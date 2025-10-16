भ्रष्टाचारावर आधारित 'निर्धार' चित्रपटातील पहिलं पोस्टर रिलीज...
'निर्धार' हा मराठी चित्रपट हा लवकरच रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये भ्रष्टाचारावरची लढाई प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 11:30 AM IST
मुंबई - आजवर बरेच मराठी चित्रपट समाजाला आरसा दाखवत आहे. समाजात घडणाऱ्या घटनांचे प्रतिबिंब नेहमीच रुपेरी पडद्यावर आपल्याला पाहायला मिळते. याद्वारे काही चित्रपटांनी समाजाला नवी दिशा दिली आहे. आता याचं पार्श्वभूमीवर 'निर्धार' हा मराठी चित्रपट येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होत आहे. दरम्यान प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये गणरायाच्या आशीर्वादानं 'निर्धार'चे पहिले पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं. याप्रसंगी श्री सिद्धिविनायक मंदिर विश्वस्त श्री. महेश मुदलीयार आणि जितेंद्र राऊत चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार आणि तंत्रज्ञ मंडळी उपस्थित होते. जयलक्ष्मी क्रिएशनच्या बॅनरखाली निर्मात्या पद्मजा वालावलकर यांनी 'निर्धार' चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. दरम्यान दिनानाथ वालावलकर यांनी लिहिलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन दिलीप भोपळे यांनी केलंय. या चित्रपटाचे पोस्टर देशभक्तीची भावना जागवणारे आहे. पोस्टरवरील तिरंग्याची अनोखी झलक लक्ष वेधणारी आहे.
'निर्धार' चित्रपटाची कहाणी : या चित्रपटामध्ये डॉ. गिरीश ओक आणि सौरभ गोगटे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. 'निर्धार' चित्रपटामध्ये एक वेळीचं शैली प्रेक्षकांना या कलाकारांची पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटातील तरुणाई, वास्तवातील तरुणाईला भ्रष्टाचाराबाबत सज्ज करेल. 'निर्धार'मध्ये भ्रष्ट समाजव्यवस्थेवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि याला विरोध करण्याची लढाई प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. भ्रष्टाचारीरूपी राक्षसाला भस्मसात करण्यासाठी संघर्ष करत समाजापुढे नवा आदर्श ठेवणाऱ्या तरुण पिढीची कहाणी या चित्रपटात आहे.
'निर्धार' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाच्या निर्मात्या पद्मजा वालावलकर यांनी या चित्रपटाबाबत म्हटलं, "समाजात वावरत असताना आणि समाजासाठी कार्य करीत असताना आपणही समाजाचे काही देणे लागतो याची जाणीव कायम मनात होती. त्याच भावनेतून 'निर्धार' या प्रेरणादायी आणि स्फूर्तीदायक चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा निर्धार कसला, कोणी आणि का केला आहे, हे पाहणे प्रेक्षकांसाठी उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 'निर्धार'चे पहिले पोस्टर खऱ्या अर्थानं कुतूहल जागविणारे असून, चित्रपटाबाबत उत्सुकता वाढवणारे आहे. हा चित्रपट नक्कीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल." असा ठाम विश्वासही पद्मजा वालावलकर यांनी व्यक्त केला. यानंतर डॉ. गिरीश ओक आणि सौरभ गोगटे यांच्या जोडीला 'निर्धार'मध्ये पल्लवी पटवर्धन, प्रज्ञा केळकर, अभिनव कुरणे, मिलिंद ऊके, ऋतुजा कनोजिया, उमेश बोळके, जान्हवी सावंत, , अभय पाटील, श्रेयस मोहिते, दिनानाथ वालावलकर, युवराज झुगर, केतकी पाटील, पल्लवी प्रसाद, आनंद पाटील, सुरेंद्र केतकर, विद्या डांगे, एन. डी. चौगुले आणि कोमल रणदिवे यांची साथ लाभली आहे. पिकल एंटरटेनमेंट या चित्रपटाचे वितरण असून रंगभूषा अतुल शिधये करत आहे आणि वेशभूषा प्रशांत पारकर यांनी केली आहे. राहुल पाटील सहदिग्दर्शक या चित्रपटाचे असून, संतोष जाधव प्रमुख सहाय्य्क दिग्दर्शक आहेत.