शेखर सुमन यांनी व्हायरल झालेल्या म्हशीच्या मुद्द्यावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर साधला निशाना...
शेखर सुमन यांनी व्हायरल झालेल्या म्हशीच्या मुद्द्यावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांची खिल्ली उडवली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 12:47 PM IST
मुंबई - अभिनेता शेखर सुमनचा 'शेखर टुनाईट' हा शो खूप मजेदार आहे. आता हा शो एका गोष्टीमुळ चर्चेत आला आहे. काही दिवसापूर्वी सोशल मीडियावर डोनाल्ड ट्रम्पसारखी दिसणाऱ्या एका म्हैशीचा व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाला होता. ही म्हैस बांगलादेशातील असून तिचा कत्तल होण्यापासून वाचवण्यात आले होते. आता या म्हैशीची आणखी चर्चा होऊ लागली आहे. शेखर सुमनं त्याच्या शोमध्ये बांगलादेशातील एका म्हशीचे उदाहरण देत डोनाल्ड ट्रम्पला चांगलच ट्रोल केलं आहे. सुमननं म्हटलं,"बांगलादेशात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी दिसणारी एक म्हैस चर्चेत आहे. तिथल्या सरकारनं बकरी ईदच्या दिवशी तिची कत्तल होण्यापासून वाचवले. हे ठीक आहे, पण त्या म्हशीचं काय, जी तिथे इतक्या लोकांची कत्तल करत आहे?" जगात लाखो म्हशी आहेत, पण जी शक्तिशाली दिसते, तिला वाचवण्यात आले. याचा अर्थ, माणूस असो वा प्राणी, व्यवस्था नेहमीच शक्तिशाली व्यक्तीपुढं झुकते. पूर्वी ट्रम्पकडं पाहून ते म्हशीसारखे दिसणारे माणूस वाटायचे. आता असं वाटते की, म्हशीसारखी दिसणारा ट्रम्प हा आहे.
व्हेनेझुएलाकडून तेल का खरेदी करावं? : यानंतर त्यानं पुढं म्हटलं, "मला सांगा, आपण विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांना आणू शकलो नाही, मात्र तो व्हेनेझुएलामध्ये घुसला आणि तिथे राष्ट्राध्यक्षांना घेऊन आला. ठीक आहे, पण त्यानं तिथलं तेलही काढून नेलं. तेही ठीक आहे, पण सध्या तो आपल्याला व्हेनेझुएलाचं तेल विकत घ्यायला सांगत आहे. तुम्ही रशियाकडून विकत घेतलंत, तर मी त्यावर टॅरिफ लावेन. एक गोष्ट मला समजत नाही की, आपण रशिया असो वा व्हेनेझुएला, कुणाकडूनही तेल का विकत घ्यावं? महागाई आणि बेरोजगारीच्या ओझ्याखाली दबलेले लाखो लोक जे तेलावर खर्च करत आहेत, ते कुठे जात आहे? त्याचा उपयोग कधी होईल? कोणी मला सांगू शकणार का?
इन्सान हो या जानवर System हमेशा पॉवरफुल लोगो के सामने ही झुकता हैं..... pic.twitter.com/04y6LXXgVq— Shekhar (@Shekharcoool5) June 7, 2026
हे शेखर तुम इतनी निडरता से बात करते हो क्या तुम्हे डर नही लगता......?— Shekhar (@Shekharcoool5) June 7, 2026
सुनीये शेखर का जवाब....... pic.twitter.com/VNBqa1BoaF
शेखर निर्भयपणे कसे बोलतात? : शेखर सुमन यांचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये त्यांना विचारले जाते, "हे एस.एस., तुम्ही किती निर्भयपणे बोलत आहात." अनेक लोक विचारत आहेत, "शेखरजी, तुम्हाला भीती वाटत नाही का?" यावर शेखरनं यावर उत्तर देत म्हटलं , "लोक प्रत्येक वळणावर थांबून काळजी का घेतात ? जर ते इतके घाबरले आहेत, तर ते आपली घरे का सोडून जातात?" दरम्यान शेखर सुमन यांचा 'मूव्हर्स अँड शेकर्स' हा शो 1997मध्ये प्रसारित झाला होता. यामध्ये त्यानं राजकीय व्यंग, सेलिब्रिटींच्या मुलाखती आणि एकपात्री प्रयोग सादर केले होते. हा शो 2001पर्यंत सोनी वाहिनीवर प्रसारित होत होता. त्यानंतर 2012मध्ये तो पुन्हा सब टीव्हीवर सुरू झाला. शेखर सुमन यांचा तो शो रात्री प्रसारित होत होता, त्याचा हा शो खूप लोकप्रिय झाला होता.