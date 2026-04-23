शाहरुख खान लवकरच करणार 'जवान 2'वर काम...

शाहरुख खान त्याचा आगामी चित्रपट 'जवान 2'वर लवकरच काम सुरू करणार आहे. या चित्रपटाची पटकथा ही लिहून झाली आहे.

Published : April 23, 2026 at 12:06 PM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील शाहरुख खान त्याचा आगामी चित्रपट 'जवान 2'मुळं चर्चेत आला आहे. तो 'किंग' चित्रपटानंतर 'जवान 2' या चित्रपटावर काम करणार आहे. या चित्रपटाची पटकथा लिहून पूर्ण झाल्याचं देखील समोर आलंय. 'किंग' चित्रपटानंतर शाहरुख ॲटलीबरोबर 'जवान 2'साठी शूटिंग सुरू करणार आहे. दरम्यान चाहते या चित्रपटाबद्दल आधीच उत्सुक आहेत. तसेच या चित्रपटाशी संबंधित आणखी एक बातमी समोर आली आहे की, निर्माते यावेळी एका खलनायकाच्या शोधात आहेत. आता या भूमिकेसाठी अनेक मोठ्या दाक्षिणात्य कलाकारांचा विचार केला जात आहे.

शाहरुख खान आणि ॲटली पुन्हा 'जवान 2'द्वारे करेल धमाल : शाहरुख खान आणि ॲटली या जोडीनं 'जवान' चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांच्या मनात एक घर केलं आहे. या चित्रपटाबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, याबद्दल अधिक माहिती काही दिवसांमध्ये समोर येईल. यावेळी प्रेक्षकांना चित्रपटामध्ये काहीतरी नवीन पाहायला मिळेल. तसेच शाहरुखचे चाहते त्याचा आगामी चित्रपट 'किंग'साही उत्सुक आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर दीपिका पदुकोण, सुहाना खान आणि अभय वर्मा हे स्टार्स दिसणार आहेत. शाहरुख मुलगी सुहाना खानबरोबर पहिल्यांदा मोठ्या पडद्यावर काम करत आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद करत आहे. सध्या 'किंग' चित्रपटाची शूटिंग सुरू आहे.

'जवान' चित्रपट : 2023मध्ये प्रदर्शित झालेला 'जवान' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई केली होती. या चित्रपटामध्ये शाहरुख खानबरोबर नयनतारा,दीपिका पदुकोण, विजय सेतुपती आणि सान्या मल्होत्रा ​​यांसारखे कलाकार होते. या चित्रपटामध्ये संजय दत्तनेही कॅमियो केला होता. दरम्यान या चित्रपटाच्या यशानंतर, हा शाहरुखच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. या चित्रपटाला खूप पसंत केलं गेलं होतं. 'जवान' चित्रपटामध्ये शाहरुखनं दुहेरी भूमिका केली होती. या चित्रपटासाठी शाहरुखला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देण्यात आला. त्यानं हा पुरस्कार '12th फेल' अभिनेता विक्रांत मॅसीबरोबर शेअर केला होता. आता 'जवान 2'बद्दलही प्रेक्षक खूप अपेक्षा आहेत.

