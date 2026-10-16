मराठी रंगभूमीवर मैत्री, महत्त्वाकांक्षा आणि विश्वासघाताचा थरार! शशांक केतकर-अनिकेत विश्वासराव यांचं ‘23 वा मजला’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला!
शशांक केतकर-अनिकेत विश्वासराव यांचं ‘23 वा मजला’ नाटक लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटांना प्रेक्षकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा सातत्यानं होत असली, तरी मराठी रंगभूमीचं चित्र मात्र आशादायी आहे. नाटक पाहण्यासाठी नाट्यगृहात जाण्याची मराठी प्रेक्षकांची आवड आजही कायम असून, नवनवीन विषय, दर्जेदार लेखन आणि कसदार अभिनयाच्या जोरावर मराठी नाटकं प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहेत. विनोदी, कौटुंबिक, सामाजिक आणि रहस्यमय अशा विविध धाटणीच्या नाटकांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता, मराठी रंगभूमीची घोडदौड आजही सुरू असल्याचं स्पष्ट होतं. याच समृद्ध नाट्यपरंपरेत आता रहस्य, मैत्री, महत्त्वाकांक्षा आणि विश्वासघाताचा अनोखा संगम साधणारं ‘23 वा मजला’ हे नवं कोरं सस्पेन्स थ्रिलर नाटक दाखल होण्यासाठी सज्ज झालं आहे.
सवाईगंधर्व, नाट्यपुष्प आणि अथर्व थिएटर या संस्थांची निर्मिती असलेल्या या नाटकाची कथा मुंबईतील एका आलिशान गगनचुंबी इमारतीच्या पार्श्वभूमीवर उलगडते. आकाश भडसावळे, स्फूर्ती श्रीकांत तटकरे आणि समिता भरत काणेकर यांनी या नाटकाच्या निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. यशाच्या शिखरावर पोहोचलेल्या दोन लेखकांच्या नात्यात निर्माण होणारे ताणतणाव, त्यामागील दडलेली कारणं आणि त्यातून आकाराला येणारा सूडाचा खेळ प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच अनुभवाची सफर घडवणार आहे.
‘23 वा मजला’ नाटकाविषयी : मैत्री आणि व्यावसायिक भागीदारी यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत गेली, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असू शकतात, याचा वेध ‘23 वा मजला’ घेतं. दोन यशस्वी लेखकांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांमधून लोभ, असुरक्षितता, महत्त्वाकांक्षा आणि विश्वासघाताचे विविध पैलू समोर येतात. वरकरणी यशस्वी दिसणाऱ्या व्यक्तींच्या आयुष्यात दडलेली गुपितं, त्यातून जन्माला येणारी कारस्थानं आणि सतत बदलत जाणारी परिस्थिती यामुळे नाटकात रहस्याची पकड अधिक घट्ट होत जाते. त्याला सूक्ष्म विनोदाची जोड मिळत असल्याने प्रेक्षकांना थरारासोबत मनोरंजनाचीही मेजवानी अनुभवायला मिळणार आहे.
शशांक केतकर नाटकाविषयी दिली माहिती : या नाटकात एका तरुण लेखकाची भूमिका साकारणारा शशांक केतकर या नव्या प्रयोगाबद्दल उत्सुक आहे. विजय केंकरे यांच्यासारख्या अनुभवी दिग्दर्शकासोबत काम करण्याची संधी त्याच्यासाठी विशेष महत्त्वाची आहे. आपल्या भूमिकेविषयी बोलताना शशांक सांगतो, “रंगभूमीवर काम करताना कलाकाराला एक वेगळीच ऊर्जा मिळते. विजय केंकरे सरांसारख्या दिग्गज दिग्दर्शकाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणं ही माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. सस्पेन्स, मर्डर मिस्ट्री आणि माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वातील वेगवेगळ्या छटा दाखवणाऱ्या भूमिका मला नेहमीच आकर्षित करतात. अशा व्यक्तिरेखांमधून अभिनयाच्या नव्या शक्यता शोधता येतात आणि स्वतःला वेगळ्या पद्धतीने सादर करण्याची संधी मिळते.” आपल्या व्यक्तिरेखेची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना तो पुढे म्हणतो, “या नाटकात मी एका तरुण लेखकाची भूमिका करतोय. तो आपल्या पार्टनरसोबत मालिका, चित्रपट आणि नाटकांसाठी लेखन करतो. या दोघांना त्यांच्या कामातून भरपूर यश आणि पैसा मिळतो. मात्र, या यशस्वी प्रवासामागे काही गोष्टी दडलेल्या असतात. जेव्हा ही रहस्यं समोर येऊ लागतात, तेव्हा त्यांच्या नात्याचं स्वरूप बदलतं. सुरुवातीला केवळ सर्जनशीलतेशी संबंधित असलेले मतभेद हळूहळू वैयक्तिक संघर्षात बदलतात. परिस्थिती इतकी चिघळते की त्याचे परिणाम जीवघेणे ठरू शकतात. हा प्रवास प्रेक्षकांना अस्वस्थ करणारा आणि विचार करायला लावणारा असेल.”
अनिकेत विश्वासराव यांनी व्यक्त केल्या भावना : दुसरीकडे, अनिकेत विश्वासराव याच्यासाठीही ‘23 वा मजला’ हे नाटक वेगळं आव्हान घेऊन आलं आहे. अमित यादव या व्यक्तिरेखेतून तो रंगभूमीवर एक नवा पैलू सादर करणार आहे. या भूमिकेबद्दल बोलताना अनिकेत म्हणतो, “आमचं नवीन सस्पेन्स नाटक लवकरच प्रेक्षकांसमोर येतंय, याचा मला खूप आनंद आहे. अमित यादव हे पात्र मी यापूर्वी रंगभूमीवर केलेल्या भूमिकांपेक्षा वेगळं आहे. त्यामुळे ही भूमिका साकारताना काहीतरी नवीन करण्याची संधी मिळतेय. प्रेक्षकांनाही माझं हे वेगळं रूप नक्कीच आवडेल, अशी आशा आहे.” अमित यादव हा बुद्धिमान, सर्जनशील आणि पुरस्कारप्राप्त लेखक आहे. शेखर देशमुख या आपल्या सहलेखकासोबत त्याची उत्तम व्यावसायिक भागीदारी आहे. या दोघांच्या लेखनाला प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळते आणि त्यांच्या जोडीची तुलना मराठीतील लोकप्रिय ‘सलीम-जावेद’ या लेखकद्वयीशी केली जाते. मात्र, यशाच्या या प्रवासात त्यांच्या मैत्रीला वेगळंच वळण मिळतं. परस्परांवरील विश्वास, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि दडवून ठेवलेली गुपितं यांमुळे कथानकात नाट्यमय संघर्ष निर्माण होतो. अमितच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयी अधिक सांगताना अनिकेत म्हणतो, “अमित बाहेरून यशस्वी, हुशार आणि आत्मविश्वासपूर्ण वाटतो; पण त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक समस्या आहेत. पैशाचं योग्य नियोजन न करता तो खर्च करत राहतो आणि परिणामी त्याच्यावर मोठं कर्ज होतं. या आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताना त्याच्या मनातील असुरक्षितता आणि न्यूनगंडही समोर येतात. या सगळ्या परिस्थितीत तो कोणते निर्णय घेतो, त्याचा परिणाम त्याच्या नात्यांवर कसा होतो आणि पुढे कोणत्या घटना घडतात, हे नाटकात पाहायला मिळेल. कथेत अनेक अनपेक्षित वळणं आणि थरारक प्रसंग आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत उत्सुकता टिकवून ठेवणारा अनुभव मिळेल.”
शिरीष देखणे यांच्या लेखणीतून साकारलेलं आणि विजय केंकरे यांच्या दिग्दर्शनाखाली रंगभूमीवर येणारं ‘२३ वा मजला’ हे नाटक केवळ रहस्याची उकल करणारी कथा नसून मानवी स्वभावातील गुंतागुंत उलगडण्याचाही प्रयत्न करतं. शशांक केतकर आणि अनिकेत विश्वासराव यांच्यासोबत मयुरी वाघ आणि सुजित देशपांडे हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. प्रदीप मुळ्ये यांचं नेपथ्य, अजित परब यांचं संगीत आणि शीतल तळपदे यांची प्रकाशयोजना नाटकाच्या वातावरणनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
रहस्याच्या प्रत्येक थरासोबत बदलत जाणारी समीकरणं, मैत्रीच्या नात्यातील संघर्ष आणि शेवटपर्यंत तर्कवितर्क करायला लावणारी कथा यामुळे ‘23 वा मजला’ हे नाटक मराठी रंगभूमीवरील थ्रिलरप्रेमींसाठी खास पर्वणी ठरण्याची शक्यता आहे. आता या गगनचुंबी इमारतीत नेमकं काय दडलं आहे, याची उकल होण्यासाठी प्रेक्षकांना फार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. सज्ज व्हा एका उत्कंठावर्धक नाट्यानुभवासाठी... कारण या वेळी रहस्याचा पत्ता आहे — ‘23 वा मजला’!