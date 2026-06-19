श्रद्धा कपूर अभिनीत 'ईठा' चित्रपटाचा टीझर लीक, अभिनेत्रीवर प्रेमाचा पाऊस पडला...
अभिनेत्री श्रद्धा कपूर स्टारर 'ईठा' चित्रपटाचा टीझर लीक झाला आहे. या चित्रपटाचा टीझर पाहून अनेकजण अभिनेत्रीचं कौतुक करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 5:32 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री श्रद्धा कपूर 'ईठा' या चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करण्यास सज्ज झाली आहे. हा चित्रपट महाराष्ट्रातील दिग्गज लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित एक बायोपिक चित्रपट आहे. 'कॉकटेल 2' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान दाखवण्यात आलेला 'ईठा'चा टीझर आता ऑनलाइन लीक झाला असून सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून याला जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. लीक झालेल्या या टीझरमध्ये श्रद्धा विठाबाईंच्या भूमिकेत असल्याची दिसत आहे. यात लोककलाकाराच्या आयुष्यातील एका अत्यंत गाजलेल्या घटनेची झलक यात पाहायला मिळते. टीझरची सुरुवात विठाबाईंच्या सादरीकरणाच्या तयारीने होते, जिथे त्या नऊ महिन्यांच्या गर्भवती असतानाही कार्यक्रमासाठी सज्ज होत असतात. पडद्यामागे बाळाला जन्म दिल्यानंतर लगेचच, त्या मंचावर जाऊन आपला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतात.
🔥 The teaser of #Eetha looks intriguing!— Teaser NOW (@TeaserNow123) June 19, 2026
@ShraddhaKapoor is back with a bang and steals the
spotlight. 💥#ShraddhaKapoor pic.twitter.com/4PCNo8pjEa
peak beauty peak expression peak screen presence shraddha kapoor what on earth is this every frame from eetha looks like a painting come to life 🥹🤍 pic.twitter.com/shTL9LFepZ— starry (@Shrathekapoor) June 19, 2026
'ईठा'चा टीझर लीक : अशा अवस्थेत नृत्य केल्यानं आपला जीव धोक्यात येऊ शकतो, अशी चेतावणी त्यांना दिली जाते, मात्र विठाबाई माघार घेण्यास नकार देतात. त्या म्हणतात, 'जर मी पडून राहिले आणि मरण पावले, तर मला 'बिचारी' म्हटले जाईल, पण जर मी नाचताना मरण पावले, तर मी एक आदर्श उदाहरण बनेन.' हा चित्रपट एका सत्यघटनेवर आधारित आहे. या टीझरमध्ये विठाबाईंच्या प्रवासाची झलक पाहायला मिळते, यात त्यांची लावणीबद्दलची ओढ, एक प्रसिद्ध कलाकार म्हणून झालेली त्यांची प्रगती आणि आयुष्यात अनेक आव्हाने असूनही कलेप्रती असलेली त्यांची निष्ठा दिसून येते. या टीझरचे काही अंश ऑनलाइन प्रदर्शित होताच, चाहत्यांनी श्रद्धाच्या अभिनयाचे आणि तिच्या ट्रान्सफॉर्मेशनचे भरभरून कौतुक केले आहे. अनेकांनी म्हटले की, या भूमिकेत ती अतिशय प्रभावी आणि वास्तववादी वाटत आहे, तसेच त्यांनी चित्रपटाचे दृश्य-वैभव आणि भव्यतेचेही कौतुक केले. अतिशय सुंदर रूप, उत्कृष्ट हावभाव आणि जबरदस्त स्क्रीन प्रेझेन्समुळं श्रद्धा कपूर टीझरमध्ये खूप आकर्षक दिसत आहे.
'ईठा' चित्रपटाबद्दल : लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'ईठा'मध्ये महाराष्ट्रातील तमाशा आणि लावणी क्षेत्रातील अत्यंत आदरणीय कलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या संघर्षांबद्दलची कहाणी आहे. या चित्रपटात 1940 ते 1990च्या दशकातील तिच्या आयुष्याचे चित्रण केले जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये तिच्या कामगिरीवर आणि वैयक्तिक संघर्षावर प्रकाश टाकला जाईल. 'मॅडॉक फिल्म्स'च्या बॅनरखाली दिनेश विजन यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, यात रणदीप हुड्डा आणि मोहम्मद झीशान अय्युब यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. 'ईठा' हा चित्रपट रक्षाबंधनाच्या सणासुदीच्या काळात 28 ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.