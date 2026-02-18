ETV Bharat / entertainment

श्रद्धा कपूर आणि रणदीप हुड्डा दिसणार 'या' चित्रपटात एकत्र, शूटिंग सेटवरील फोटो झाला व्हायरल...

श्रद्धा कपूर आता लवकरच अभिनेता रणदीप हुड्डाबरोबर दिसणार आहे. तिचा एक नवीन चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Shraddha kapoor and Randeep hooda
श्रद्धा कपूर आणि रणदीप हुड्डा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 5:32 PM IST

1 Min Read
मुंबई - अभिनेत्री श्रद्धा कपूरला हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये प्रवेश करून एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. तिच्या दीर्घ कारकिर्दीत, अभिनेत्रीनं अनेक सुपरहिट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. या चित्रपटांमध्ये, ती विविध सह-कलाकारांबरोबर दिसली आहे. आदित्य रॉय कपूरसोबतच्या तिच्या यशस्वी चित्रपटानंतर, त्यांची जोडी आधिक चर्चेत आली. 'स्त्री'मध्ये ती राजकुमार रावबरोबर दिसली. त्याचा हा चित्रपट खूप यशस्वी झाला. या चित्रपटामधील त्यांची जोडी देखील अनेकांना खूप आवडली होती. अभिनेत्री पहिल्यांदाच आणखी एका अभिनेत्याबरोबर दिसणार आहे. आता सोशल मीडियावर या जोडीबद्दल बरीच चर्चा होत आहे. या जोडीच्या आगामी चित्रपटाचे एक शूटिंग शेड्यूल पूर्ण झाले आहे असून याची शूटिंग सेटवरची झलक समोर आली आहे.

पुणे शेड्यूलचे शूटिंग झाले पूर्ण : श्रद्धा कपूर आणि रणदीप हुड्डा स्टारर आगामी 'ईथा' चित्रपटाचे पुणे शेड्यूल पूर्ण झाल्याची बातमी समोर आली आहे. हे शेड्यूल या आठवड्याच्या सुरुवातीला संपले. दरम्यान चित्रपटाचे पुणे शहराच्या आत आणि आसपास परिसरात शूटिंग झाले आहे. जानेवारीच्या अखेरीस ते फेब्रुवारीपर्यंत चालणारे चित्रपटाचे मुंबई शेड्यूल देखील पूर्ण झाल्यानंतर सोशल मीडियावर सेटवरचा एक फोटो व्हायरल झाला होता. तसेच आता व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये संपूर्ण कलाकार आणि क्रू उपस्थित असल्याचे दिसत आहेत. दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर आणि निर्मिती टीमचे सदस्य देखील फोटोत आहेत. या खास क्षणाचा व्हिडिओही सेटवर बनवण्यात आला.

श्रद्धा आणि रणदीप : 'ईथा' हा प्रसिद्ध मराठी तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित एक चरित्रात्मक नाट्य चित्रपट असणार आहे. मॅडॉक फिल्म्स या चित्रपटाची निर्मिती करत आहे. श्रद्धा कपूर या चित्रपटात रणदीप हुड्डाबरोबर काम करणार आहे. पुण्यातील वेळापत्रक पूर्ण झाल्यानंतर, टीम चित्रीकरणाचा पुढील टप्पा सुरू करणार असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. हा चित्रपट या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढच्या वर्षी प्रदर्शित होऊ शकतो. आता या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना श्रद्धाचा एक वेगळा अंदाज पाहायला मिळाणार आहे.

