गणपती उत्सवातील झलक शेअर करताना श्रद्धा कपूरनं मोदकांवर मारला ताव, फोटो व्हायरल...
अभिनेत्री श्रद्धा कपूरनं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत, एका फोटोत ती 'उकडीचे मोदक' खाण्याचा आस्वाद घेताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद : श्रद्धा कपूरनं गणपती उत्सवातील काही क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. यावेळी ती फोटोत पारंपरिक 'उकडीचे मोदक' खाण्याचा आनंद घेताना दिसत आहे. श्रद्धानं इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेले गणपती उत्सवातील फोटो आता अनेकांना आवडत आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये ती, आंघोळीनंतर टॉवेल गुंडाळून असून एका वाटीतील स्वादिष्ट उकडीचे मोदक खाताना दिसत आहे. त्यानंतर तिनं गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद घेतानाचा एक फोटो शेअर केला. तिसऱ्या फोटोत श्रद्धा तिच्या मावशी आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे तसेच तेजस्विनी कोल्हापुरे यांच्याबरोबर असल्याची दिसत आहे. इतर फोटोंमध्ये मोदकांनी भरलेला डबा आणि ती आईस्क्रीम कँडीचा आनंद घेताना दिसत आहे.
श्रद्धा कपूरची पोस्ट : श्रद्धानं या फोटोंना एक मजेशीर कॅप्शन देत लिहिलं, 'मोदक हवेत का??? मिळणार नाहीत.' दरम्यान 'उकडीचे मोदक'बद्दल सांगायचं झालं तर ते तांदळाच्या मऊ पिठापासून आणि आतमध्ये नारळ-गुळाचे सारण भरून बनवलेला एक गोड पदार्थ आहे. हे मोदक सहसा वाफेवर शिजवले जाते आणि गणेशोत्सवात देवाला नैवेद्य म्हणून अर्पण केले जातात. गणेशाचा जन्मोत्सव हा 10 दिवस मोठ्या थाटात साजरा केला जातो. घरांमध्ये आणि सार्वजनिक मंडपांमध्ये गणेशजीच्या मातीच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करून याची सेवा केली जाते.
श्रद्धा कपूरचं वर्कफ्रंट : दरम्यान श्रद्धाबद्दल सांगायचं झाल्यास, ती लवकरच लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'ईठा' चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात श्रद्धा कपूर 'तमाशा' आणि 'लावणी' कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांची मुख्य भूमिका करणार आहे. तसेच चित्रपटामध्ये रणदीप हुड्डा, मोहम्मद झीशान अय्युब, अनंत जोशी आणि सिद्धार्थ जाधव यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. या चित्रपटाची कहाणी ही महाराष्ट्रातील दिग्गज लोककलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे, ज्यांनी 'तमाशाची सम्राज्ञी' म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी तमाशा एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. तसेच श्रद्धा कपूरच्या शेवटच्या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, ती शेवटी 'स्त्री 2' या चित्रपटात दिसली होती. तिचा हा चित्रपट खूप गाजला होता.