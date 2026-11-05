’शंकर जयकिशन’चा अमेरिका दौरा रद्द; महेश मांजरेकर यांनी मागितली रसिकांची माफी, प्रकृतीमुळे घेतला निर्णय
कमी वेळात अमेरिकेला जाऊन परतणं मांजरेकर यांच्या आरोग्यासाठी योग्य ठरणार नाही, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. त्यामुळे नाइलाजाने अमेरिकेतील प्रयोग रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
Published : November 5, 2026 at 10:12 PM IST
मुंबई - महेश मांजरेकर यांच्या ‘शंकर-जयकिशन’ या नाटकाचे अमेरिकेतील प्रयोग रद्द करण्यात आले आहेत. व्हिसा मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे आधीच अडचण निर्माण झाली होती. त्यानंतर प्रयोगांचं नव्याने नियोजन करण्यात आलं. मात्र, इतक्या कमी वेळात अमेरिकेला जाणं आणि पुन्हा परतणं हे आपल्या प्रकृतीसाठी योग्य नसल्याचं लक्षात आल्यानं हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं मांजरेकर यांनी सांगितलं. सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत त्यांनी अमेरिकेतील मराठी नाट्यरसिकांची क्षमाही मागितली आहे.
महेश मांजरेकर यांनी या व्हिडिओमध्ये अमेरिकेतील प्रयोगांचं नेमकं काय झालं, हे सांगितलंय. सुरुवातीला व्हिसाची अपॉइंटमेंट मिळत नसल्यामुळे नियोजित प्रयोग होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर 15 तारखेला व्हिसाची अपॉइंटमेंट मिळाली. त्यामुळे 21 आणि 22 तारखेला डेट्रॉईटमध्ये एक आणि न्यू जर्सीमध्ये दोन प्रयोग करण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं.
मात्र, या सगळ्या प्रवासासाठी खूप कमी वेळ मिळत होता. मांजरेकर यांनी सांगितलं की, त्यांना कर्करोग झाला होता. त्यांच्या मूत्राशयावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली आहे. आता त्यांच्याकडे निओ-ब्लॅडर असल्यामुळे सलग आणि मोठा प्रवास करणं त्रासदायक ठरू शकतं. इतक्या कमी वेळात अमेरिकेला जाऊन परतणं त्यांच्या आरोग्यासाठी योग्य ठरणार नाही, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. त्यामुळे नाइलाजाने अमेरिकेतील प्रयोग रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
या निर्णयामुळे आपण स्वतःही नाराज आहेत. अमेरिकेतील मराठी प्रेक्षकांसमोर नाटक सादर करण्याची त्यांची खूप इच्छा होती. प्रेक्षकही या प्रयोगांची आतुरतेने वाट पाहत होते, याची त्यांना जाणीव आहे. मात्र, प्रकृतीचा विचार करून डॉक्टरांचा सल्ला मानणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या सगळ्यामुळे अमेरिकेतील आयोजकांचंही नुकसान झालं असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आणि त्याबद्दल खंतही व्यक्त केली.
'माझी खूप इच्छा होती की अमेरिकेत येऊन तुमच्यासाठी प्रयोग करावा. तुम्हीही या प्रयोगांची वाट पाहत होता, हे मला माहीत आहे. पण काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात. त्यामुळे कृपया मला समजून घ्या,' अशा शब्दांत त्यांनी नाट्यरसिकांना विनंती केली.
येत्या काळात योग्य नियोजन करून अमेरिकेत पुन्हा प्रयोग करण्याची संधी मिळाली, तर ‘शंकर-जयकिशन’ घेऊन अमेरिकेत येण्याची इच्छा असल्याचंही मांजरेकर यांनी सांगितलं.
29 वर्षांनंतर महेश मांजरेकर यांचं रंगभूमीवर पुनरागमन
‘शंकर-जयकिशन’ या नाटकाच्या निमित्ताने महेश मांजरेकर यांनी तब्बल 29 वर्षांनंतर रंगभूमीवर पुनरागमन केलं आहे. भरत जाधव एंटरटेनमेंटची निर्मिती असलेल्या या नाटकाचं लेखन विराजस कुलकर्णी यांनी केलं असून दिग्दर्शन सुरज पारसनीस यांचं आहे. या नाटकात महेश मांजरेकर, भरत जाधव आणि शिवानी रांगोळे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. दोन लोकप्रिय कलाकारांना एकाच नाटकात पाहण्याची संधी अमेरिकेतील मराठी नाट्यरसिकांना मिळणार होती. मात्र, आता हे प्रयोग रद्द झाल्याने त्यांचा हिरमोड झाला आहे.