'देऊळ बंद 2'ला मदत करण्यासाठी शाहरुख खाननं 42 लाख रुपयांचं बिल केलं माफ, वाचा सविस्तर...
दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद 2'बाबत एक महत्वाची माहिती सांगितली आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वी शाहरुख खाननं त्यांची कशी मदत केली याबद्दल त्यांनी उघड केलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 1:19 PM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक प्रवीण तरडेचा 'देऊळ बंद 2' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला आहे. आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या पाच मराठी चित्रपटांच्या यादीत त्या चित्रपटानं स्थान मिळवलं आहे. हा 10 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 82 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.दरम्यान या चित्रपटाला चित्रपटगृहांपर्यंत पोहोचवण्यात सुपरस्टार शाहरुख खाननं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.चित्रपटगृहांमध्ये जबरदस्त कमाई करणाऱ्या या चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला होता. दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी सांगितलं की, एका कठीण प्रसंगी शाहरुख खाननं पुढाकार घेऊन आणि 42-45 लाख रुपयांचे बिल माफ करून निर्मात्यांना मदत केली.
शाहरुख खाननं केली मदत : एका संवादादरम्यान बोलताना तरडे यांनी शाहरुख खानच्या 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' या प्रॉडक्शन हाऊसकडे 'डिजिटल सिनेमा पॅकेज' म्हणजेच चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी आवश्यक असलेले डिजिटल स्वरूप — मिळवण्यासाठी संपर्क साधला होता. या प्रक्रियेसाठी निर्मात्यांनी सुमारे 12 लाख रुपयांचे बजेट ठरवले होते, मात्र त्यांना जवळपास 42 लाख रुपयांचा खर्च सांगितला गेला. त्या कठीण परिस्थितीची आठवण करताना तरडे यांनी सांगितलं की,"बिलाची रक्कम 42 लाख रुपये झाली होती. आमच्याकडे तेवढे पैसे नव्हते आणि ते उभे करण्यासाठी कोणताही स्रोतही उपलब्ध नव्हता. आम्ही 'रेड चिलीज'कडे गेलो आणि त्यांना आमची परिस्थिती समजावून सांगितली. आम्ही त्यांना सांगितलं की, हा एक मराठी चित्रपट, म्हणजेच प्रादेशिक चित्रपट आहे आणि आमचे बजेट मर्यादित आहे. पण आम्हाला तो मोठ्या प्रमाणावर प्रदर्शित करायचा होता आणि आम्ही त्यांच्या सहकार्याची विनंती केली."
डिजिटल सिनेमा पॅकेजची फी माफ : अभिनेत्यानं आपल्या तांत्रिक टीमला या प्रकरणाबद्दल विचारले. त्यांनी शाहरुखला सांगितलं की, हा 'मुळशी पॅटर्न'च्या निर्मात्यांचा चित्रपट आहे. 'मुळशी पॅटर्न'चा नंतर सलमान खाननं 'अंतिम' नावानं रिमेक केला होता, त्यामुळं शाहरुखला आमच्या कामाची कल्पना होती. त्यानंतर त्यांनी 'देऊळ बंद 2'बद्दल विचारणा केली. त्यांच्या टीमनं त्यांना सांगितलं की, हा एक उत्तम भावनिक चित्रपट आहे आणि निर्मात्यांना डिजिटल सिनेमा पॅकेज हवा आहे, पण त्यांना त्याचा खर्च परवडत नाहीये. डिजिटल सिनेमा पॅकेज तयार होता, पण पैसे बाकी असल्यामुळं तो सोपवला गेला नव्हता," असं तरडे यांनी सांगितलं. हे डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्टरवर चित्रपट चालवण्यासाठी वापरले जाणारे एक विशेष स्वरूप आहे.
प्रवीण तरडे यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपट निर्मात्याच्या म्हणण्यानुसार, शाहरुखचा प्रतिसाद त्वरित होता. "ते फक्त इतकंच म्हणाले, "त्यांचे बिल माफ करा." त्यानं त्यांना सांगितलं, "हा एक मराठी चित्रपट आहे. त्यांना' डिजिटल सिनेमा पॅकेज' द्या. पैशांची देवाणघेवाण आपण नंतर करू शकतो. जर चित्रपट चांगला असेल, तर त्यांना 'डिजिटल सिनेमा पॅकेज' द्या.' त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीबद्दल प्रचंड आदर दाखवला. त्याच्यासाठी पैशांपेक्षा चित्रपट अधिक महत्त्वाचा होता. या चित्रपटाच्या यशाचे श्रेय मी या सर्व लोकांना देतो." तरडे यांनी पुढं सांगितलं की, ते याबद्दल अत्यंत कृतज्ञ आहेत, विशेषतः शाहरुखनं ही मदत अशा वेळी केली, ज्यावेळी चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी होईल की नाही, हे माहित नव्हते. पुढं त्यांनी सांगितलं, "आज हा चित्रपट 100 कोटींच्या क्लबच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे आणि प्रत्येकजण त्याचं कौतुक करत आहे. पण शाहरुख खाननं त्यावेळी जे केलं - ज्यावेळी हा चित्रपट काहीच नव्हता आणि तो चालेल की नाही हे कोणालाच माहित नव्हतं - हे नेहमी लक्षात राहील. यशाची कोणतीही हमी नसताना त्यांनी आम्हाला मदत केली. मी त्याचा सदैव ऋणी राहीन." चित्रपट निर्मात्याने हे देखील सांगितले की, त्यांना शाहरुख खानसाठी या चित्रपटाचं खास स्क्रीनिंग आयोजित करायला नक्कीच आवडेल.
'देऊळ बंद 2'ची कमाई : इंडस्ट्री ट्रॅकर 'सॅकनिल्कच्या माहितीनुसार, 'देऊळ बंद 2'नं आतापर्यंत भारतीय बॉक्स ऑफिसवर अंदाजे 82 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. हा चित्रपट 2015मधील आलेल्या हा 'देऊळ बंद'चा सीक्वेल आहे. 'देऊळ बंद 2'मध्ये स्नेहल तरडे यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलंय, तर ज्येष्ठ अभिनेता मोहन जोशी चित्रपटात स्वामी समर्थांची भूमिका पुन्हा साकारली आहे. हा चित्रपट शेतकरी आत्महत्यांच्या संवेदनशील मुद्द्याला हाताळतो. तसेच हा चित्रपट श्रद्धा आणि नास्तिकता यांच्यातील गुंतागुंतीचे नाते उलगडून दाखवतो.