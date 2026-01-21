ETV Bharat / entertainment

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी स्टारर 'ओ रोमियो'चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज...

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'ओ रोमियो'चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा खूप दमदार आहे.

'ओ रोमियो'चा अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
मुंबई : विशाल भारद्वाजच्या 'ओ रोमियो' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. शाहिद कपूर चित्रपटामध्ये क्रूर गुंडाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये शाहिदीचे भरपूर अ‍ॅक्शन सीन्स दिसून येते आहेत. शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरीच्या 'ओ रोमियो' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर आता अनेकजण या चित्रपटाला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. शाहिद कपूर बऱ्याच काळानंतर विशाल भारद्वाजच्या चित्रपटात दिसणार आहे. ट्रेलरमध्ये शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी याच्यात जबरदस्त केमिस्ट्री दाखवली गेली आहे. ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून चाहत्यांमध्ये चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे.

चित्रपटाचा ट्रेलर कसा आहे ?: ट्रेलरची सुरुवात तृप्ती आणि शाहिद कपूरनं होते. दोघे एकमेकांच्या डोळ्यात पाहत उभे असतात. त्यानंतर तृप्ती म्हणते, "प्रेम एक शाप आहे. मला त्याचा परिणाम झाला आहे आणि तुझ्यावर देखील." त्यानंतर अविनाश तिवारीचा संवाद येतो. यानंतर शाहिद कपूरचा संवाद येतो. शाहिद कपूर म्हणतो, "उस्तराने खेळू नकोस, तो शरीरातून आत्मा कापून नेतो." यानंतर शाहिद कपूर आणि नाना पाटेकर यांच्यात अ‍ॅक्शन सीन दाखविण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये पडद्यावर माधुरी दीक्षितचे गाणे वाजते. यावर शाहिद आणि नाना पाटेकरला म्हणतो, "हम आप है कोन ?" यानंतर नाना पाटेकर म्हणतो, "माधुरी दीक्षित, जेव्हा मी तुला नाच म्हणेल, तेव्हा तुला नाचावे लागेल." या चित्रपटामध्ये फरीदा जलाल एका महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

'ओ रोमियो'मधील कलाकार : दरम्यान चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये शाहिद हा क्रूर अंदाजात दिसत आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर नाना पाटेकर, दिशा पटानी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया आणि तृप्ती डिमरी कलाकार आहेत. या चित्रपटामध्ये विक्रांत मेस्सीची देखील एक विशेष भूमिका असणार आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 13 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर खूप धमाकेदार आहेत. आता 'ओ रोमियो'चा ट्रेलर हा अनेकांना आवडला आहे. या ट्रेलरच्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत याचे कौतुक करत आहेत.

