आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चं कौतुक केल्यानंतर काँग्रेसचे नेते शशी थरूर झाले ट्रोल...
'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चा चांगला रिव्ह्यू दिल्यानंतर शशी थरूर यांना ट्रोल करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 4:55 PM IST
मुंबई : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लेखक शशी थरूर सोशल मीडियावर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ते अनेकदा ट्विटर हँडलवर आपले मत मांडत असतात. नुकतीच शशी थरूर यांनी आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'बद्दल एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चं कौतुक करत लिहिलं होतं, 'मी गेल्या दोन दिवसांपासून थंडीमुळे सर्व कार्यक्रम रद्द केले आहेत. माझ्या बहिणीनं मला संगणकावरून नजर काढून नेटफ्लिक्सवर हा चित्रपट पाहण्यास सांगितले. आणि हीच एक गोष्ट आहे, ज्याची मी आनंद घेत असतो." त्यांनी या चित्रपटाचा उल्लेख 'अॅब्सोल्युट ओटीटी गोल्ड'बरोबर केला. यानंतर हा वाद सुरू झाला.
शशी थरूर यांच्यावर केला गेला आरोप : यानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर शशी थरूर हे 'पेड रिव्ह्यू' करत असल्याचे आरोप केले. एका आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'शशी थरूरचा नवीन साईड बिझनेस. पेड रिव्ह्यू.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'तुम्हाला बॉलिवूडसाठी ट्विट करून पैसे मिळतात का? मी या सीरीजला १५ मिनिटेही पाहू शकलो नाही.' आणखी एकानं लिहिलं, 'मी या मालिकेऐवजी तुमचे जुने वादविवाद पाहणे पसंत केले असते. बौद्धिकदृष्ट्या हा एक उत्तम व्यायाम आहे.' सोशल मीडियावर अनेकांनी शशी थरूर यांना घेरलं आहे. आता यावर त्यांनी ट्रोल करणाऱ्या उत्तर दिलं आहे.
I’ve been battling a cold & cough and cancelled engagements for two days. My staff and my sister, @smitatharoor, persuaded me to turn my eyes away from the computer part of the time towards a @NetflixIndia series, and it’s one of the best things I have ever treated myself to:… pic.twitter.com/xRUHv8ERTB— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 26, 2025
Are you doing paid tweets for Bollywood ? I couldn’t tolerate even the 15 min of the first episode— exsecular (@ExSecular) October 27, 2025
I’ve been battling a cold & cough and cancelled engagements for two days. My staff and my sister, @smitatharoor, persuaded me to turn my eyes away from the computer part of the time towards a @NetflixIndia series, and it’s one of the best things I have ever treated myself to:… pic.twitter.com/xRUHv8ERTB— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 26, 2025
Shashi Tharoor new side business _Paid reviews!! https://t.co/bDE7j4lgSG— тω✺✺ṧℏᾰԻ (@twooshar) October 27, 2025
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांचं उत्तर : शशी थरूर यांनी या प्रकारच्या ट्रोलिंगबद्दल लिहिल, 'मी विक्रीसाठी नाही, माझ्या मित्रा.' त्यांनी पुढं लिहिलं, 'मी व्यक्त केलेल्या मतांसाठी कोणीही काहीही दिले नाही, ना पैसे किंवा महागड्या वस्तू.' आता शशी थरूरच्या प्रत्युत्तराला त्यांच्या चाहत्यांकडून पाठिंबा मिळत आहे. दरम्यान 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' आर्यन खानचा दिग्दर्शनातील पहिला चित्रपट आहे. हा चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला. यात मोना सिंग, राघव जुवाल, सहेर बंबा आणि बॉबी देओल या कलाकरांनी देखील महत्वाच्या भूमिका केल्या आहेत.
हेही वाचा :