ETV Bharat / entertainment

ट्रोलिंगच्या पार्श्वभूमीवर श्रियानं वडील सचिन पिळगावकर यांची सावरली बाजू

श्रिया पिळगावकरनं वडील, सचिन पिळगावकर यांना ट्रोल करत असणाऱ्यांवर निशाना साधला आहे. तिनं याप्रकरणी विधान केलंय.

shriya pilgaonkar and sachin pilgaonkar
श्रिया पिळगावकर आणि सचिन पिळगावकर (IANS - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेत्री श्रिया पिळगावकरनं तिचे वडील आणि ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांच्यावर सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकेबाबत विधान केलं आहे. अभिनेत्रीनं सांगितलं की, इंटरनेटवरील नकारात्मकता आणि त्यांना प्रत्यक्ष आयुष्यात मिळणारे प्रेम यात खूप फरक आहे. मीडियाशी बोलताना श्रिया म्हणाली की, "चित्रपटसृष्टीत 60 वर्षांहून अधिक काळ काम करण्याचा अनुभव आहे आणि त्यांच्या अनुभवांची व्याप्ती आणि विविधता याची लोकांना कल्पनाच नाही." यानंतर तिनं पुढं म्हटलं, "जेव्हा इतका मोठा अनुभव असलेली व्यक्ती आपले विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित केली जाते, तेव्हा आपल्या प्रवासाबद्दल आणि अनुभवांबद्दल बोलणे स्वाभाविक असते, विविध मुलाखतींमध्ये त्यांनी आपल्या आयुष्याबद्दल केलेल्या चर्चा याचाच एक भाग आहेत. जेव्हा एखाद्याला काही विचारले जाते, तेव्हा साहजिकच ते आपले अनुभव सांगणारच. मला वाटते की, लोकांकडून मिळणारे प्रेम इतके अफाट आहे की तिथे नकारात्मकतेला जागाच उरत नाही."

श्रिया पिळगावकरनं केलं विधान : श्रिया पुढं ती म्हणते, "हेच आपल्या क्षेत्राचे स्वरूप आहे, जे लोक कधीकधी ट्रोल करतात, तेच लोक प्रत्यक्ष भेटल्यावर फोटो काढायला येतात. मला वाटते की सुदैवानं आम्ही सर्वजण खूप सकारात्मक विचारांची माणसे आहोत. आणि जेव्हा आम्ही प्रत्यक्ष आयुष्यात बाहेर पडतो, तेव्हा आम्हाला केवळ प्रेमच मिळते. त्यामुळं इंटरनेटवरील या चर्चा खऱ्या वाटत नाहीत, कारण प्रत्यक्ष भेटीत तुम्हाला फक्त प्रेमच मिळते. जेव्हा लोक नकारात्मक गोष्टी बोलतात, तेव्हा ते त्यांच्या स्वतःच्या स्वभावाचेच प्रतिबिंब असते. ती एक प्रकारे प्रसिद्धी मिळवण्याची किंवा लक्ष वेधून घेण्याची वृत्ती असते, कारण तुम्ही एखाद्याच्या सत्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही, कारण ते आयुष्य तुम्ही जगलेले नसते."

यश आणि आनंद पाहू शकत नाही : श्रिया पुढं सांगते, "मला आणखी एक गोष्ट जाणवते ती म्हणजे, लोकांना इतरांचे यश आणि आनंद पाहून अस्वस्थता वाटते. ते स्वतःच्या आयुष्यामुळं इतके त्रस्त असतात की, त्यांना इतरांमधील आनंद किंवा त्यांचे व्यक्तिमत्त्व दिसत नाही. त्यामुळं अशा वेळी त्यांना केवळ शुभेच्छा द्याव्यात आणि त्या नकारात्मकतेपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक असलेल्या प्रेमाचा अनुभव घ्यावा." श्रियाची ही प्रतिक्रिया अशा वेळी आली आहे, जेव्हा तिचे वडील सचिन पिळगावकर यांना सतत 'ट्रोलिंग'चा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः त्यांच्या अनेक मुलाखतींनंतर, ज्यामध्ये ते आपल्या आयुष्यातील अनुभव सांगताना दिसले होते.

श्रिया पिळगावकरच्या कामाबद्दल : श्रियाबद्दल सांगायचं झालं तर, ही अभिनेत्री प्रियदर्शन दिग्दर्शित 'हैवान' या आगामी चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत, यात अक्षय एका अशा 'सायकोटिक' खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे, जी त्यानं यापूर्वी कधीही साकारलेली नाही. या चित्रपटात बोमन इराणी आणि सैयामी खेर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

हेही वाचा :

  1. वीर दास दिग्दर्शित ‘बारा नंबर’ चित्रपटात झळकणार 'हे' स्टार्स...
  2. श्रिया पिलगांवकरनं 'मिर्झापूर: द मूव्ही'चं केलं शूटिंग पूर्ण, ओटीटीबद्दल मांडलं मत...
  3. श्रिया पिळगावकरनं 2016मधील शाहरुख खानबरोबरचा फोटो केला शेअर, 'फॅन' चित्रपटातील पदार्पणाची केली आठवण...

TAGGED:

SHRIYA PILGAONKAR
SHRIYA PILGAONKAR DEFENDS FATHER
SACHIN PILGAONKAR
सचिन पिळगावकर
SACHIN PILGAONKAR TROLLING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.