शनाया कपूर आणि आदर्श गौरव स्टारर 'तू या मैं' लवकरच होईल ओटीटीवर प्रदर्शित...
शनाया कपूर आणि आदर्श गौरव अभिनीत 'तू या मैं' हा चित्रपट आता ओटीटीवर रिलीज होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 3:53 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री शनाया कपूर आणि आदर्श गौरव यांचा सर्व्हायव्हल थ्रिलर 'तू या मैं' बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता हा चित्रपट ओटीटी प्रदर्शित होणार आहे. अखेरीस, 'तू या मैं'च्या ओटीटीवर प्रदर्शित होण्याबद्दल एक बातमी समोर आली आहे. हा चित्रपट ओटीटीवर कधी आणि कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. मीडिया रिपोर्टनुसार नेटफ्लिक्सनं या चित्रपटाचे डिजिटल स्ट्रीमिंग हक्क विकत घेतले असल्याचं समजत आहे. हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 पासून नेटफ्लिक्स प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत आहे. आता याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
'तू या मैं'चं कलेक्शन : 'तू या मैं'च्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनबद्दल सांगायचं झालं तर हा चित्रपट ,सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार, यानं 8.47 कोटीचं कलेक्शन केलं. आदर्श गौरव आणि शनाया कपूर यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 20 कोटीच्या बजेटमध्ये निर्मित झाल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटानं आपल्या अंदाजित खर्चापैकी केवळ 36% रक्कम वसूल केली. यानंतर हा चित्रपट भारतीय बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. या चित्रपटामुळं निर्मात्यांना 12 कोटी पेक्षा जास्त तोटा झाला. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरला नाही.
'तू या मैं' बद्दल : 'तू या मैं' चित्रपट दोन सोशल मीडिया स्टार्सची कहाणी सांगतो, ज्यामध्ये प्रेमप्रवास हा कसा जीवघेण्या दुःस्वप्नात बदलतो आणि कसे चित्रपटात एक वेगळे वळण येते यावर आधारित आहे. शनाया कपूर 'मिस व्हॅनिटी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अवनीची भूमिका साकारत असून आदर्श गौरव 'अला फ्लॉपेरा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मारुतीची भूमिकेत आहे. जेव्हा ते एका मगरीबरोबर स्विमिंग पूलमध्ये अडकतात, यानंतर त्यांच्या सुटकेच्या योजनेला एक गंभीर वळण येते. बेजॉय नंबियार दिग्दर्शित 'तू या मैं' या चित्रपटाची निर्मिती आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा यांनी कलर यलो बॅनरखाली करण्यात आली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित झाला होता. हा सर्व्हायव्हल ड्रामा 2018च्या थाई हॉरर चित्रपट 'द पूल' पासून प्रेरित आहे.