कीटकनाशकांच्या विळख्यातील अन्नसाखळीचा पर्दाफाश 'द इंडिया स्टोरी'चं टीझर प्रदर्शित!
श्रेयस तळपदे आणि काजल अग्रवाल 'द इंडिया स्टोरी'चा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. या टीझरमध्ये समाजात घडत असलेलं वास्तव्य दाखविण्यात आलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद : भारतीय शेतीत उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशकांचा वापर केला जातो. मात्र, त्यांच्या अतिवापरामुळं मातीची सुपीकता कमी होणे, पाणी आणि अन्न दूषित होणे तसेच मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. याचा परिणाम शेतकरी, ग्राहक आणि पर्यावरण या तिन्ही स्तरांवर जाणवू लागला आहे. त्यामुळं शाश्वत शेतीपद्धती आणि कीटकनाशकांचा जबाबदारीनं वापर ही काळाची गरज बनली आहे. या सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणाऱ्या 'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस' या चित्रपटाचा दमदार टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि अभिनेत्री काजल अग्रवाल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
'द इंडिया स्टोरी'चं टीझर प्रदर्शित : झी स्टुडिओज आणि एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज यांच्या सहकार्यानं साकारलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चेतन डीके यांनी केलं असून, कथा, पटकथा आणि निर्मितीची जबाबदारी सागर बी. शिंदे यांनी सांभाळली आहे. "कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळं मानवी आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम आणि त्यामागील धक्कादायक वास्तव उलगडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे", असे निर्मात्यांनी सांगितलं. प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये न्यायासाठी झगडणाऱ्या दोन व्यक्तींचा संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. रोजच्या आहारातून शरीरात जाणाऱ्या घातक रसायनांमुळे वाढणारे आजार, विशेषतः नव्या पिढीच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम, याकडे कथानकातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. भावनिक आणि वास्तववादी मांडणीमुळं हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहत नाही, तर समाजाला विचार करायला भाग पाडतो. चित्रपटाबाबत बोलताना दिग्दर्शक चेतन डीके यांनी सांगितलं की, हा केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेला चित्रपट नसून समाजात गंभीर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे. कीटकनाशकांच्या वाढत्या वापरामुळं निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक संकटाची जाणीव लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि आपल्या ताटात येणाऱ्या अन्नाबाबत प्रत्येकानं सजग व्हावं, हा या चित्रपटाचा मुख्य उद्देश असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'द इंडिया स्टोरी' चित्रपटाबद्दल : श्रेयस तळपदे यांनी सांगितलं की, या चित्रपटाचा विषय अत्यंत समकालीन आणि प्रत्येक कुटुंबाशी निगडित आहे. आपल्या व्यक्तिरेखेद्वारे एका सर्वसामान्य वडिलांचा व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्श करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा चित्रपट मनोरंजनासोबतच समाजात आवश्यक चर्चा सुरू करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. अभिनेत्री काजल अग्रवाल म्हणाल्या की, आई म्हणून ही कथा त्यांना विशेष भावली. आज अनेक पालकांच्या मनात असलेल्या मुलांच्या आरोग्याविषयीच्या चिंता या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडण्यात आल्या आहेत. लोकांनी आपल्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक जागरूक व्हावे आणि पुढील पिढ्यांच्या आरोग्याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या चित्रपटाचे सहनिर्माते स्वाती विनायक सैंदाणे, अनिता जाधव, विनायक सैंदाणे, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी आहेत. छायाचित्रण निशांत भागवत, संगीत मंगेश धाकडे, संकलन आशिष म्हात्रे, गीतलेखन शकील आझमी आणि ध्वनी संयोजन अनमोल भावे यांनी केले आहे. 'द इंडिया स्टोरी' हा चित्रपट 24 जुलै 2026 रोजी हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये जगभर प्रदर्शित होणार आहे.