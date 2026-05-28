शमिता शेट्टीनं तिच्या 'अविवाहित' स्टेटसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या ट्रोलला दिलं सडेतोड उत्तर

शमिता शेट्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिनं सोशल मीडियावर ट्रोल करणाऱ्या व्यक्तीला सडेतोड उत्तर दिलंय.

Published : May 28, 2026 at 12:26 PM IST

हैदराबाद : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीची बहीण, शमिता शेट्टीनं बुधवारी तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर सोशल मीडिया पोस्टमध्ये कमेंट करून तिच्या वयावरून टोचून बोलणाऱ्या एका ट्रोलरला चांगलंच प्रत्युत्तर दिलंय. अभिनेत्रीनं त्या व्यक्तीच्या प्रोफाइलचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला, ज्याचं नाव पंकज मित्तल आहे. शमिताने दिलेल्या या उत्तराची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. शमितानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'तुमच्या या छान कमेंट्सना उत्तर देण्यासाठी मला ही छान संधी घ्यायची आहे.' तुम्ही आता म्हातारे झाला आहात, पूर्वीसारखे राहिलेल्या नाही. यावर अभिनेत्रीनं उत्तर दिलं, 'हो, मी वेगळी दिसेन. काळाबरोबर गोष्टी बदलतात, हा जीवनाचा एक नैसर्गिक भाग आहे. काहीही कायम टिकत नाही, आपले बाह्य रूपसुद्धा!' पण माझ्या वयानुसार, मी निरोगी, तंदुरुस्त आणि आनंदी आहे, आणि देवानं मला जे काही दिलं आहे त्याबद्दल मी मनापासून कृतज्ञ आहे, आणि माझ्यासाठी फक्त तेच महत्त्वाचे आहे.'

लग्नावरून टोमणे मारणाऱ्यांवर अभिनेत्रीनं केला हल्लाबोल : एका दुसऱ्या कमेंटमध्ये,एका व्यक्तीनं शमिताच्या लग्नाबद्दल लिहिलं, 'जर तुम्ही वेळेवर लग्न केलं असतं, तर तुमची मुले आज मोठी झाली असती.' यावर प्रतिक्रिया देताना अभिनेत्री लिहिलं, 'मग काय? हो, तुम्ही जे म्हणालात ते स्पष्ट आहे, मग काय? भावा, लग्न करून तू काय मिळवलं आहेस? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तू आमच्यासारख्या अविवाहित महिलांना का फॉलो करत आहे? जेणेकरून तू आमच्या वयावरून आम्हाला टोमणे मारू शकशील आणि तुझी जुनाट, केवळ पुरुषांसाठी असलेली विचारसरणी आमच्यावर लादू शकशील! कृपया माझ्यावर एक उपकार कर आणि मला आत्ताच अनफॉलो कर!'

शमिता शेट्टीबद्दल : शमितानं आपल्या अभिनय करिअरची सुरुवात 'मोहब्बतें' या चित्रपटापासून केली होती. यानंतर तिनं 'मेरे यार की शादी है,' आणि 'जहर' यासह अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. मोठ्या पडद्यासोबतच अभिनेत्रीनं छोट्या पडद्यावरही आपला ठसा उमटवला आहे. तिनं 'बिग बॉस 3,''फियर फॅक्टर: खतरों के खिलाडी 9,''झलक दिखला जा 8,' आणि 'बिग बॉस 15' सारख्या रिॲलिटी शोमध्ये भाग घेतला आहे. शमिता शेट्टी अनेकदा बहीण शिल्पा शेट्टीबरोबर आपले व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असते.

