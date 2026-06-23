'मैं वापस आऊंगा' चित्रपटाच्या रिलीजनंतर शर्वरी वाघची पोस्ट व्हायरल...
शर्वरी वाघनं 'मैं वापस आऊंगा' चित्रपटाच्या रिलीजनंतर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 11:08 AM IST
हैदराबाद : शर्वरी वाघनं तिच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाला मिळालेल्या प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. तिनं लिहिलं की, 'ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही तुमचे सर्वस्व पणाला लावले, ती गोष्ट जेव्हा इतरांच्याही मनात स्थान निर्माण करते, तेव्हा मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा मोठी दुसरी कोणतीही भावना असू शकत नाही. ते संदेश, ते व्हिडिओ, ते अश्रू, त्या चर्चा आणि ते प्रेम... मी हे सर्व वाचत आणि पाहत आहे आणि अनेकदा हे पाहताना माझ्याही डोळ्यांत पाणी येत आहे. प्रत्येक कलाकाराचे स्वप्न असते की, त्यानं अशा एखाद्या कथेचा भाग बनावं, जी प्रेक्षक चित्रपटगृह सोडून गेल्यावरही त्यांच्या मनात कायमची रेंगाळत राहील. 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाशी तुम्ही ज्या प्रकारे जोडले गेलात, ते पाहून मला अत्यंत कृतज्ञ आणि भारावल्यासारखे वाटत आहे. इतक्या मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद. आमच्याबरोबर प्रत्येक भावना अनुभवल्याबद्दल धन्यवाद. आणि तुमच्या प्रेमाच्या जोरावर या चित्रपटाला पुढं नेल्याबद्दल धन्यवाद. माझे मन आनंदानं आणि कृतज्ञतेनं भरून आलं आहे. शेवटच्या स्लाईडमधील तो पोलरॉइड फोटो... ज्यांना समजले त्यांना समजलेच!'
भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित : 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटामध्ये शर्वरी वाघ आणि वेदांग रैना हे स्टार्स मुख्य भूमिकेत आहे. इम्तियाज अली दिग्दर्शित या 'पिरियड रोमँटिक ड्रामा'मध्ये नसीरुद्दीन शाह आणि दिलजीत दोसांझ यांनी प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. 'मैं वापस आऊंगा' हा चित्रपट 1947च्या भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये विरह, प्रेम, जुन्या आठवणी (नॉस्टॅल्जिया), स्थलांतर आणि स्मृती यांसारख्या विषयांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या दरम्यान विस्कळीत होणारे एक रोमँटिक नातं चित्रपटामध्ये खूप विशेष पद्धतीनं मांडण्यात आलं आहे. फाळणीच्या काळातील कथाकथनात हा एक वारंवार आढळणारा विषय आहे. ही कथा नसीरुद्दीन शाह यांच्या पात्राच्या दृष्टिकोनातून सांगितली गेली आहे.
'मैं वापस आऊंगा' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटामुळं इम्तियाज अली पुन्हा एकदा ए. आर. रहमान आणि त्यांचे नियमित सहकारी, गीतकार इरशाद कामिल यांच्यासोबत एकत्र आले आहेत. 'अप्लाज एंटरटेनमेंट' 'विंडो सीट फिल्म्स'आणि 'मोहित चौधरी' यांच्या संयुक्त निर्मितीखाली बनलेला हा चित्रपट 12 जून रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला प्रेक्षकाचं प्रेम मिळत आहे. अनेकजण सोशल मीडियावर शर्वरी आणि वेदांग यांचं कौतुक करत आहे.