आयुष्मान खुराना आणि बंदिश बँडिट्स फेम श्रेया चौधरी दिसणार 'मुपापा'मध्ये एकत्र...
आयुष्मान खुराना आणि बंदिश बँडिट्स फेम श्रेया चौधरी हे 'मुपापा'मध्ये एकत्र दिसणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती यश राज फिल्म्स आणि पोशम पा पिक्चर्स करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 1:19 PM IST
हैदराबाद : आयुष्मान खुराना 'मुपापा' चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटामधील मुख्य अभिनेत्रीच्या नावाची घोषणा झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 'प्राइम व्हिडिओ'वरील 'बंदिश बँडिट्स' आणि 'द मेहता बॉईज'मधील उत्कृष्ट अभिनयाद्वारे प्रेक्षकांना मोहित करणारी अभिनेत्री श्रेया चौधरी या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. सध्या ती हिंदी चित्रपटसृष्टी आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. श्रेया चौधरीला, यश राज फिल्म्स आणि 'पोशम पा पिक्चर्स'च्या आगामी 'थ्रिलर' चित्रपटात आयुष्मान खुरानाहबरोबर स्क्रिन शेअर करायला मिळत आहे.
'मुपापा'मध्ये दिसणार आयुष्मान खुराना आणि श्रेया चौधरी : दरम्यान आतापर्यंत श्रेयानं विविध प्रकारच्या भूमिका केल्या आहेत. 'बंदिश बँडिट्स'च्या दोन्ही सीझन्समध्ये तिनं साकारलेली पात्र खूप लोकप्रिय झालं होतं. आता 'मुपापा' या चित्रपटामुळं श्रेया आपल्या कारकिर्दीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा पार करण्यासाठी सज्ज आहे. 'काला पाणी' फेम समीर सक्सेना 'मुपापा' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती यश राज फिल्म्सचे सीईओ अक्षय विधानी, 'पोशम पा पिक्चर्स'चे प्रमुख समीर सक्सेना, अमित गोलानी, बिस्वपति सरकार आणि सौरभ खन्ना यांच्याद्वारे केली जात आहे.
'मुपापा' कधी होणार रिलीज : दरम्यान या स्टुडिओ आणि प्रॉडक्शन हाऊस यांच्यातील हा पहिलाच थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणारा संयुक्त प्रोजक्ट आहे. या चित्रपटाच्या कथानकाबद्दलची माहिती आतापर्यंत समोर आलेली नाही, मात्र हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक नवीन व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स घेऊन येईल आणि सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांना चित्रपट खिळवून ठेवेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. हा चित्रपट सध्या 'पोस्ट-प्रोडक्शन'च्या टप्प्यावर असून, 19 फेब्रुवारी 2027 रोजी तो चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान श्रेया चौधरीला 'वायआरएफ टॅलेंट'नं करारबद्ध केलं आहे. त्यामुळं तिच्या करिअरची आता मोठी सुरुवात होत आहे. दरम्यान यापूर्वी राणी मुखर्जी, सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर, शर्वरी वाघ, अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांसारख्या कलाकारांनी यशराज फिल्म्सबरोबर करार केला आहे.