शिल्पा शिंदे दिसणार 'भाभीजी घर पर हैं 2.0'मध्ये दुहेरी भूमिकेत...

शिल्पा शिंदे 'भाभीजी घर पर हैं 2.0'मुळं चर्चेत आहे. आता ती या शोमध्ये दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहे.

शिल्पा शिंदे
January 7, 2026

मुंबई : 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' या शोमध्ये जुनी अंगुरीची एन्ट्री झाल्यानंतर शोमध्ये एक वेगळेपणा दिसत आहे. यावेळी या शोमध्ये भयानकतेचा स्पर्शही जोडण्यात आला आहे. नवीन सीझनमध्ये विभूती नारायण मिश्रा, अनिता भाभी, तिवारी आणि अंगुरी भाभी यांच्या आयुष्यात अचानक विचित्र आणि भयावह घटना घडू लागतात. घर, रस्ता आणि संपूर्ण घुंगटगंजचं वातावरण अचानक भीतीदायक आणि रहस्यमय बनते. कधीकधी अचानक आवाज येतात, कधीकधी विचित्र कृती या शोमध्ये पाहायला मिळते. या सर्वांमध्ये विनोदाचा स्पर्श कथेला जोडला गेला आहे, त्यामुळं प्रेक्षकांचे खूप मनोरंजन होत आहे. आता पुन्हा एकदा या शोमध्ये वेगळे वळण येणार आहे. शिल्पा शिंदे या शोमध्ये काहीतरी विशेष करणार आहे.

शिल्पा शिंदेचा नवीन प्रयोग : शिल्पा शिंदे 'भाभीजी घर पर हैं 2.०'मध्ये दुहेरी भूमिका करणार असल्याचं समजत आहे. एकीकडे, ती नेहमीच निष्पाप, भोळी आणि गोड अंगूरी भाभी म्हणून दिसणार आहे, दुसरीकडे, ती विद्या नावाच्या एका रहस्यमय आत्म्याची भूमिका साकारणार आहे. विद्या ही शोमध्ये कहर करणाऱ्या सर्व भूतकाळातील घटनांचे कारण असणार आहे. आता या शोमध्ये एकाच कलाकाराला दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये पाहणे चाहत्यांसाठी एक अद्भुत अनुभव असणार आहे. दरम्यान शिल्पानं आपल्या रोलबद्दल म्हटलं, "घुंगटगंजचा हा नवीन ट्रॅक रहस्य, विनोद आणि धक्कादायक ट्विस्टनं भरलेला आहे. कथा विनोद आणि भयपट यांचे मिश्रण आहे, जी प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत मोहित करेल. अंगूरी भाभीच्या व्यक्तिरेखेतील सत्य आणि निरागसता तिला प्रेक्षकांच्या हृदयाशी जोडते आणि या भूमिकेत परतणे माझ्यासाठी खूप खास आहे."

दुहेरी भूमिकाचे आव्हान : शिल्पानं तिच्या भूमिकेबद्दल पुढं सांगितलं "अंगुरी आणि विद्या एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. अंगूरी ही एक साधी, निरागस आणि नेहमीच आनंदी राहणारी स्त्री आहे, तर विद्या एक गंभीर आणि रहस्यमय आत्मा आहे. हा फरक या दुहेरी भूमिकेला आव्हानात्मक आणि रोमांचक बनवतो. एकीकडे, एक परिचित पात्र आणि दुसरीकडे, एक पूर्णपणे नवीन रूप. हे संतुलन साधणे हा माझ्यासाठी एक अनोखा अनुभव आहे. अंगुरी भाभी प्रेक्षकांना हसवते आणि हलकेपणा आणते, तर विद्याचे पात्र कथेत खोली आणि रहस्य जोडते. विद्याच्या पात्रामागे एक भावनिक कहाणी आहे. ती न्याय आणि शांती यांच्यात अडकलेली एक आत्मा आहे, जी तिचा खुनी शोधू इच्छिते आणि न्याय मिळवू इच्छिते. म्हणूनच तिचे पात्र भावनिक आणि शक्तिशाली आहे." आता 'भाभीजी घर पर हैं 2.0'मध्ये पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना मजेदार गोष्टी पाहायला मिळणार आहे.

संपादकांची शिफारस

