी गुप्ता, योगेंद्र टिक्कू, परवीन कौर, ताहेर शब्बीर आणि इंद्रनील भट्टाचार्य यांच्यासह इतर कलाकारांनीही काम केलं आहे.

श्रिया पिलगावकरचं वर्कफ्रंट : श्रिया सध्या प्रियदर्शन यांच्या 'हैवान' चित्रपटात काम करत आहे. या चित्रपटाचे शूटिंग यावर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू झाले. 'हैवान' चित्रपटाद्वारे बॉलिवूड सुपरस्टार अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान 18 वर्षांनंतर एकत्र दिसणार आहे. सैफ आणि अक्षय हे शेवटी 'टशन' या चित्रपटात एकत्र दिसले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अयशस्वी ठरला होता. दरम्यान, प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार 'भूत बंगला' नावाच्या एका प्रोजेक्टवर काम करत आहेत. हा हॉरर ड्रामा 2025च्या अखेरीस प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी अभिनेता-दिग्दर्शक जोड्यांपैकी एक असलेल्या अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन पुन्हा एकत्र येत आहे. श्रियाबद्दल सांगायचं झालं तिनं 2013 मध्ये 'एकुलती एक' या मराठी चित्रपटातून अभिनयात पदार्पण केलं होतं, ज्यासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार मिळाला. याशिवाय अभिनेत्रीनं 'गिल्टी माइंड्स', 'द ब्रोकन न्यूज' 'इश्क-ए-नादान' 'मिर्झापूर' आणि 'ताझा खबर' सारख्या यशस्वी वेब सीरीजमध्ये काम केलं आहे.

संपादकांची शिफारस

