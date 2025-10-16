ETV Bharat / entertainment

'कुछ कुछ होता है'ला 27 वर्षे पूर्ण, करण जोहरनं चित्रपटाच्या सेटवरील बीटीएस फोटो केले शेअर...

१६ ऑक्टोबर रोजी, करण जोहरच्या 'कुछ कुछ होता है' चित्रपटाला २७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याबद्दल त्यानं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

kuch kuch hota hai movie
कुछ कुछ होता है चित्रपट ('कुछ-कुछ होता है' (ANI))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अभिनेता शाहरुख खान, काजोल आणि राणी मुखर्जी अभिनीत रोमँटिक-ड्रामा चित्रपट 'कुछ कुछ होता है' हा एक ब्लॉकबस्टर आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून करण जोहरनं दिग्दर्शनात पदार्पण केलं आहे. करण जोहरची शाहरुख खान आणि काजोलबरोबर काम करण्याची ही दुसरी वेळ होती. त्यांनी यापूर्वी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' (१९९५) या चित्रपटात काम केलं होतं. आज, १६ ऑक्टोबर रोजी, करण जोहरनं 'कुछ कुछ होता है' या चित्रपटाच्या २७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये, करणनं चित्रपटाच्या सेटवरील काही न पाहिलेले फोटो शेअर केले आहेत.

'कुछ कुछ होता है'ला २७ वर्षे पूर्ण : करण जोहरनं 'कुछ कुछ होता है' या चित्रपटाबद्दल एक पोस्ट शेअर करत लिहिलं होतं, "२७ वर्षे, 'कुछ कुछ होता है'च्या सेटवरील काही सुंदर आणि अद्भुत आठवणी. प्रेमानं, खूप मजा आणि आनंदानं भरलेला सेट. या चित्रपटाला प्रेम दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार, हे माझ्यासाठी खूप अर्थपूर्ण आहे." या पोस्टबरोबर, करण जोहरनं चित्रपटाच्या सेटवरील काही फोटो शेअर केले आहेत, हे फोटो खूप विशेष आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये, करण जोहर चित्रपटातील मुख्य कलाकार, शाहरुख खान आणि राणी मुखर्जी यांच्याबरोबर बसून असल्याचा दिसत आहे.

करण जोहरनं बीटीएस फोटो केला शेअर : दुसऱ्या फोटोमध्ये, करण चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री काजोलला लग्नाच्या दृश्याचे स्पष्टीकरण देतो. तिसऱ्या फोटोमध्ये करण, शाहरुख आणि राणी एका उत्कट लूकमध्ये आहे. चौथ्या फोटोमध्ये काजोल चित्रपटाच्या टीमबरोबर असल्याची दिसत आहे. पाचव्या फोटोमध्ये, करण जोहर अंजली (काजोल)ची आई रीमा लागू यांना एका दृश्याचे स्पष्टीकरण देतो. सहाव्या फोटोमध्ये अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंग आणि शाहरुख खान एका दृश्यात मजा करताना दिसतात. सातव्या फोटोमध्ये करण जोहर त्याच्या चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता राहुल (शाहरुख)ला एका रोमँटिक दृश्याचे स्पष्टीकरण देताना दिसतो. त्यानंतर करणचे शाहरुख आणि काजोलबरोबरचे फोटो आहेत. शेवटच्या फोटोमध्ये शाहरुख, राणी आणि कोरिओग्राफर फराह खानबरोबर 'कोई मिल गया' या गाण्याच्या सेटवर दिसत आहेत. १६ ऑक्टोबर १९९८ रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'कुछ कुछ होता है' या चित्रपटानं जगभरात ९० कोटींहून अधिक कमाई केली. चित्रपटातील सलमान खानच्या कॅमिओनं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता.

हेही वाचा :

  1. कंगना राणौतचा प्रवास शाहरुख खानपेक्षा कठीण ? अभिनेत्रीनं केलं विधान...
  2. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वादात, समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान, गौरी खान आणि नेटफ्लिक्सविरुद्ध मानहानीचा केला दावा दाखल...
  3. ७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'जवान'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जिंकल्यानंतर शाहरुख खानच्या कुटुंबानं शेअर केली पोस्ट...

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN AND KAJOL
RANI MUKERJI
KKHH COMPLETES 27 YEARS
कुछ कुछ होता है
KARAN JOHAR SHARES BTS PICS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.