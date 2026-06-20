ETV Bharat / entertainment

शाहिद, क्रिती आणि रश्मिकाच्या त्रिकुटानं पहिल्याच दिवशी 'कॉकटेल 2' चित्रपट गाजवला...

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदान्ना आणि क्रिती सेनॉन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'कॉकटेल 2'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी चांगली कमाई केली आहे.

Cocktail 2
'कॉकटेल 2' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 11:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेता शाहिद कपूर, रश्मिका मंदान्ना आणि क्रिती सेनॉन स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2'नं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार सुरुवात केली आहे. सध्या प्रेक्षक आणि समीक्षक संमिश्र प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर देत आहेत, या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर पहिल्या दिवशी चांगली कामगिरी केली आहेत. सॅकनिल्कनुसार होमी अदजानिया दिग्दर्शित चित्रपटानं पहिल्या दिवशी, 10,835 शोजमधून 13.50 कोटी रुपयांचं नेट कलेक्शन केलं. भारतातील एकूण 'ग्रॉस कलेक्शन' 16.20 कोटी रुपये इतके झाले आहे. परदेशात या चित्रपटानं एकूण 4 कोटी रुपयांची कमाई केली असून, त्यामुळं याचं जगभरातील एकूण 'ग्रॉस कलेक्शन' 20.20 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

'कॉकटेल 2'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : येणारे दिवसात हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आणखी जास्त कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. या चित्रपटाची कहाणी दिया (रश्मिका मंदान्ना) आणि कुणाल (शाहिद कपूर) यांच्याभोवती फिरते, ज्यांच्या दहा वर्षांच्या नात्यात तेव्हा उलथापालथ होते, जेव्हा त्यांची जुनी मैत्रीण एली (क्रिती सेनॉन) त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा येते. यानंतर जोडप्यामध्ये भावनिक आणि अनेकदा विनोदी घटनांची एक मालिका सुरू होते, जी त्या तिघांचेही आयुष्य बदलून टाकते. या चित्रपटात टिकू तलसानिया यांनी महत्त्वाच्या भूमिक केली आहे. तसेच पुलकित सम्राट पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत दिसला आहे.

'कॉकटेल' चित्रपटाबद्दल : 'कॉकटेल 2' हा 2012 सालच्या हिट चित्रपट 'कॉकटेल'चा सीक्वेल आहे. सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांची भूमिका असलेला पहिला चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला होता, ज्यानं 10.47 कोटींची ओपनिंग केली होती. जरी 'कॉकटेल 2'नं एकूण कमाईच्या बाबतीत हा आकडा सहज ओलांडला असला तरी हा चित्रपट आणखी जास्त कमाई करू शकला असता असं अनेकजण सोशल मीडियावर पोस्ट करून अनेकजण म्हणताना दिसत आहेत. प्रेक्षकसंख्या आणि रिअल-टाइम व्हॅल्यूच्या बाबतीत पहिल्या चित्रपटाला मागे टाकण्यासाठी, सीक्वेलला 18-19 कोटींच्या ओपनिंगची गरज होती.

हेही वाचा :

  1. शाहिद कपूर, क्रिती सेनॉन आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'लव्ह ट्रँगल' 'कॉकटेल 2'बद्दल चित्रपटप्रेमींनी दिल्या प्रतिक्रिया...
  2. शाहिद कपूर, क्रिती सेनॉन आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'कॉकटेल 2'चा ट्रेलर प्रदर्शित
  3. ‘कॉकटेल 2’मधील 'जब तलक' या पहिल्या गाण्याचा फर्स्ट लूक सादर!

TAGGED:

COCKTAIL 2
BOX OFFICE COLLECTION
BOX OFFICE COLLECTION DAY 1
कॉकटेल 2
COCKTAIL 2 COLLECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.