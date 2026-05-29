शेखर सुमन, रणवीर शोरे आणि परमवीर चीमा स्टारर 'द पिरॅमिड स्कीम'चा ट्रेलर रिलीज...
प्राईम व्हिडिओनं नवीन वेब सीरीज 'द पिरॅमिड स्कीम'चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. या सीरीजची कहाणी खूप वेगळी असणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद : ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओनं अधिकृतपणे आपली आगामी ओरिजिनल वेब सीरीज, 'द पिरॅमिड स्कीम'ची घोषणा केली आहे. प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाऊस 'द व्हायरल फीवर'च्या बॅनरखाली निर्मित वेब सीरीज प्रेक्षकांना अशा जगात घेऊन जाईल, जिथे रातोरात श्रीमंत होण्याची इच्छा लोकांची पूर्ण होईल. श्रेयांश पांडे निर्मित आणि आशिष आर. शुक्ला व श्रेयांश पांडे सह-दिग्दर्शित या सीरीजची कहाणी खूप रंजक आहे. पिरॅमिड मार्केटिंगमागील धोके आणि त्याला बळी पडणाऱ्या सामान्य लोकांवर आधारित या वेब सीरीजमध्ये शेखर सुमन, रणवीर शौरी, परमवीर चीमा, अखिलेंद्र मिश्रा, अंजन श्रीवास्तव, विजय कुमार, स्मिता बन्सल, इंद्रेश मलिक, रवी बहल, सुशांत सिंग, सोनल झा, आशिष राघव आणि सदानंद पाटील हे कलाकर आहेत.
'द पिरॅमिड स्कीम' वेब सीरीजबद्दल : अक्षेंद्र मिश्रा यांनी लिहिलेल्या या वेब सीरीजमध्ये अभिनेता रणवीर शौरी मनोज नावाच्या एका साध्या, मध्यमवर्गीय माणसाची भूमिका साकारत आहे. जो फक्त पैशांच्या मागे धावत नाही, तो समाजात त्याची एक प्रतिष्ठित जागा निर्माण करण्याचे देखील प्रयत्न करताना दिसतो. या सीरीजमध्ये शेखर सुमन देखील तरुण बजाज नावाच्या व्यक्तीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच अल्फिया जाफरी देखील या वेब सीरीजद्वारे स्क्रिप्टेड कंटेंटच्या जगात पदार्पण करत आहे.
'द पिरॅमिड स्कीम'चा ट्रेलर प्रदर्शित : वेब सीरीजचा नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. ट्रेलरच्या सुरुवातीला शेखर सुमनची एंट्री दाखविण्यात आली आहे. तो एक यशस्वी एक व्यावसायिक असून सहा महिन्यात करोडपती होण्याची सोनेरी आश्वासन देऊन भोळ्या लोकांना भुरळ घालताना दिसतो. ही कथा गोल्डी (परमवीर सिंग चीमा) आणि मनोज श्रीवास्तव (रणवीर शौरी) नावाच्या दोन व्यक्तींभोवती फिरते. यामध्ये दोन्ही पात्रांचे ध्येये आणि हेतू वेगवेगळे असले तरी, ते दोघेही एकाच प्रकारच्या दलदलीमध्ये अडकतात. सुरुवातीला झटपट पैसे कमावण्याची आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्याची एक आश्वासक व्यवसाय योजना वाटणारी गोष्ट हळूहळू एका धोकादायक आणि गुंतागुंतीच्या सापळ्यात बदलताना दिसते. यानंतर दोघांनाही यश खूप मोठ्या किंमतीवर मिळते याबद्दल समजते, मात्र यासाठी खूप वेळ झाली असते. या दोघांना लोक त्यांच्या पैसांबद्दल विचारताना दिसतात. लोकांची आणि त्यांची या व्यवसायद्वारे कशी फसवणूक होते हे यामध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.