'मर्दिनी'चा मुहूर्त शॉट संपन्न ! श्रेयस तळपदेचा चित्रपट 2026मध्ये होईल प्रदर्शित...
मराठी चित्रपट 'मर्दिनी'चा मुहूर्त शॉट संपन्न झाला आहे. हा चित्रपट 2026मध्ये रिलीज होणार असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 2:38 PM IST
मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक चित्रपट रिलीज होऊन बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहेत. मराठी चित्रपट 'मर्दिनी'चा मुहूर्त शॉट पार पडला. या प्रसंगानं चित्रपटाच्या निर्मिती प्रवासाला अधिकृत सुरुवात झाली असून, दमदार विषय आणि प्रभावी मांडणी घेऊन 'मर्दिनी' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यासाठी सज्ज होत आहे. श्रेयस तळपदे आणि ॲफ्लुएन्स मोशन पिक्चर्स प्रा. लि. प्रस्तुत या चित्रपटाची कहाणी मनोरंजनाच्या पलीकडे, प्रत्येक स्त्रीच्या सामर्थ्याची, सहनशक्तीची आणि शक्तीची गाथा उलगडते. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना काहीतरी विशेष पाहायला मिळणार आहे. सध्या या चित्रपटाची चर्चा सोशल मीडियावर खूप सुरू आहे.
प्रत्येक स्त्री ही मुळात 'मर्दिनी' असते : या चित्रपटात सुंदर आणि चमकदार कलाकारांची फौज आहे, ज्यांच्या कामगिरीमुळे चित्रपटाची कहाणी अधिक प्रभावी आणि आठवणींमध्ये राहणारी बनेल. प्रार्थना बेहेरे, अभिजीत खांडकेकर, जितेंद्र जोशी, राजेश भोसले यांसारख्या दमदार कलाकारांसह बालकलाकार मायरा वैकुळची सुद्धा महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. अनुभवी कलाकारांची ताकद आणि नव्या पिढीची संवेदनशील उपस्थिती यामुळे ‘मर्दिनी’ हा चित्रपट आशय, अभिनय आणि सादरीकरणाच्या दृष्टीनं एक वेगळा आणि प्रभावी सिनेमॅटिक अनुभव देईल. दिग्दर्शक अजय मयेकर यांचे या चित्रपटाद्वारे चित्रपट दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण होत आहे. तर दीप्ती तळपदे ह्या निर्मात्या आहेत. ‘मर्दिनी’ चित्रपट येत्या 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर येणार आहे.
स्त्रीशक्तीचा गौरव करणारा एक प्रेरणादायी प्रवास : दरम्यान 'मर्दिनी' हा चित्रपट खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. तसेच श्रेयस तळपदे आणि ॲफ्लुएन्स मोशन पिक्चर्स प्रा. लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर झालेला 'मर्दिनी' चित्रपटाचं शूटिंगची सुरुवात कोल्हापूरमध्ये झाली. श्रेयस तळपदे या चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ता आहे. हा चित्रपट एका मोठ्या प्रोजेक्टचा भाग आहे. हा चित्रपट स्त्रीशक्तीचा गौरव करणारा एक प्रेरणादायी प्रवास असणार आहे. आता या चित्रपटाला पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. दरम्यान श्रेयस तळपदेच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'वेलकम टू द जंगल' चित्रपटात दिसणार आहे. त्याचा हा चित्रपट आता 2026मध्ये रिलीज होऊ शकते असं म्हटलं जात आहे.
