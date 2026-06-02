शिल्पा शिंदेनं 'भाभीजी घर पर हैं!' मालिकेच्या निर्मात्यावर केले होते लैंगिक छळाचे खोटे आरोप, सत्य आलं समोर

'भाभीजी घर पर हैं!' या मालिकेच्या निर्मात्यावर शिल्पा शिंदेनं लैंगिक छळाचे खोटे आरोप केले होते. आता याबद्दल एक महत्वाचा खुलासा झाला आहे.

Published : June 2, 2026 at 4:01 PM IST

हैदराबाद : अंगूरी भाभीची भोळीभाबडी भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री शिल्पा शिंदेनं, 'भाभीजी घर पर हैं!' या लोकप्रिय मालिकेतून बाहेर पडताना झालेल्या वादाबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या पॉडकास्टमधील संभाषणादरम्यान तिनं सांगितलं की, मालिकेच्या निर्मात्यावर केलेले लैंगिक छळाचे आरोप खोटे होते. पॉडकास्टमध्ये या वादावर मनमोकळेपणानं बोलताना शिल्पा म्हणाली की, त्यावेळी तिच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता आणि ती या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत होती, म्हणून तिनं तक्रार दाखल केली होती.

शिल्पा शिंदे केला मोठा खुलासा : शिल्पा शिंदेनं म्हटलं, “हे कोणालाच माहीत नाही, मी सत्य सांगायला घाबरत नाही, आणि मी हे अजूनही सांगेन की, मी जे सांगत आहे ती एक मोठी गोष्ट आहे. मी माझ्या निर्मात्यावर लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती, कारण माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. अखेरीस, तडजोड करून मी त्या परिस्थितीमधून बाहेर पडले. त्यावेळी, कोणत्याही निर्मात्यानं मला पाठिंबा दिला नाही आणि मी त्याच आधारावर तक्रार दाखल केली होती. पोलीस तर थेट एफआयआर दाखल करण्यासाठी ही गोष्ट सांगतात की, तुम्हाला गंभीर आरोप लिहावं लागतील. माझी पार्श्वभूमी कायद्याची आहे." शिल्पानं पुढं सांगितलं की, त्यावेळी तिच्या एका मैत्रिणीनं तिला विचारलं, "तू काय करत आहेस हे तुला कळतंय का?" आणि मी उत्तर दिलं, "माझ्याकडे दुसरा कोणताही मार्ग नाही. मी आधीच तो शो सोडला होता.हे महाभारत समजून घेण्यासारखे होते निर्माता संजय कोहली यांनीही तेच सांगितले होते की सर्व मार्ग बंद झाले होते, त्यामुळं मला कसेतरी मार्ग काढावाच लागणार होता. बिचाऱ्याची बदनामी झाली." अभिनेत्री म्हणाली पुढं सांगितलं की, ती हे सर्व खोटे असल्याचं पहिल्यांदाच सांगत आहे.

सत्याची कबुली : तिनं पुढं सांगितलं, “मी आज हेच ​​सांगत आहे की, ते खोटं होतं. मी आज पहिल्यांदाच हे कबूल करत आहे. मग आमच्यात एक करार झाला आणि तीन महिन्यांनंतर देय असलेल्या आमच्या पेमेंटबद्दल स्पष्टीकरण मिळालं.(आज या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मी पहिल्यांदाच ते खोटे असल्याचं सांगत आहे. मी आज खऱ्या अर्थानं सत्याची कबुली देत ​​आहे. नंतर, आम्ही सेटल झालो आणि आमच्याकडे जे पेमेंट होते ते तीन महिन्यांनी मिळणार होते.) पण त्यानंतर असे ठरले की, आजपासून तुम्ही किंवा आम्ही माध्यमांमध्ये कोणाबद्दलही बोलणार नाही. अभिनेत्री पुढं सांगितलं “ अकरा वर्षांनंतरही, मी पुन्हा ‘भाभीजी घर पर हैं’ करत आहे. मनोज संतोषीजी आमचे लेखक होते, त्यांना दुःखीही केले होते… आणि या सगळ्यांनंतरही, मी आज त्यांच्याबरोबर काम करत आहे. आणि आता आमचे संबंध ‘चांगले’ आहेत."

