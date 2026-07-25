शबाना आझमी यांना स्वाइन फ्लूची लागण, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला उपस्थित राहू शकणार नसल्याची आली माहीती समोर
शबाना आझमी यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यांनी एका पोस्टद्वारे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सहभागी होत नसल्याचं सांगितलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 11:10 AM IST
हैदराबाद : नीट पेपरफुटी प्रकरणानं सध्या देशभरातील विद्यार्थ्यी आंदोलन करत आहेत. यामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्सनं त्यांना पाठिंबा दिला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनाम्याची प्रमुख मागणी या आंदोलनात केली जात आहे. दरम्यान या आंदोलनात विद्यार्थ्यांना ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी खूप साथ दिली. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनादरम्यान शबाना आझमी यांची अचानक प्रकृती बिघडल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचं सांगितलंय. विद्यार्थ्यांसोबत तीन दिवस घालवल्यानंतर, शुक्रवारी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या आणखी एका निदर्शनाला शबाना आझमी आपला पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा केली जात होती.
शबाना आझमी यांना स्वाइन फ्लूची लागण : स्वाइन फ्लूचे निदान झाल्यामुळं त्यांना यामध्ये सहभागी होता आलं नाही. निदानानंतर डॉक्टरांनी त्यांना पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. आता त्यांना आंदोलनापासून दूर राहावे लागले. त्यांच्या टीमनं दिलेल्या माहितीनुसार, शबाना यांना सध्या 102 अंश इतका तीव्र ताप आहे. सध्या त्या वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून शबाना दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनात उपस्थित राहत आहे. त्यांनी आंदोलकांसोबत एकजूट होऊन मोठा लढा दिला. परीक्षेतील कथित अनियमिततेबाबत कारवाईची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी 20 जुलै रोजी दिल्लीत 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं आयोजित केलेल्या 'चलो संसद' आंदोलनात सहभाग होऊन विद्यार्थांना धीर दिला.
शबाना आझमी यांची पोस्ट : तसेच त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'माझ्या प्रिय मुंबईकरांनो, काल तुमच्या आंदोलनात सहभागी होण्याची माझी इच्छा होती, पण मला H1N1ची लागण झाली आहे आणि त्यामुळं पुढील पाच दिवस मला आयसोलेशनमध्ये राहावे लागणार आहे. तरीही, मी या आंदोलनाला माझा पूर्ण पाठिंबा आणि कौतुक व्यक्त करू इच्छिते. प्रत्यक्ष घटनास्थळी असलेल्या तरुणांकडून मला माहिती मिळत आहे, त्यांच्यापैकी अनेकांनी पहिल्यांदाच अशा आंदोलनात सहभाग घेतला आहे आणि आपल्या आवाजाला किती महत्त्व असते, याचा अनुभव त्यांनी घेतला आहे. तुमच्या धैर्यानं आणि निष्ठेनं मी सतत प्रेरित होत असते आणि मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. तरुणांसाठी लिहिलेली माझे वडील कैफी आझमी यांची 'नौजवान' (Naujwan) ही कविता मी येथे शेअर करत आहे.'
अश्रूधुराचा केला सामना : 75 वर्षीय अभिनेत्रीनं आंदोलनादरम्यान अश्रूधुराचा (tear gas) सामना देखील केला. यानंतर त्याची प्रकृती बिघडली होती. यानंतर त्यांना जवळच्या एका इमारतीत नेण्यात आले होते. तसेच त्यांनी लाठीचार्जचा सामना केलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जवळपास महिनाभरपासून सुरू आहे. यामध्ये कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि इतर काही विद्यार्थी सहभागी होऊन उपोषणाला बसले होते. 'नीट' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटी आणि परीक्षेतील इतर अनियमितता यांमुळं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा लागेल, अशी सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे संपूर्ण देशभरात होत आहे.