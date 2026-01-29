विमानतळावर तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यानं शाहरुख खानला चष्मा काढायला लावला, व्हिडिओ व्हायरल...
शाहरुख खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो विमातळावर असल्याचा दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 3:51 PM IST
मुंबई : शाहरुख खान सध्या त्याच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'किंग' चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. अलीकडेच, शाहरुख खाननं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली होती. हा चित्रपट यावर्षी डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होईल. 'किंग' चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेची घोषणा होताच, शाहरुख खाननं एक अॅक्शन प्रोमो शेअर केला होता. हा प्रोमो अनेकांना आवडत होता. आता, शाहरुख खान विमानतळावर दिसला आहे. तो दुबईला जात आहे, जिथे त्याला ग्लोबल स्टाईल आयकॉन पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाणार आहे. दरम्यान, विमानतळावर शाहरुख खानबरोबर असं काही घडलं, ज्यामुळं सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पूर आला आहे. विमानतळावर पासपोर्ट तपासणी करताना, शाहरुख खानला त्याचा चष्मा काढण्यास सांगण्यात आले.
शाहरुख खाननं चष्मा काढला : दरम्यान शाहरुखनं व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पांढऱ्या रंगाच्या टी-शर्टवर आकाशी रंगाचं जॅकेट घातली आहे. याशिवाय त्यानं त्याच्या डोक्यावर लोकरी टोपीही घालली आहे. त्याचा हा लूक हा अनेकांना खूप आवडला आहे. दरम्यान व्हिडिओत शाहरुख नेहमीप्रमाणे आपल्या कारमधून त्यांच्या स्टाईलिश अंदाजात उतरतो. यानंतर तो विमातलाच्या दिशेन जातो, चेकपॉईंटवर पोहोचल्यावर एक अधिकारी त्याचा पासपोर्ट तपासतो आणि त्याला चष्मा काढण्यास सांगतो. यावर शाहरुख हा सामन्य नागरिकाप्रमाणे आपले कर्तव्य बजावतो, तो हसत चष्मा काढतो, यानंतर तो अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर थाप मारतो. इतका मोठा स्टार असताना देखील शाहरुखचा यावेळी साधेपणा विमातळावर पाहायला मिळाला.
King Khan’s style legacy goes global ✨— IIFA (@IIFA) January 22, 2026
Shah Rukh Khan to be honoured as the Global Style Icon at the Dubai Mall Global Fashion Awards, closing the Festival of Fashion in iconic style.#IIFA #Bollywood #ShahRukhKhan pic.twitter.com/ObKAeqHAWo
शाहरुख खानचं झालं कौतुक : आता यामुळं त्याचं सोशल मीडियावर अनेकजण कौतुक करत आहेत. शाहरुखच्या या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये एका चाहत्यानं लिहिलं, 'त्याला विनाकारण 'किंग खान' म्हटले जात नाही.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'हा एक प्रोटोकॉल आहे, प्रत्येकाला हे तपासावे लागते.' आणखी एकानं लिहिलं, 'म्हणूनच तो 'किंग खान' आहे.' याशिवाय या पोस्टवर अनेकजण फायर आणि हार्टचे इमोज शेअर करून अभिनेत्यावर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसत आहे. दरम्यान शाहरुखच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर त्याचा 'किंग' चित्रपट हा 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर दीपिका पदुकोण आणि त्याची मुलगी सुहाना खान दिसणार आहेत.
