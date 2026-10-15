श्रीराम नेने यांनी लग्नाच्या 27व्या वाढदिवसानिमित्त माधुरी दीक्षितसोबतचे फोटो केले शेअर
श्रीराम नेने यांनी लग्नाच्या 27व्या वाढदिवसानिमित्त माधुरी दीक्षितसोबतचे फोटो पोस्ट केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 4:43 PM IST
हैदराबाद : हृदयरोग शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीराम नेने यांनी गुरुवारी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री माधुरी दीक्षितसोबतच्या लग्नाचा 27वा वाढदिवस साजरा केला. त्यांनी कॅलिफोर्नियातील बेव्हरली हिल्स कोर्टहाऊसमध्ये झालेल्या त्यांच्या लग्नाचे कधीही न पोस्ट केले फोटो शेअर केले आहेत. फोटोमधून या जोडप्याच्या गोड सुरुवातीची झलक मिळते. श्रीराम यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर त्यांच्या खास दिवसाचे अनेक जुने फोटो शेअर केले आहेत, ज्यात जोडप्यानं अंगठ्यांची देवाणघेवाण केल्याचे आणि कुटुंबसह मित्रांबरोबर जेवणाचा आनंद घेतल्याचं दिसत आहे.
डॉ. श्रीराम नेनेनं शेअर केली पोस्ट : फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिलं, "आजपासून 27 वर्षांपूर्वी, बेव्हरली हिल्स कोर्टहाऊसमध्ये, आम्ही एकमेकांना 'हो' म्हटले आणि आयुष्यभराच्या एका अविस्मरणीय प्रवासाला सुरुवात केली. आयुष्य आम्हाला कुठे घेऊन जाईल याची आम्हाला कल्पना नव्हती, पण आम्हाला हे माहीत होतं की आम्हाला ते एकत्र अनुभवायचं आहे. दोन अप्रतिम मुलं, अगणित आठवणी, काही आव्हानं, खूप हास्य आणि आयुष्यभराच्या प्रेमानंतर, मी पुन्हा एकदा तुझीच निवड करेन."
यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं "आपण एकत्र केलेल्या सुंदर प्रवासासाठी आणि भविष्यात येणाऱ्या सर्व अध्यायांसाठी शुभेच्छा. 27व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, माझ्या प्रिये. अनंत काळापर्यंत, एकत्र. 27 वर्षे एकत्र, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा." दरम्यान या फोटोंमध्ये त्यांच्या लग्नातील काही खासगी क्षण टिपले आहेत. एका फोटोमध्ये, सुंदर आयव्हरी रंगाच्या पोशाखात असलेली माधुरी हसत आहे, तर गडद रंगाचा सूट आणि नक्षीदार टाय घातलेला श्रीराम तिच्या बोटात अंगठी घालत आहे.
दुसऱ्या एका फोटोमध्ये, हे जोडपे एका आनंदोत्सवाच्या जेवणावेळी एकत्र पोझ देताना दिसत आहे, जिथे टेबलावर शॅम्पेनची बाटली ठेवलेली आहे.आणखी एका फोटोमध्ये, ते कुटुंब आणि मित्रांबरोबर असल्याचे दिसत आहे. हे फोटो माधुरीच्या आयुष्यातील एका अगदी नवीन अध्यायाची झलक देतात, जेव्हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना माधुरीनं, अमेरिकेत श्रीरामसोबत संसार थाटण्यासाठी प्रसिद्धीच्या झोतातून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला.
माधुरी दीक्षितचं लग्न : मिळालेल्या माहितीनुसार, 17 ऑक्टोबर 1999 रोजी जेव्हा माधुरीनं श्रीरामशी लग्न केलं, तेव्हा ती 32 वर्षांची होती. 90च्या दशकात माधुरी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक होती. कॅलिफोर्नियामधील या जोडप्याचे लग्न खाजगी ठेवण्यात आलं होतं. अमेरिकेत वाढलेले आणि हृदयरोग शल्यचिकित्सक असलेले श्रीराम, बॉलिवूड आणि भारतातील माधुरीच्या सुपरस्टारपदाच्या प्रसिद्धीपासून पूर्णपणे अपरिचित होते. लग्नानंतर माधुरी डेन्व्हर, कोलोरॅडो येथे स्थायिक झाली, जिथे श्रीराम वैद्यकीय क्षेत्रात आपले करिअर करत होते.
कारकिर्दीतून काही काळासाठी विश्रांती : तिनं आपल्या पूर्णवेळ अभिनय कारकिर्दीतून काही काळासाठी विश्रांती घेतली आणि कौटुंबिक जीवन जगले. मार्च 2003मध्ये त्यांचा मोठा मुलगा अरिन आणि त्यानंतर मार्च 2005मध्ये त्यांचा धाकटा मुलगा रायन यांचा जन्म झाला. ती अधूनमधून व्यावसायिक कामांमुळं चित्रपटसृष्टीशी जोडलेली राहिली, तरी माधुरीनं या काळातील बराचसा वेळ आपल्या मुलांचे संगोपन करण्यात आणि भारतात अनुभवलेल्या प्रसिद्धीच्या झगमगाटापासून दूर शांत जीवनाचा आनंद घेण्यात घालवला.
2007मध्ये, अनिल मेहता यांच्या 'आजा नाचले' या संगीतप्रधान चित्रपटाद्वारे तिने मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन केले. यात तिनं दिया या नृत्यांगनेची भूमिका साकारली होती, जी आपल्या गुरूचे नाट्यगृह वाचवण्यासाठी आपल्या गावी परत येते. नंतर, 2011मध्ये हे जोडपे आपल्या दोन मुलांसह कायमस्वरूपी भारतात परतले. भारतात परतल्यानंतर, माधुरीनं हळूहळू तिची फिल्मी कारकीर्द पुन्हा सुरू केली आणि 'ये जवानी है दिवानी', 'गुलाब गँग', 'टोटल धमाल', 'कलंक' आणि 'भूल भुलैया 3' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं.