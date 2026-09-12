‘मांजर’मध्ये दिसणार सयाजी शिंदेंचा हटके अंदाज!
सयाजी शिंदेंचं ‘मांजर’ चित्रपटातील हटके अंदाजातील ‘ढंक टकर’ हे नवं गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 2:20 PM IST
हैदराबाद : मराठीसह हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवणारे ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे सध्या विविधांगी भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. नुकतेच ते 'राम्या', 'भारत भाग्य विधाता' आणि तामिळ चित्रपट 'योगीदा' अशा वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये झळकले आहेत. प्रत्येक भूमिकेत काहीतरी वेगळं देण्याची त्यांची हातोटी पुन्हा एकदा आगामी मराठी चित्रपट ‘मांजर’मधून पाहायला मिळणार आहे. चार मित्रांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या धमाल किस्स्यांची, गोंधळाची आणि मनोरंजनाची रंगत घेऊन येणाऱ्या ‘मांजर’ चित्रपटातील ‘ढंक टकर’ हे नवं गाणं नुकतंच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. जोशपूर्ण संगीत, भन्नाट बीट्स आणि जबरदस्त एनर्जीनं सजलेल्या या गाण्यानं सोशल मीडियावरही लक्ष वेधून घेतलं आहे. विशेष म्हणजे गाण्यातील हटके हुक स्टेप आणि त्यावर दिसणारा सयाजी शिंदेंचा दिलखुलास अंदाज प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतोय.
‘ढंक टकर’ गाणं रिलीज : ‘ढंक टकर’च्या माध्यमातून सयाजी शिंदे यांचा एक वेगळाच रंग प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. गाण्याच्या तालावर त्यांची एनर्जेटिक देहबोली, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि भन्नाट स्टाईल गाण्याची रंगत आणखी वाढवतात. त्यांच्या या अंदाजामुळं ‘ढंक टकर’ हे केवळ ऐकण्यापेक्षा पाहण्याचा आणि त्यावर थिरकण्याचा अनुभव ठरणार आहे. गाण्याविषयी दिग्दर्शक सुशील महादेव सांगतात, 'ढंक टकर’ हे ‘मांजर’च्या एकूणच वातावरणाशी आणि एनर्जीशी जोडलेलं गाणं आहे. सयाजी सरांना या गाण्यात एका वेगळ्या अंदाजात सादर करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. त्यांच्या परफॉर्मन्समुळं गाण्याची मजा आणखी वाढली आहे. गाण्याची हुक स्टेप सहज करता येईल अशी ठेवली असून ती प्रेक्षकांनी एन्जॉय करावी, सोशल मीडियावर करावी आणि स्वतःची स्टेप बनवावी, हीच आमची इच्छा आहे.” संगीतकार रोहन-रोहन म्हणतात, ‘ढंक टकर’ तयार करताना गाणं सुरू होताच त्याचा बीट थेट प्रेक्षकांच्या अंगात उतरला पाहिजे, हे आमचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. त्यामुळं त्याचा रिदम, मूड आणि एनर्जी यांचा विशेष विचार केला. सयाजी सरांच्या भन्नाट अंदाजामुळं गाण्याला आणखी मजेशीर टच मिळाला आहे. गाणं सुरू झाल्यावर प्रेक्षकांनी ठेका धरावा आणि शेवटपर्यंत त्यावर थिरकत राहावं, एवढंच आम्हाला अपेक्षित आहे.”
‘मांजर’ चित्रपटाबद्दल : रोहन-रोहन यांच्या संगीतानं सजलेल्या ‘ढंक टकर’ला रवींद्र खोमणे यांनी आवाज दिला आहे. या गाण्याचे शब्द प्रशांत मडपुवार यांनी लिहिले असून जयश्री केळकर यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलं आहे. एचथ्रीओ मोशन पिक्चर्स आणि जस्ट राईट फिल्म्स निर्मित ‘मांजर’चे दिग्दर्शन सुशील महादेव यांनी केलं आहे. हर्ष, अविनाश शर्मा, हरि राजपूत, बंटी नागी आणि जसबीर नागी हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. एए फिल्म्सकडे चित्रपटाच्या वितरणाची जबाबदारी आहे. धमाल, मैत्री, गोंधळ आणि मनोरंजनाचा फुल्ल डोस असलेला ‘मांजर’ येत्या 18 सप्टेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे.