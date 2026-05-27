'चांद मेरा दिल'मधील भरतनाट्यम नृत्यामुळं अनन्या पांडे ट्रोल, 'या' व्यक्तीनं दिला पाठिंबा...

'चांद मेरा दिल'मध्ये भरतनाट्यम केल्यानंतर अनन्या पांडेला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे. आता याबाबत अभिनेत्रीला काही नामांकित लोकांनाकडून पाठिंबा मिळत आहे.

Published : May 27, 2026 at 1:20 PM IST

हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीतील अभिनेत्री अनन्या पांडे सोशल मीडियावर तिच्या डान्सबद्दल ट्रोल होत आहे. 'चांद मेरा दिल' या नवीन चित्रपटातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरत आहे. या व्हिडिओमध्ये अनन्या स्टेजवर भरतनाट्यम फ्युजन डान्स सादर करताना दिसत आहे. आता अनेकजण तिच्या डान्स मूव्ह्सवर टीका करत आहेत. अभिनेत्री रिद्धिमा पंडितनं अभिनेत्रीवर टीका केली, तर शोभा डे यांनी अभिनेत्रीला पाठिंबा दिला. स्क्रोलिंग करत असताना रिद्धिमा पंडितला एक रील दिसलं. या रीलमध्ये अनन्या भरतनाट्यम फ्युजन डान्स करताना दिसते. यानंतर व्हिडिओच्या वरील कॅप्शनमध्ये लिहिलं गेलं होतं, 'जेव्हा तुम्ही तुमच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ऑनलाइन ट्युटोरियल्समधून भरतनाट्यम शिकता.' या व्हिडिओवर कमेंट करताना रिद्धिमानं लिहिलं, 'तुमच्यात हिम्मत आहे.' याशिवाय तिनं देन रडणारे इमोजी देखील शेअर केले आहेत.

शोभा डे यांनी अनन्या पांडेचं केलं कौतुक : शोभा डे यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट करून अनन्याची बाजू घेतली. त्या म्हणाल्या, "अनन्या प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना नाही. जर कोणावर टीका करायची असेल, तर कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शकावर टीका करायला नको का? अनन्यालाच का लक्ष्य केलं जात आहे? तिनं लिप-सिंक केलं, ती नाचली, तिनं हावभाव दाखवले. हे सर्व सोपे आहे का? हे अजिबात सोपे नाही." अनन्याचे वडील आणि अभिनेता, चंकी पांडे, आपल्या मुलीच्या बचावासाठी पुढं येत त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं, "मला वाटतं की लोकांचा गैरसमज होत आहे. अनन्यानं भरतनाट्यम सादर केलं नाही. तिनं एक फ्यूजन नृत्य सादर केलं. हे त्या प्रकारचे प्रायोगिक नृत्य आहे, जे तुम्ही महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सामाजिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सादर करत असतात. लोकांनी शुद्ध भरतनाट्यम आहे असं गृहीत धरलं आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यमापन करण्यास सुरुवात केली. शुद्ध भरतनाट्यम शिकायला अनेक वर्षे लागतात. मी लोकांना आवाहन करतो आहे की, व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देण्याआधी त्यांनी चित्रपट पाहावा आणि त्याचा संदर्भ समजून घ्यावा."

'चांद मेरा दिल' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचे दिग्दर्शन विवेक सोनी यांनी केलं आहे. करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शन्सनं या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. लक्ष्य लालवानीनं अनन्या पांडेबरबर या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिका केली आहे. चित्रपटाची कथा आरव आणि चांदनी या दोन इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांभोवती फिरणारी आहे, जे एकमेकांच्या प्रेमात पडतात. यानंतर त्यांच्यावर लवकरच जबाबदाऱ्या येतात आणि मग यानंतर त्यांना आयुष्यातील वास्तवाची जाणीव होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सध्या चांगली कामगिरी करत आहे.

