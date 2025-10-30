'शिर्डी के साईबाबा' फेम सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर; शिर्डीकर धावले मदतीला
1977 साली प्रदर्शित झालेल्या 'शिर्डी के साईबाबा' चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारणारे अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांच्या मदतीसाठी अनेक संस्थांनी मदतीचा हात दिलाय.
शिर्डी : साईबाबांची महती जगभर पसरवणारे आणि साईबाबांचे परमभक्त तसंच ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर आहे. सुधीर दळवी यांच्यावर मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या उपचारासाठी मोठा खर्च होत असल्यानं दळवी कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडलं आहे. त्यामुळं दळवी कुटुंबीयांनी चाहत्यांना मदतीचे आवाहन केलं आहे. या आवाहनाला साथ देत अनेकांनी सुधीर दळवींना मदतीचा हात दिला आहे.
फुल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून मदत : ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांच्या उपचारासाठी सुमारे 15 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डी ग्रामस्थांनी फुल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून मदत करण्याचा निर्धार केला आहे. या संदर्भात गुरूवारी संध्याकाळी शिर्डीत ग्रामस्थांची बैठक होणार असून मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा करण्याची तयारी सुरू आहे. शिर्डीचे प्रथम माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांनी सांगितले की, "अभिनेते सुधीर दळवी यांनी साईबाबांच्या जीवनावर आधारित 1977 साली प्रदर्शित झालेल्या 'शिर्डी के साईबाबा' या चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारून जगभर साईबाबांची महती पोहोचवली होती. त्यांच्या अभिनयामुळं शिर्डीचं नाव जागतिक स्तरावर पोहोचलं. आता त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना शिर्डीकरांनी आपल्या साईभक्त अभिनेत्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ही शिर्डीच्या भक्तीची खरी परंपरा आहे. सुधीर दळवी यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी शिर्डीतील ग्रामस्थ आणि साईभक्तांनी साईबाबांकडं प्रार्थना केली आहे,"
मुख्यमंत्री मेडिकल रिलिफ फंडातून आर्थिक मदत : ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयानं तत्काळ दखल घेतली. यानंतर मुख्यमंत्री मेडिकल रिलिफ फंडातून 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली, अशी माहिती 'ईटीव्ही भारत'ला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.
