बॉलिवूडची 'स्त्री' जेव्हा कोल्हापुरात येते! अंबाबाई दर्शनानंतर श्रद्धा कपूरची फॅन्सना खास रिक्वेस्ट, म्हणाली...
बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरनं कोल्हापुरात येऊन करवीर निवासिनी आई अंबाबाईचं मनोभावे दर्शन घेतलं आणि आगामी 'ईठा' चित्रपटाच्या यशासाठी प्रार्थना केली.
Published : November 25, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 8:47 PM IST
कोल्हापूर : बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरनं आज करवीर निवासिनी आई अंबाबाईचं दर्शन घेऊन मनोभावे पूजा केली आणि आगामी 'ईठा' चित्रपटाच्या यशासाठी प्रार्थना केली. "यावेळी कोल्हापुरात येऊन खूप आनंद झाला. कोल्हापूरबाबत माझ्या लहानपणीच्या अनेक आठवणी आहेत, मात्र त्या सांगण्यासाठी सध्या इतका वेळ नाही", असं सांगत महाराष्ट्राची लोककला असलेल्या तमाशावर आधारित 'ईठा' या हिंदी चित्रपटाला कोल्हापूरकरांनी भरघोस प्रतिसाद द्यावा, असं आवाहन श्रद्धा कपूरनं केलं. यावेळी या चित्रपटाचे दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांच्यासह अन्य कलाकारही उपस्थित होते.
महाराष्ट्राची लोककला असलेल्या तमाशावर आणि विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित 'ईठा' या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर कोल्हापुरात आली होती. हातकणंगले तालुक्यातील अतिग्रे येथील संजय घोडावत आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात झालेल्या कार्यक्रमात, विठाबाई नारायणगावकर यांची भूमिका साकारताना आलेले अनुभव श्रद्धा कपूरनं प्रेक्षकांसमोर मांडले. यानंतर साडेतीन शक्तीपीठांपैकी महत्त्वाचं पूर्ण पीठ असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी श्रद्धा कपूर 'ईठा' चित्रपटाच्या टीमसह दाखल झाली. यावेळी आई अंबाबाईचरणी नतमस्तक होत तिनं चित्रपटाच्या यशासाठी मनोभावे प्रार्थना केली.
''कोल्हापुरात येऊन खूप छान वाटलं''
"लहानपणापासूनच कोल्हापुरात येत आले आहे. आठवणी भरपूर आहेत, मात्र त्या सांगण्यासाठी सध्या इतका वेळ नाही; पण कोल्हापूरकरांनी आजवर माझी भूमिका असलेल्या चित्रपटांना चांगला प्रतिसाद दिला आहे. 'ईठा' या चित्रपटालाही प्रेक्षकांची अशीच दाद मिळेल", असा विश्वास विठाबाई नारायणगावकर यांच्या मुख्य भूमिकेत असलेल्या श्रद्धा कपूरनं व्यक्त केला.
तर दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर म्हणाले, "महाराष्ट्राची लोककला, लोकसंस्कृती आणि मराठी माणसाचा बाज व साज असलेला तमाशा पहिल्यांदाच हिंदी चित्रपटाच्या निमित्ताने मोठ्या पडद्यावर येत आहे. लोकसंस्कृती जपणाऱ्या कोल्हापूरकरांनी चित्रपटगृहात जाऊन या चित्रपटाला उदंड प्रतिसाद द्यावा."
श्रद्धा कपूरला पाहण्यासाठी मंदिर परिसरात तुडुंब गर्दी
हिंदी चित्रपट अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे यांची भाची आणि ज्येष्ठ अभिनेते शक्ती कपूर यांची कन्या असलेल्या श्रद्धा कपूरला पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी आई अंबाबाई मंदिर परिसरात तुडुंब गर्दी केली होती. अंबाबाई मंदिरात श्रद्धा कपूरचं आगमन झाल्यानंतर प्रत्येक जण हातातील मोबाईल काढून तिची एक छबी टिपण्यासाठी प्रयत्न करत होता. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे यांनी आई अंबाबाईची प्रतिमा देऊन श्रद्धा कपूरचा सत्कार केला.
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