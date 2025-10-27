शाळेत असताना चित्रपट अभिनेत्रींच्या कपड्यांचं होतं आकर्षण, फॅशन जगात केलं मोठं नाव...
फॅशन डिझायनर सायली ठाकरेनं चित्रपटसृष्टीत खूप कमी वेळात मोठ नाव कमवलं आहे. आता तिनं फॅशनच्या जगामध्ये तिचा पाया कसा मजबूत केला याबद्दल सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 4:22 PM IST
अमरावती : अभिनेत्री करीना कपूर, काजोल, कॅटरीना कैफ, प्रीती झिंटा या अभिनेत्रींचा तो काळ. या अभिनेत्रींचे कपडे पाहून आपण स्वतः असे कपडे तयार करावेत म्हणून आईच्या साड्या, दुपट्टे फाडून बहूलीचे कपडे तयार करायची. शाळेत शिक्षक शिकवत असताना वहीच्या मागे बार्बीचे स्केच काढायची. फॅशन डिझायनर व्हायचं. सिनेमातल्या सुंदर अभिनेत्रींचे कपडे आपण तयार करायचे. आपल्या कपड्यांनी त्या सुंदर होतील असं लहानपणापासून अमरावतीच्या सायली ठाकरेंचं स्वप्न. या स्वप्नांच्या दिशेने भरारी घेत आज मनीष मल्होत्रा या सीनेक्षेत्रातील ख्यातनाम कॉस्च्युम डिझायनर यांच्या मार्गदर्शनात सायली ठाकरे सोनटक्के सिनेमा क्षेत्रात रुळली. सायलीच्या या यशोगाथेसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
जान्हवी कपूरचं लूक : आता ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला जान्हवी कपूरचा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात मोठा चष्मा लावून साधारण कुटुंबातील जान्हवीचा लूक खूप सुंदर होता. या चित्रपटामधील जान्हवी कपूरचा लूक खूप बोल्ड देखील होता. कधी साधी भोळी तर कधी पिवळ्या साडीत पडद्यावर दिसणारी जान्हवीला आपण कपडे परिधान करून दिलेत. तिच्याबरोबर कामाचा अनुभव पण मस्त आला. मनिष मल्होत्रा यांनी दिलेल्या अनेक उत्कृष्ट संधींपैकी जान्हवी कपूरबरोबर दिलेल्या कामाची संधी छान अनुभव होता असं सायली 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं.
जया बच्चन, शबाना आझमीं रेखासोबतही छान अनुभव : व्हॉट झुमका... हे गाणं आठवतं ना. धर्मा प्रोडक्शनचा 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या चित्रपटात आलिया भट्टचेचं हे गाणं. या चित्रपटात आलिया भट्टचे ड्रेस डिझाइन केलेत. तिच्यासोबतच जया बच्चन आणि शबाना आझमी यांनी चित्रपटात परिधान केलेले कपडे पण मी तयार केलेत. या तिघींसोबत कामाची संधी छान अनुभव होता. खरं सांगायचं तर या तिघीही अगदी डाऊन टू अर्थ अशाच माझाशी वागल्या असं सायली म्हणते. 'उमराव जान' या चित्रपटाचं रिप्रीमियर असताना त्या सोहळ्यात रेखा यांचे कपडे डिझाइन केलेत. जया, बच्चन, शबाना आजमी आणि रेखा यांच्याबरोबर आलेला कामाचा अनुभव कधीही विसरता न येणारा असं सायली सांगते.
मी सेटवर कोसळली आणि रणबीर कपूरनं काढली नजर : कोविड काळात रोहित शेट्टी यांचा 'सर्कस' हा सिनेमा आला होता. त्या सिनेमात जॅकलिन फर्नांडिस आणि पूजा हेगडेबरोबर काम केलं. एकेदिवशी शूटिंगला उशीर झालेला. मी जॅकलिन फर्नांडिस हिच्या लुकला फायनल टच दिला आणि बाजूला आणणाऱ्या थर्माकोलमध्ये जाऊन पडले. मी पडलेली पाहून अनेक कलावंत माझ्याजवळ धाऊन आलेत. शूटिंगला आता आणखी उशीर होईल म्हणून रोहित शेट्टी यांनी डोक्यावर हात मारला. पण दूर बसलेल्या रणबीर कपूर यानं माझाकडे पाहत थू थू थू करत माझी नजर काढली. असे अनेक गमती जमातीचे अनुभव मला काम करताना आलेत असंही सायलीनं सांगितलं.
आता गुस्ताक इश्क : फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा हे स्वतः 'गुस्तख इश्क' या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. चित्रपटाचं दिग्दर्शन विभु पुरी यांनी केलं असून २१ नोव्हेंबरला हा चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. गुलजार यांनी या चित्रपटाला संगीत दिलं असून जुन्या काळात नेणारा हा सिनेमा आहे. पडद्यावर जुना काळ दाखवायचा असल्यानं यातील नायिकांच्या वेगभूषां पण जुन्या काळातली आहे. ही वेशभूषा तयार करण्यासाठी आम्ही अनेक जून चित्रपटात पाहिले. पुस्तकं वाचलीत. जुन्या एम्ब्रोईडरी वर्कचा अभ्यास केला. त्याकाळात डोक्यावर दुपट्टा घेण्याची पद्धत शिकावी लागली. हे सर्व शिकल्यावर मी ड्रेस डिझाइन केलेत असं सायली म्हणाली.
अमरावती ते मुंबई व्हाया गांधीनगर : मला ड्रेस डिझाईनची आवड आहे हे आई वडिलांचा लक्षात आलं. सुरुवातीला त्यांनी मला अनेकदा टोकलं. मात्र माझा इंटरेस्ट लक्षात घेत माझे वडील अनिल ठाकरे यांनी बारावीनंतर फॅशन डिझाईनचा कुठे कसा अभ्यास असती ही माहिती शोधली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीचा वडिलांनी अभ्यास केला. मला मार्गदर्शन केलं. प्रवेशपूर्व परीक्षा मी उत्तीर्ण केल्यावर गांधीनगर येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी येथे मी शिकायला गेले. पाहिलं वर्ष छान गेलं. दुसऱ्या वर्षी गणित विषय आल्यानं. मी हे न शिकण्याचं ठेवलं. त्यावेळी वडिलांनी मला थोडं रागावून वगैरे अभ्यास पूर्ण करावा लागेल असं समजावलं. पुढं तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षात भरपूर अभ्यास केला. चौथ्या वर्षाला वडिलांनी सुचवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रीयन नवरी या वेशभूषेचं प्रॅक्टिकल सादर केलं असता संपूर्ण महाविद्यालयातून माझा प्रोजेक्टला पाहिला क्रमांक मिळाला. माझा प्रोजेक्ट मनिष मल्होत्रा यांना पाठवला. त्यांनी मला दोन महिने शिकावू डिझायनर म्हणून संधी दिली. त्यांना माझं काम आवडलं आणि आज त्यांच्या मार्गदर्शनात सहा वर्षात मला भरपूर काम करता आलं आणि नवीन शिकायला मिळालं. माझा आईवडिलांप्रमाणे सासू सासऱ्यांनी पण मला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिलं. माझे पती अजिंक्य सोनटक्के यांनी मला नेहमीच कामाची प्रेरणा दिली. मला कुटुंब छान मिळालं याचा अभिमान आहे. खरं तर विदर्भात बरंच टॅलेंट आहे. मुलांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर विदर्भातील मुलं कुठल्याही क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतात असा विश्वास सायली व्यक्त करते.