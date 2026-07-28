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‘भेटली तू पुन्हा’च्या सीक्वेलची घोषणा, लवकरच होणार शूटिंग सुरू...

‘भेटली तू पुन्हा’ या मराठी चित्रपटाच्या सीक्वेलची घोषणा करण्यात आली आहे. या चित्रपटाद्वारे पुन्हा वैभव तत्त्ववादी आणि पूजा सावंत प्रेक्षकांवर जादू करण्यासाठी येत आहेत.

Bhetali Tu Punha 2
‘भेटली तू पुन्हा 2' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 1:24 PM IST

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हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय रोमँटिक चित्रपटांपैकी एक असलेल्या ‘भेटली तू पुन्हा’च्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अभिनेता वैभव तत्त्ववादी आणि अभिनेत्री पूजा सावंत यांच्या गाजलेल्या जोडीला पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे. ‘भेटली तू पुन्हा’ या चित्रपटाचा सीक्वेल लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, ‘भेटली तू पुन्हा 2 : लव्ह स्टोरीच्या पुढची स्टोरी’ असे या आगामी चित्रपटाचे नाव आहे.

‘भेटली तू पुन्हा’ चित्रपटाचा सीक्वेल : 28 जुलै 2017 रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘भेटली तू पुन्हा’ या चित्रपटाला नुकतीच नऊ वर्षे पूर्ण झाली. याच निमित्तानं निर्मात्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सीक्वेलची अधिकृत घोषणा केली आहे. पहिल्या भागातील प्रेमकथेनं प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण केलेली उत्सुकता आता पुढं नेली जाणार असून, या नव्या भागात प्रेमकथेने नेमके कोणते वळण घेतले आहे, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. पहिल्या ‘भेटली तू पुन्हा’मध्ये वैभव तत्त्ववादी आणि पूजा सावंत यांच्या व्यक्तिरेखांमधील प्रेमसंबंध, त्यातील भावनिक गुंतागुंत आणि नात्यांमधील चढ-उतार यांचे सुंदर चित्रण करण्यात आले होते. हलकीफुलकी प्रेमकथा, श्रवणीय संगीत आणि कलाकारांच्या सहजसुंदर अभिनयामुळं या चित्रपटाला तरुण प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळाली होती. त्यामुळं या लोकप्रिय जोडीला पुन्हा एकदा एकत्र पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये आतापासूनच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

‘भेटली तू पुन्हा 2' चित्रपटाबद्दल : ‘भेटली तू पुन्हा’च्या पहिल्या भागानंतर गेल्या काही वर्षांत वैभव तत्त्ववादीनं मराठी तसेच हिंदी मनोरंजनसृष्टीत विविधांगी भूमिका साकारल्या आहेत. ‘कॉफी आणि बरंच काही’, ‘मिस्टर अँड मिसेस सदाचारी’, ‘मि. अँड मिसेस 55’ आणि ‘नागराज मंजुळे यांच्या घर बंदूक बिरयानी’सारख्या चित्रपटांमधून त्यानं आपल्या अभिनयाची वेगवेगळी रूपे प्रेक्षकांसमोर आणली. दुसरीकडे, पूजा सावंतनेही मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असून ‘दगडी चाळ’, ‘नीळकंठ मास्तर’, ‘लपाछपी’ आणि ‘भेटली तू पुन्हा’ यांसारख्या चित्रपटांमधून ती प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. अलीकडच्या काळातही दोन्ही कलाकार विविध मनोरंजन प्रकल्पांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. ‘स्वरूप स्टुडिओज’च्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. प्रभाकर परब, सचिन नारकर आणि विकास पवार हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. पहिल्या भागाचे दिग्दर्शन करणारे चंद्रकांत कणसे हेच सीक्वेलची धुरा सांभाळणार आहेत. चित्रपटाचे लेखन संजय जमखंडी यांनी केलं आहे.


दिग्दर्शक चंद्रकांत कणसे यांनी व्यक्त केल्या भावना : ‘भेटली तू पुन्हा’च्या सीक्वेलच्या घोषणेवर दिग्दर्शक चंद्रकांत कणसे म्हणाले, “या चित्रपटाचा पुढचा भाग घेऊन येत असल्याचा मला मनापासून आनंद आहे. पहिल्या भागाला प्रेक्षकांनी दिलेले प्रेम आणि प्रतिसाद आमच्यासाठी कायमच विशेष राहिला आहे. प्रेमकथा, हलकेफुलके मनोरंजन, सुमधुर संगीत आणि कलाकारांच्या अभिनयामुळं ‘भेटली तू पुन्हा’ प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला. आता दुसऱ्या भागातून ही कथा पुढं जात असताना नात्यांमध्ये आणि व्यक्तिरेखांच्या आयुष्यात कोणते बदल झाले आहेत, हे आम्ही मांडणार आहोत. यावेळी कथा नेमके कोणते वळण घेते, हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.” या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला डिसेंबर 2026मध्ये सुरुवात होणार असून, 2027मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.

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BHETALI TU PUNHA 2

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