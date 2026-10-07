मेका श्रीकांत साई चरणी नतमस्तक..शिर्डी संस्थानाच्या स्वच्छता आणि व्यवस्थेचं केलं विशेष कौतुक....
अभिनेता मेका श्रीकांत यांनी शिर्डीत जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं आहे. यावेळी त्यांनी त्यांच्या चित्रपटाबद्दल माहिती दिली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 12:39 PM IST
शिर्डी : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता मेका श्रीकांत यांनी सहपत्नीक शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले आहे. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या धुपआरतील देखील उपस्थिती लावली आहे. साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी त्यांचा शॉल साईबाबा मूर्ती देऊन सत्कार केलाय.
अभिनेता मेका श्रीकांत यांनी घेतलं साई दर्शन : दर्शनानंतर 'ई टीव्ही भारत शी' संवाद साधताना अभिनेता मेका श्रीकांत म्हणाले की, मी जेव्हापासून चित्रपटसृष्टीत काम करायला सुरुवात केली. तेव्हापासून नियमितपणे साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीला येत असतो. दरवर्षी किंवा किमान एक - दोन वर्षांतून एकदा शिर्डीला भेट देणे हा माझ्या आयुष्याचा एक भाग बनला आहे. दैनंदिन आयुष्यातील धावपळ, व्यस्त वेळापत्रक आणि तणावातून मुक्तता मिळवण्यासाठी साईदर्शन अत्यंत महत्त्वाचे असते. शिर्डीत आल्यानंतर मनाला मिळणारी शांती आणि प्रसन्नता शब्दांत व्यक्त करण्यासारखी नाही असा अनुभव त्यांनी यावेळी मांडला.
साईबाबा संस्थानचं केलं कौतुक : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे कौतुक करताना ते म्हणाले, शिर्डीत आल्यावर येथील स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, कर्मचाऱ्यांचे नम्र वर्तन आणि शिस्तबद्ध व्यवस्था पाहून मन प्रसन्न होते. दूरवरून येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा देणे आणि मंदिर परिसर अतिशय स्वच्छ ठेवणे यासाठी साईबाबा संस्थान आणि सर्व कर्मचारी कौतुकास पात्र आहेत असेही ते म्हणाले आहे.
अभिनेता मेका श्रीकांत यांनी दिली चित्रपटाबद्दल माहिती : आपल्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल माहिती देताना श्रीकांत यांनी सांगितलं की, नुकतेच माझे 'ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड' आणि 'मिस्टर मिडल' क्लास हे तेलुगू चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. सध्या तीन नवीन चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू असून त्यापैकी दोन चित्रपटांमध्ये मी मुख्य नायक म्हणून काम करत आहे. हे सर्व यश आणि काम साईबाबांच्या आशीर्वादानेच शक्य होत असल्याचं सांगत त्यांनी सर्व देशवासीयांना सुख, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. दरम्यान साईबाबांच्या दर्शनासाठी अनेक स्टार्स शिर्डी येऊन प्रार्थन करत असतात. यापूर्वी अनेक स्टार्सनं या देवस्थानला भेट दिली आहे.