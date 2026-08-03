छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणादायी विचारांना पुढं नेणारा सीक्वेल, 'जयंती 2'
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणादायी विचारांवर आधारित मराठी चित्रपट 'जयंती 2' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद : 2021 साली प्रदर्शित झालेल्या 'जयंती' या चित्रपटानं तरुणाईमध्ये विशेष स्थान निर्माण केले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणादायी विचारांचा आजच्या युवकांवर होणारा प्रभाव आणि त्या विचारांमुळं समाजात घडणारे सकारात्मक परिवर्तन या आशयाला स्पर्श करणाऱ्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता. आता या गाजलेल्या चित्रपटाचा पुढील भाग 'जयंती 2' लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आलं.
'जयंती 2'ची घोषणा : पहिल्या भागानं आपल्या वेगळ्या विषयामुळं आणि प्रभावी मांडणीमुळं युवकांच्या मनात घर केले होते. त्यामुळं 'जयंती 2'ची घोषणा झाल्यापासूनच चित्रपटाबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यावेळी संत्याच्या आयुष्यात कोणते नवे आव्हान उभे राहणार, कथा कोणत्या अनपेक्षित वळणांवर जाणार आणि प्रेक्षकांना कोणता नवा संदेश मिळणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये आहे.
'जयंती 2' चित्रपटाबद्दल : मेलिओरिस्ट फिल्म स्टुडिओ निर्मित या चित्रपटाचं लेखन, संवाद आणि दिग्दर्शन शैलेश बळीराम नरवाडे यांनी केलं आहे. पहिल्या भागातील संत्याची भूमिका गाजवणारा ऋतुराज वानखेडे पुन्हा एकदा प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. त्याच्यासोबत प्रियदर्शनी इंदलकर, रोहिणी हट्टंगडी, देविका दफ्तरदार, विजय निकम, राजकुमार जरांगे आणि मानसी सुभाष यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
'जयंती 2' कधी होणार प्रदर्शित : चित्रपटाचे छायांकन संजीवकुमार हिल्ली यांनी केले असून संकलनाची जबाबदारी फैसल महाडिक यांनी सांभाळली आहे. डॉ. सुहास अंबादे, सुहास मुंडे आणि सौरभ गुरु यांच्या गीतांना ओंकारस्वररूप यांचे संगीत लाभले आहे, तर पार्श्वसंगीत मंगेश धाकडे यांचे आहे. या चित्रपटाबाबत दिग्दर्शक शैलेश नरवाडे म्हणाले, "पहिल्या भागावर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केले. त्या विश्वासाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न 'जयंती 2'मधून केला आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षा नक्कीच पूर्ण करेल, असा मला विश्वास आहे." 'जयंती 2' हा चित्रपट येत्या 11 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे.