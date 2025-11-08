'जूटोपिया 2'मध्ये श्रद्धा कपूर देणार ज्युडी हॉप्सला आवाज, अभिनेत्रीनं शेअर केली पोस्ट...
'जूटोपिया 2' या चित्रपटामध्ये श्रद्धा कपूर ज्युडी हॉप्सला आवाज देणार आहे. याबद्दल अभिनेत्रीनं पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 11:51 AM IST
मुंबई : अभिनेत्री श्रद्धा कपूर खरोखरच बॉलिवूडमधील सर्वात गोंडस अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ती नेहमीच तिच्या अनोख्या शैलीमुळं प्रेक्षकांना मोहित करत असते, मात्र आता ती डिस्नेच्या 'जूटोपिया 2'च्या हिंदी आवृत्तीमध्ये ज्युडी हॉप्स म्हणून तिच्या आवाजानं मने जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. तिच्या आवाजाद्वारे गोंडसपणाचे प्रदर्शन करून, ती ज्युडीच्या प्रेमळ पात्राची भूमिका साकारण्यासाठी योग्य निवड आहे. श्रद्धा कपूरनं अधिकृतपणे 'जूटोपिया 2'च्या जगात प्रवेश केला आहे. ती सुपर-क्यूट ज्युडी हॉप्सला तिचा आवाज देणार आहे. दरम्यान ही बातमी जाहीर करताना, डिस्ने इंडियानं त्यांच्या सोशल मीडियावर 'जूटोपिया 2'चे एक सुंदर पोस्टर शेअर केले आहे, यामध्ये श्रद्धा आणि जूडी आहेत.
'जूटोपिया 2'मध्ये श्रद्धा देणार जूडी हॉप्सला आवाज : तसेच हाच पोस्टर शेअर करताना श्रद्धानं कॅप्शन दिलं आहे, '#Zootopia2 कुटुंबात सामील होण्यास मी खूप उत्सुक आहे, अद्भुत ज्युडी हॉप्सला हिंदीमध्ये आवाज देत आहे. ती उत्साही, धाडसी, उत्साही कटलेट आणि लहानपणापासूनच गोंडस आहे. उद्या तुमच्यासाठी एक अनोखे सरप्राईज येत आहे, संपर्कात राहा!" #Zootopia2 - २८ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये.' 'जूटोपिया 2'च्या जगात श्रद्धाला पाहणे हे खरोखरच हे सर्वात मोठे सरप्राईज आहे. श्रद्धाच्या गोड आणि गोंडस आवाजामुळं, ज्युडी आणखी गोंडस आणि उत्साही होईल. ज्युडीच्या हुशार, धाडसी आणि उत्साही व्यक्तिमत्त्वामुळं, श्रद्धा तिच्यासाठी परिपूर्ण निवड आहे. हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
श्रद्धा कपूरचं वर्कफ्रंट : दरम्यान श्रद्धा कपूरच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं तिच्या आगामी चित्रपटांसह मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यास सज्ज आहे, या चित्रपटामध्ये 'जूटोपिया 2' व्यतिरिक्त 'छोटी स्त्री', 'स्त्री ३', 'नागिन' आणि 'चालबाज इन लंडन'चा समावेश आहे. आता चाहते बऱ्याच दिवसांपासून श्रद्धाला रुपेरी पडद्यावर पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. दरम्यान तिचा शेवटाचा चित्रपट 'स्त्री २' रुपेरी पडद्यावर खूप गाजला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली होती. श्रद्धाच्या या चित्रपटानं जगभरात ८५० कलेक्शन केलं होतं.
हेही वाचा :