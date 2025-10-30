ETV Bharat / entertainment

'शिर्डी के साईबाबा' फेम सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर; शिर्डीकर धावले मदतीला

1977 साली प्रदर्शित झालेल्या 'शिर्डी के साईबाबा' चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारणारे अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांच्या मदतीसाठी अनेक संस्थांनी मदतीचा हात दिलाय.

actor sudhir dalvi help
ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 4:04 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : साईबाबांची महती जगभर पसरवणारे आणि साईबाबांचे परमभक्त तसंच ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर आहे. सुधीर दळवी यांच्यावर मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या उपचारासाठी मोठा खर्च होत असल्यानं दळवी कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडलं आहे. त्यामुळं दळवी कुटुंबीयांनी चाहत्यांना मदतीचे आवाहन केलं आहे. या आवाहनाला साथ देत अनेकांनी सुधीर दळवींना मदतीचा हात दिला आहे.

प्रतिक्रिया देताना कैलास कोते (ETV Bharat Reporter)

फुल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून मदत : ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांच्या उपचारासाठी सुमारे 15 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डी ग्रामस्थांनी फुल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून मदत करण्याचा निर्धार केला आहे. या संदर्भात गुरूवारी संध्याकाळी शिर्डीत ग्रामस्थांची बैठक होणार असून मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा करण्याची तयारी सुरू आहे. शिर्डीचे प्रथम माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांनी सांगितले की, "अभिनेते सुधीर दळवी यांनी साईबाबांच्या जीवनावर आधारित 1977 साली प्रदर्शित झालेल्या 'शिर्डी के साईबाबा' या चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारून जगभर साईबाबांची महती पोहोचवली होती. त्यांच्या अभिनयामुळं शिर्डीचं नाव जागतिक स्तरावर पोहोचलं. आता त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना शिर्डीकरांनी आपल्या साईभक्त अभिनेत्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ही शिर्डीच्या भक्तीची खरी परंपरा आहे. सुधीर दळवी यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी शिर्डीतील ग्रामस्थ आणि साईभक्तांनी साईबाबांकडं प्रार्थना केली आहे,"

मुख्यमंत्री मेडिकल रिलिफ फंडातून आर्थिक मदत : ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयानं तत्काळ दखल घेतली. यानंतर मुख्यमंत्री मेडिकल रिलिफ फंडातून 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली, अशी माहिती 'ईटीव्ही भारत'ला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.

हेही वाचा :

  1. मुंबई महापालिकेचा देवनार वीजनिर्मिती प्रकल्प मे 2026 पासून सुरू होणार; आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या
  2. अटल सेतू प्रकल्पबाधित मच्छीमारांचा अहवाल महिनाभरात सादर करा: अण्णा बनसोडेंचे एमएमआरडीएला निर्देश
  3. कोल्हापुरी चप्पलेकरिता क्यूआर कोडसह चिप देण्यापेक्षा हातांना काम द्या- कारागिरांची मागणी
Last Updated : October 30, 2025 at 4:53 PM IST

TAGGED:

SHIRDI SUDHIR DALVI HELP
सुधीर दळवी
शिर्डी साईबाबा
SHIRDI KE SAI BABA
ACTOR SUDHIR DALVI HELP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.