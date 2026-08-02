श्री रामलीला महासंघाचा रणबीर कपूरच्या 'रामायण' या भव्य चित्रपटाच्या निर्मात्यांना इशारा
पत्राद्वारे त्यांनी मागणी केली आहे की, चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला तो दाखवण्यात यावा.
Published : August 2, 2026 at 10:14 PM IST
नवी दिल्ली: श्री रामलीला महासंघाचे अध्यक्ष अर्जुन कुमार यांनी दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' या भव्य चित्रपटाच्या निर्मात्यांना पत्र लिहून त्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. रणबीर कपूर, सनी देओल आणि यश यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट या दिवाळीत भारत आणि परदेशात प्रदर्शित होणार आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी मागणी केली आहे की, चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला तो दाखवण्यात यावा.
रामलीला कलाकारांनी यापूर्वी घेतलेल्या तीव्र आक्षेपांची आठवण करून दिली : नितेश तिवारी आणि निर्मिती संस्थेला लिहिलेल्या पत्रात अर्जुन कुमार यांनी 'आदिपुरुष' (प्रभास आणि सैफ अली खान यांची भूमिका असलेला) या भव्य चित्रपटातील काही दृश्यांवर सनातन समाज आणि रामलीला कलाकारांनी यापूर्वी घेतलेल्या तीव्र आक्षेपांची आठवण करून दिली. त्या वादग्रस्त बाबींमध्ये लंकेच्या सुवर्णनगरीचे चित्रण काळ्या रंगात करणे आणि अत्यंत विद्वान असलेल्या रावणाला मंगोल आक्रमकासारखे दाखवणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होता; परिणामी, तो चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.
...तर श्री रामलीला महासंघाचे सदस्य चित्रपटगृहांबाहेर निदर्शने आणि धरणे आंदोलन करणार : अर्जुन कुमार यांनी पुढे नमूद केले की, मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार, आगामी चित्रपटात अशी काही दृश्ये आहेत, ज्यामुळे भारत आणि परदेशात राहणाऱ्या हिंदूंच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्यातील वादग्रस्त दृश्ये किंवा संवाद काढून टाकले जावेत, याची खात्री करण्यासाठी श्री रामलीला महासंघाला हा चित्रपट एका विशेष 'प्री रिलीज स्क्रीनिंग'मध्ये (प्रदर्शनापूर्वीच्या खास प्रदर्शनात) पाहायचा आहे. त्यांनी चित्रपट निर्मात्यांना इशारा दिला की, जर ही मागणी मान्य केली नाही, तर श्री रामलीला महासंघाचे हजारो सदस्य आणि विविध हिंदू संघटना दिल्ली आणि इतर राज्यांमधील चित्रपटगृहांबाहेर निदर्शने आणि धरणे आंदोलन करतील.