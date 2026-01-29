ETV Bharat / entertainment

विमानतळावर तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यानं शाहरुख खानला चष्मा काढायला लावला, व्हिडिओ व्हायरल...

शाहरुख खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो विमातळावर असल्याचा दिसत आहे.

shah rukh khan
शाहरुख खान (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शाहरुख खान सध्या त्याच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'किंग' चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. अलीकडेच, शाहरुख खाननं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली होती. हा चित्रपट यावर्षी डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होईल. 'किंग' चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेची घोषणा होताच, शाहरुख खाननं एक अ‍ॅक्शन प्रोमो शेअर केला होता. हा प्रोमो अनेकांना आवडत होता. आता, शाहरुख खान विमानतळावर दिसला आहे. तो दुबईला जात आहे, जिथे त्याला ग्लोबल स्टाईल आयकॉन पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाणार आहे. दरम्यान, विमानतळावर शाहरुख खानबरोबर असं काही घडलं, ज्यामुळं सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पूर आला आहे. विमानतळावर पासपोर्ट तपासणी करताना, शाहरुख खानला त्याचा चष्मा काढण्यास सांगण्यात आले.

शाहरुख खाननं चष्मा काढला : दरम्यान शाहरुखनं व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पांढऱ्या रंगाच्या टी-शर्टवर आकाशी रंगाचं जॅकेट घातली आहे. याशिवाय त्यानं त्याच्या डोक्यावर लोकरी टोपीही घालली आहे. त्याचा हा लूक हा अनेकांना खूप आवडला आहे. दरम्यान व्हिडिओत शाहरुख नेहमीप्रमाणे आपल्या कारमधून त्यांच्या स्टाईलिश अंदाजात उतरतो. यानंतर तो विमातलाच्या दिशेन जातो, चेकपॉईंटवर पोहोचल्यावर एक अधिकारी त्याचा पासपोर्ट तपासतो आणि त्याला चष्मा काढण्यास सांगतो. यावर शाहरुख हा सामन्य नागरिकाप्रमाणे आपले कर्तव्य बजावतो, तो हसत चष्मा काढतो, यानंतर तो अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर थाप मारतो. इतका मोठा स्टार असताना देखील शाहरुखचा यावेळी साधेपणा विमातळावर पाहायला मिळाला.

शाहरुख खानचं झालं कौतुक : आता यामुळं त्याचं सोशल मीडियावर अनेकजण कौतुक करत आहेत. शाहरुखच्या या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये एका चाहत्यानं लिहिलं, 'त्याला विनाकारण 'किंग खान' म्हटले जात नाही.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'हा एक प्रोटोकॉल आहे, प्रत्येकाला हे तपासावे लागते.' आणखी एकानं लिहिलं, 'म्हणूनच तो 'किंग खान' आहे.' याशिवाय या पोस्टवर अनेकजण फायर आणि हार्टचे इमोज शेअर करून अभिनेत्यावर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसत आहे. दरम्यान शाहरुखच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर त्याचा 'किंग' चित्रपट हा 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर दीपिका पदुकोण आणि त्याची मुलगी सुहाना खान दिसणार आहेत.

हेही वाचा :

  1. श्रिया पिळगावकरनं 2016मधील शाहरुख खानबरोबरचा फोटो केला शेअर, 'फॅन' चित्रपटातील पदार्पणाची केली आठवण...
  2. शाहरुख खानची भूमिका देशविरोधी, बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रहमानला केकेआरमध्ये घेतल्यानं स्वामी रामभद्राचार्य संतापले
  3. शाहरुख खाननं मुलगा अबरामसह लिओनेल मेस्सीची घेतली भेट, व्हिडिओ व्हायरल...

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN
SHAH RUKH REMOVE GLASS AT AIRPORT
CHECKING VIDEO VIRAL
शाहरुख खान
SHAH RUKH KHAN VIDEO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.