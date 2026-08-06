श्रेया कालरा 'लॉक अप 2'ची विजेती म्हणून घोषित करण्यात आल्यानंतर शिल्पा शिंदे झाली भावूक
श्रेया कालराला 'लॉक अप 2'ची विजेती म्हणून घोषित करण्यात आल्यानंतर शिल्पा शिंदेला आपले अश्रू आवरता आले नाहीत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 10:49 AM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री शिल्पा शिंदे तिच्या 'बेस्टी' श्रेया कालराच्या 'लॉक अप: सच या सजा' या शोमधील विजयानंतर खूप खुश झाली आहे. या विजयानंतर अनेकजण श्रेयाचं सोशल मीडियाद्वारे अभिनंदन करत आहेत. नुकत्याच संपलेल्या नेटफ्लिक्स शोमध्ये टॉप 4मध्ये स्थान मिळवलेल्या शिल्पानं, श्रेयासाठी एक पोस्ट शेअर केली. हा क्षण शिल्पासाठी खूप महत्वाचा ठरला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत शिल्पा भावूक होताना दिसत आहे.
शिल्पा शिंदेनं शेअर केली पोस्ट : व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये शिल्पानं लिहिलं, 'मी खूपच आनंदित आहे! माझी बेस्टी श्रेया जिंकल्यामुळं मी खूप आनंदी आहे, हे शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. खूप खूप अभिनंदन आहे डिअर. तू या विजयाची खरोखरच हकदार आहेस. तुला चमकताना पाहून माझे मन अभिमान आणि आनंदानं भरून येते. तुझ्यावर माझे अथांग प्रेम आहे आणि मला तुझा खूप अभिमान वाटतो.' दरम्यान 5 ऑगस्ट रोजी श्रेयानं 'लॉक अप 2'ची ट्रॉफी जिंकली. टेलिव्हिजन अभिनेत्री शिवांगी जोशी या रिॲलिटी शोची पहिली उपविजेती ठरली, तर योगेश रावत दुसरा उपविजेता ठरला.
टॉप 5मधील स्पर्धक : शोमधील दोन स्पर्धक, राम कपूर आणि शिल्पा शिंदे, अगदी शेवटच्या क्षणी बाहेर पडले. श्रेया, शिवांगी, योगेश, राम आणि शिल्पा यांनी टॉप 5मध्ये आपली जागा बनवली होती. यावेळी स्पर्धकांना एक कोडे बनवण्यास सांगितले होते. या टास्कद्वारे ज्याच्या जास्त चुका निघेल, त्यांना बाहेर काढले जाणार होते. राम कपूर हे कार्य हरले, त्यामुळं ट्रॉफीसाठी शिल्पा, श्रेया, शिवांगी आणि योगेश यांच्यात लढत झाली होती. शिल्पाबद्दल सांगायचं झालं तर, या अभिनेत्रीनं रितेश देशमुख आणि फराह खान होस्ट करत असलेल्या या शोमध्ये वाईल्डकार्ड म्हणून प्रवेश केला होता. अभिनेत्री 'भाभी जी घर पर है!' या मालिकेत अंगूरी मनमोहन तिवारीची भूमिका साकारण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. याशिवाय ती बिग बॉस सीझन 11 विजेची ठरली.
शिल्पा शिंदेनं केला खुलासा : 2017मध्ये शिल्पानं टेलिव्हिजन निर्माता संजय आर. कोहली यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. 'भाभीजी घर पर हैं!' या टेलिव्हिजन मालिकेतून तिच्या बाहेर पडण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप झाले होते. कोहली यांनी हे आरोप फेटाळले. हे प्रकरण खूप गाजलं होतं. या वर्षाच्या सुरुवातीला, शिल्पानं भारती सिंगसोबतच्या एका पॉडकास्टमध्ये सांगितलं की, ही तक्रार खरी नव्हती आणि 'भाभीजी घर पर हैं!'च्या निर्मात्यांसोबतच्या कराराच्या वादामुळं तिनं खोटे आरोप केल्याचं कबूल केलं होतं.